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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1772177317741775 Додано: Вів 10 лип, 2018 21:57 vladus17 написав: Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).

Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом. Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом. jabba

Повідомлень: 5039 З нами з: 18.12.08 Подякував: 291 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 22:19 vladus17 написав: hxbbgaf написав: А в 1980-м было 850 и инфляция с того времени в 3 с чем-то раза и что. Тогда уже сравнивать надо с другими товарами, а не с нарисованной базовой инфляцией без учета самого необходимого, да еще и от самого низкого уровня после того как пораженный коррупцией английский центробанк слил почти все золото на минимуме. Вон нефть в 80-х и 90-х была 10-20 баксов, сейчас 80, золото было 300-500...

Кстати, многолетний график нефти и золота почти совпадают с лагом в несколько месяцев, так что после роста нефти почти вдвое за год ждем прыжка и по золоту, а особенно по недооцененному серебру. А в 1980-м было 850 и инфляция с того времени в 3 с чем-то раза и что. Тогда уже сравнивать надо с другими товарами, а не с нарисованной базовой инфляцией без учета самого необходимого, да еще и от самого низкого уровня после того как пораженный коррупцией английский центробанк слил почти все золото на минимуме. Вон нефть в 80-х и 90-х была 10-20 баксов, сейчас 80, золото было 300-500...Кстати, многолетний график нефти и золота почти совпадают с лагом в несколько месяцев, так что после роста нефти почти вдвое за год ждем прыжка и по золоту, а особенно по недооцененному серебру.



В 80е тоже был пузирь...

Я лично считаю что по инфляции считать не правильно.

Нужно считать по денежной базе М2.



А вообще хз. сложный вопрос, и не такой односторонний как кажеться.



Например если золото это комодитис, значит почему мы приравниваем только золото к доллару а забываем и о остальных комодисах таких как нефть, серебро, руда, пшеница, медь и тд и тп.

Может быть стоит считать так : все commodities (как одно целое) - против USD В 80е тоже был пузирь...Я лично считаю что по инфляции считать не правильно.Нужно считать по денежной базе М2.А вообще хз. сложный вопрос, и не такой односторонний как кажеться.Например если золото это комодитис, значит почему мы приравниваем только золото к доллару а забываем и о остальных комодисах таких как нефть, серебро, руда, пшеница, медь и тд и тп.Может быть стоит считать так : все commodities (как одно целое) - против USD

За последние 30 лет М2 у них выросла в 5 раз. За последние 30 лет М2 у них выросла в 5 раз. hxbbgaf Повідомлень: 19861 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1772177317741775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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