Kripo написав:попадался N лет назад длинный документ "базеля" по правилам банковской деятельности, там золото в третьей группе активов (это вот что чудак тут про пасивы плел - дичь просто) - 3 группа это неликвид который при попытке быстрой продажи положит цену на рынке, учитывали от сегодняшней цены вроде как с коофециентом 0,5 а теперь вроде 0,8. Сейчас забыл уже.
3 группа означает, скорее всего, повышенные риски, а не не ликвидность. Да, действительно, в последние 6 лет золото входит в зону риска из-за проседания цены. Но, причем здесь неликвид? По поводу, того, что золото может завалить рынок при избыточной продаже, так такое произойдет с любой материальной ценностью, если ее будет выброшено на рынок слишком много.
kalinavalera1 написав:Я динамику описал характерную -золото всегда компенсирует инфляцию и ниже этой компенсации не уходит, как правило, но все случается конечно.....
Обьясните, пожалуйста, как вы посчитали уровень инфляции и с этого как бы вышли на справедливую ценну на металл.
Например, как я считаю: инфляция сша с ,допустим, 2001года 42.1% цена золота в 2001: 260долл за унц итого имеем (используя inflation calculator https://www.usinflationcalculator.com/ ): стоимость за 1 унц должна быть около 370долл.
kalinavalera1 написав:Я динамику описал характерную -золото всегда компенсирует инфляцию и ниже этой компенсации не уходит, как правило, но все случается конечно.....
Обьясните, пожалуйста, как вы посчитали уровень инфляции и с этого как бы вышли на справедливую ценну на металл.
Например, как я считаю: инфляция сша с ,допустим, 2001года 42.1% цена золота в 2001: 260долл за унц итого имеем (используя inflation calculator https://www.usinflationcalculator.com/ ): стоимость за 1 унц должна быть около 370долл.
Или вы брали другую точку отсчета?
А в 1980-м было 850 и инфляция с того времени в 3 с чем-то раза и что. Тогда уже сравнивать надо с другими товарами, а не с нарисованной базовой инфляцией без учета самого необходимого, да еще и от самого низкого уровня после того как пораженный коррупцией английский центробанк слил почти все золото на минимуме. Вон нефть в 80-х и 90-х была 10-20 баксов, сейчас 80, золото было 300-500... Кстати, многолетний график нефти и золота почти совпадают с лагом в несколько месяцев, так что после роста нефти почти вдвое за год ждем прыжка и по золоту, а особенно по недооцененному серебру.
hxbbgaf написав:У него не влет был, говорит, слил по 1650, у него был влет в Привате, когда в 2013-м закинул туда грндепо, а потом выбивал с боем в 2014-м при курсе 13.50.
Ха, у меня та же ситуейшен. В ноябре 13го вздумалось мне обменять еврики на грн и бросить на депо под привлекательные проценты на 1 год... чем это закончилось вы догадываетесь. С того времени держу гривны ровно на 2 месяца погулять и покушать))
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 10 лип, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:А в 1980-м было 850 и инфляция с того времени в 3 с чем-то раза и что. Тогда уже сравнивать надо с другими товарами, а не с нарисованной базовой инфляцией без учета самого необходимого, да еще и от самого низкого уровня после того как пораженный коррупцией английский центробанк слил почти все золото на минимуме. Вон нефть в 80-х и 90-х была 10-20 баксов, сейчас 80, золото было 300-500... Кстати, многолетний график нефти и золота почти совпадают с лагом в несколько месяцев, так что после роста нефти почти вдвое за год ждем прыжка и по золоту, а особенно по недооцененному серебру.
В 80е тоже был пузирь... Я лично считаю что по инфляции считать не правильно. Нужно считать по денежной базе М2.
А вообще хз. сложный вопрос, и не такой односторонний как кажеться.
Например если золото это комодитис, значит почему мы приравниваем только золото к доллару а забываем и о остальных комодисах таких как нефть, серебро, руда, пшеница, медь и тд и тп. Может быть стоит считать так : все commodities (как одно целое) - против USD
Все, что не приносит доход или убыточно является пассивом; все, что растет в цене и приносит доход является активом. Дом, в котором Вы живете, не приносит Вам доход, соответственно Ваш дом является пассивом. Золото, которое не растет в цене или дешевеет, является пассивом.
- LOL!!! Рассуждения умственно отсталого индивида - a low I.Q. individual(c). Дядя, уточните, а что значит приносит доход? С учетом инфляции или без оного? А если дом в котором вы живете растет в цене? А цену меряеете в чем? А если обменный курс изменился? И далее по списку...
С тех пор, как золотая монета прекратила свое хождение в бытовой торговле, золото перестало выполнять функцию денег, то есть уже не является мерилом стоимости. Золото даже вывели из роли обеспечения доллара. Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь.
- LOL!!! Чем дальше в лес... Это произошло в 1933, а привязка к золоту (Bretton Woods)существовала до 1971. Особенностью commodities, является то что они имеют свойство потребляться, и, следовательно, их запас очень мал. В отличие от них золото никуда не девается, т.е. все что было добыто за всю историю человечества до сих пор существует и, при соответствующей цене, может быть продано/куплено...