#<1 ... 1772177317741775 Додано: Вів 10 лип, 2018 21:57 vladus17 написав: Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).

Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).

Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом.

jabba
Повідомлень: 5041 З нами з: 18.12.08 Подякував: 291 раз. Подякували: 277 раз.

Додано: Вів 10 лип, 2018 22:19 vladus17 написав: hxbbgaf написав: А в 1980-м было 850 и инфляция с того времени в 3 с чем-то раза и что. Тогда уже сравнивать надо с другими товарами, а не с нарисованной базовой инфляцией без учета самого необходимого, да еще и от самого низкого уровня после того как пораженный коррупцией английский центробанк слил почти все золото на минимуме. Вон нефть в 80-х и 90-х была 10-20 баксов, сейчас 80, золото было 300-500...

Кстати, многолетний график нефти и золота почти совпадают с лагом в несколько месяцев, так что после роста нефти почти вдвое за год ждем прыжка и по золоту, а особенно по недооцененному серебру.

В 80е тоже был пузирь...

Я лично считаю что по инфляции считать не правильно.

Нужно считать по денежной базе М2.

А вообще хз. сложный вопрос, и не такой односторонний как кажеться.

Например если золото это комодитис, значит почему мы приравниваем только золото к доллару а забываем и о остальных комодисах таких как нефть, серебро, руда, пшеница, медь и тд и тп.

Может быть стоит считать так : все commodities (как одно целое) - против USD



В 80е тоже был пузирь...

Я лично считаю что по инфляции считать не правильно.

Нужно считать по денежной базе М2.



А вообще хз. сложный вопрос, и не такой односторонний как кажеться.



Например если золото это комодитис, значит почему мы приравниваем только золото к доллару а забываем и о остальных комодисах таких как нефть, серебро, руда, пшеница, медь и тд и тп.

За последние 30 лет М2 у них выросла в 5 раз.

hxbbgaf
Повідомлень: 19862 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз.

За последние 30 лет М2 у них выросла в 5 раз. За последние 30 лет М2 у них выросла в 5 раз. hxbbgaf Повідомлень: 19862 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 22:26 наблюдательный написав: Если бы вы были у меня бухгалтером, я бы вас уволил в этот же день. За плохую память. Вернее за отвратительную. Вам нельзя доверять даже семечки на базаре продавать.



Повторяю персонально для вас и для коллеги с непонятным ником,

дабы окончательно закрыть эту тему.

По гривневым депозитам у меня решение было абсолютно верное.

За 2 года, при стоячем курсе 8 грн. за 1 долл. я на гривневом депо получил около 40% прибыли. В долларах и на ровном месте.

Зимой 2013, когда начался майдан и курс вырос до 8.3

я потерял около 4-5% когда всё это дело переводил в бакс.

Но это сущая чепуха, о которой даже не стоит вспоминать.



Что касается золота, то покупал по 1350, продал по 1650$.

Где влёт? Могу доказать документально, при условии что вы этот форум покинете навсегда.



Ну что за ветка... Болтун на болтуне и болтунами поганяют.

И они ещё о золоте толкуют...

В ПТУ на учёбу, и строем....

Не надо, я уже не раз приводил ваши цитаты от августа 2014-го года (кажется где-то в районе 18 числа плюс минус несколько дней), все есть в архиве и найти при желании не проблема, где вы пишете, что бегаете за социальным долларом и откупаете по 1000 долларов в день по 13. Потом, правда, лавочку прикрыли и стали продавать только по 200, а потом и вовсе шиш. Значит, вы на тот момент сидели в гривне. Да и откуда 2 года при курсе 8, когда вы продали золото только в феврале 2013-го?

hxbbgaf
Повідомлень: 19862 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз.

Додано: Вів 10 лип, 2018 22:45 Re: Горячие новости по драгоценным металлам jabba написав: Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).

Какая это справедливая цена ? Золота мало - доллара много. А раз его много - то стоит он мало. А раз он стоит мало .... то золото должно вырасти в разы. Но такого я не жду понятно. Однако и 900 $ - в долларах 2000 годов - согласен. А в 2018 сомневаюсь , доллар дешевеет к их потребительской корзине.

kalinavalera1
Повідомлень: 4498 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз.



