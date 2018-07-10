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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1773177417751776
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 02:09

  kalinavalera1 написав:

Какая это справедливая цена ? Золота мало - доллара много. А раз его много - то стоит он мало. А раз он стоит мало .... то золото должно вырасти в разы. Но такого я не жду понятно. Однако и 900 $ - в долларах 2000 годов - согласен. А в 2018 сомневаюсь , доллар дешевеет к их потребительской корзине.

Ну за 10 лет инфляция в США не превысила 15% так что и 1100 это была бы несколько завышенная цена на сейчас а не то что нынешние абсолютно заоблачные 1255, если вы согласны что 900 справедливая в 2008.
Но 900 это на сейчас справедливая цена а в 2008 справедливая цена была меньше.
Это сейчас она достигла 900 плюс-минус. Справедливая цена она на то и справедливая что когда-то реальная цена с ней встретится. Скорее всего это произойдет лет через 20 за счет того что реальная цена останется такой же или несколько снизится а справдливая к ней подтянется. Это если не прилетит черный лебедь например в виде краха рынка акций - тогда легко (и главное быстро )можно увидеть реальную цену и ниже справедливой процентов на 20. Вот как увидите что золото недоценено - так сразу покупайте. Если будет на что.
jabba
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