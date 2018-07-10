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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:57
vladus17 написав:
Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?
Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).
Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 22:19
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
А в 1980-м было 850 и инфляция с того времени в 3 с чем-то раза и что. Тогда уже сравнивать надо с другими товарами, а не с нарисованной базовой инфляцией без учета самого необходимого, да еще и от самого низкого уровня после того как пораженный коррупцией английский центробанк слил почти все золото на минимуме. Вон нефть в 80-х и 90-х была 10-20 баксов, сейчас 80, золото было 300-500...
Кстати, многолетний график нефти и золота почти совпадают с лагом в несколько месяцев, так что после роста нефти почти вдвое за год ждем прыжка и по золоту, а особенно по недооцененному серебру.
В 80е тоже был пузирь...
Я лично считаю что по инфляции считать не правильно.
Нужно считать по денежной базе М2.
А вообще хз. сложный вопрос, и не такой односторонний как кажеться.
Например если золото это комодитис, значит почему мы приравниваем только золото к доллару а забываем и о остальных комодисах таких как нефть, серебро, руда, пшеница, медь и тд и тп.
Может быть стоит считать так : все commodities (как одно целое) - против USD
За последние 30 лет М2 у них выросла в 5 раз.
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