Какая это справедливая цена ? Золота мало - доллара много. А раз его много - то стоит он мало. А раз он стоит мало .... то золото должно вырасти в разы. Но такого я не жду понятно. Однако и 900 $ - в долларах 2000 годов - согласен. А в 2018 сомневаюсь , доллар дешевеет к их потребительской корзине. Какая это справедливая цена ? Золота мало - доллара много. А раз его много - то стоит он мало. А раз он стоит мало .... то золото должно вырасти в разы. Но такого я не жду понятно. Однако и 900 $ - в долларах 2000 годов - согласен. А в 2018 сомневаюсь , доллар дешевеет к их потребительской корзине. kalinavalera1

Повідомлень: 4498 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 23:16 jabba написав: vladus17 написав: Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).

Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом. Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом.



Спасибо и за ваше мнение, Джабба!

Скажите полажуйста, почему именно цифра в $900 за унц являеться справедливой, по вашему мнению?

Ведь золото как и любой другой актив стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Может быть оно для вас стоит 900 потому что больше вы бы за него не дали).

На данный момент цена в 1250долл за унц дожна быть экономически обоснованой , так как именно на этом уровне она достигла равновесия спрос/предложение.

Или вы верите в теорию заговора АКА xghffgafgaf (или как там). Спасибо и за ваше мнение, Джабба!Скажите полажуйста, почему именно цифра в $900 за унц являеться справедливой, по вашему мнению?Ведь золото как и любой другой актив стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Может быть оно для вас стоит 900 потому что больше вы бы за него не дали).На данный момент цена в 1250долл за унц дожна быть экономически обоснованой , так как именно на этом уровне она достигла равновесия спрос/предложение.Или вы верите в теорию заговора АКА xghffgafgaf (или как там). vladus17 Повідомлень: 469 З нами з: 21.03.14 Подякував: 87 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 23:24 jabba

Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий.

- Во как! Это вклад жабы в экономикс, ай да маладца!!!

Ну, а если серьезно - то все намного прозаичнее, проще и сложнее одновременно.

Есть такой термин: Marginal Cost Of Production - и он и есть та печка от которой плясать. Да, на сегодня он (приблизительно) равен цене Comex, что бы там не говорили о "манипуляциях" (я не говорю что манипуляции не имеют места).

Настоящие манипуляции происходят в определении цены на нефть, которая, кстати, и является основной составляющей Marginal Cost Of Gold Production.



2 vladus7

На данный момент цена в 1250долл за унц дожна быть экономически обоснованой , так как именно на этом уровне она достигла равновесия спрос/предложение.

Этот баланс достигается в основном за счет того что, на данный момент, агенты рынка считают Futures Price эквивалентом цены на физический металл, т.е. агенты рынка доверяют друг другу, но так будет не всегда... - Во как! Это вкладв экономикс, ай да маладца!!!Ну, а если серьезно - то все намного прозаичнее, проще и сложнее одновременно.Есть такой термин: Marginal Cost Of Production - и он и есть та печка от которой плясать. Да, на сегодня он (приблизительно) равен цене Comex, что бы там не говорили о "манипуляциях" (я не говорю что манипуляции не имеют места).Настоящие манипуляции происходят в определении цены на нефть, которая, кстати, и является основной составляющей Marginal Cost Of Gold Production.Этот баланс достигается в основном за счет того что, на данный момент, агенты рынка считают Futures Price эквивалентом цены на физический металл, т.е. агенты рынка доверяют друг другу, но так будет не всегда... Hogtown Повідомлень: 1349 З нами з: 09.07.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 23:47 vladus17 написав: jabba написав: vladus17 написав: Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Какая справедливая цена на аурум должна быть на сегодняшний день?

Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).

Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом. Справедливая цена золота дето 900 плюс-минус если смотреть мерками десятилетий. Не факт что биржевая цена в ближайшие годы встретится с справедливой но это явно показывает что недооцененным золото сейчас не является (как минимум).Шансы заработать на золоте сейчас купив по текущей цене есть но заработок светит очень скромный. Ну даже если повезет и через год цена будет 1350 то заработать по 100 баксов на унции никак не получится - покупать будете сейчас дороже биржи а вздумаете продавать на локальных хаях - продадите дешевле биржи. Дилеры откусят пару % когда покупать будете потом пару % когда продавать и заработок даже если угадаете с ценой будет сопоставим с доходом по валютному депозиту. Проще уж попытаться сыграть в "государственную лотерею" с гривневым депозитом.



Спасибо и за ваше мнение, Джабба!

Скажите полажуйста, почему именно цифра в $900 за унц являеться справедливой, по вашему мнению?

Ведь золото как и любой другой актив стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Может быть оно для вас стоит 900 потому что больше вы бы за него не дали).

На данный момент цена в 1250долл за унц дожна быть экономически обоснованой , так как именно на этом уровне она достигла равновесия спрос/предложение.

Или вы верите в теорию заговора АКА xghffgafgaf (или как там). Спасибо и за ваше мнение, Джабба!Скажите полажуйста, почему именно цифра в $900 за унц являеться справедливой, по вашему мнению?Ведь золото как и любой другой актив стоит ровно столько сколько за него готовы платить. Может быть оно для вас стоит 900 потому что больше вы бы за него не дали).На данный момент цена в 1250долл за унц дожна быть экономически обоснованой , так как именно на этом уровне она достигла равновесия спрос/предложение.Или вы верите в теорию заговора АКА xghffgafgaf (или как там).

Справедливая цена получилась у меня путем прибавления инфляции к той цене при которой оно еще было деньгами. И это еще довольно оптимистично с учетом того что статусные золотые цепи по полкила уже нигде в цивилизованном мире не популярны.

Те кто считал справедливой цену 2500 и греб недооцененное(как им казалось) по 1800 уже наказаны за свою неправильную методику. Как и те кто греб хрущи по овер сто тыщ даже не в столице.

Ну а то что следующий оратор шото там на чистом американском языке пытается вещать нам скорее всего за себестоимость - это вообще смешно. Не может 3% годовой добычи влиять на цену 97% уже давно добытого. Как не может хвост вилять собакой. Это не пшеница или апельсиновый сок, которых нет запасов в десятки раз превыщающих годовое производство. Справедливая цена получилась у меня путем прибавления инфляции к той цене при которой оно еще было деньгами. И это еще довольно оптимистично с учетом того что статусные золотые цепи по полкила уже нигде в цивилизованном мире не популярны.Те кто считал справедливой цену 2500 и греб недооцененное(как им казалось) по 1800 уже наказаны за свою неправильную методику. Как и те кто греб хрущи по овер сто тыщ даже не в столице.Ну а то что следующий оратор шото там на чистом американском языке пытается вещать нам скорее всего за себестоимость - это вообще смешно. Не может 3% годовой добычи влиять на цену 97% уже давно добытого. Как не может хвост вилять собакой. Это не пшеница или апельсиновый сок, которых нет запасов в десятки раз превыщающих годовое производство. jabba

Повідомлень: 5041 З нами з: 18.12.08 Подякував: 291 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 23:57 И если мы уж зашли в дебри справедливой цены то для инвестиций на срок в несколько десятилетий имеет смысл обратить внимание на платину. Цена ее неприлично дешевая против цены золота. Тут явно сильно фундаментально недооцененый метал, который и при падении цены золота на 500 дешевле стоить уже не должен. Да - ликвидность никакая в наших условиях, транзакционные расходы колоссальные но недооцененность тоже просто колоссальная. jabba

Повідомлень: 5041 З нами з: 18.12.08 Подякував: 291 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лип, 2018 00:01 jabba

Ну а то что следующий оратор шото там на чистом американском языке пытается вещать нам скорее всего за себестоимость - это вообще смешно. Не может 3% годовой добычи влиять на цену 97% уже давно добытого.

