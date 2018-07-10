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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1773177417751776
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 02:09

  kalinavalera1 написав:

Какая это справедливая цена ? Золота мало - доллара много. А раз его много - то стоит он мало. А раз он стоит мало .... то золото должно вырасти в разы. Но такого я не жду понятно. Однако и 900 $ - в долларах 2000 годов - согласен. А в 2018 сомневаюсь , доллар дешевеет к их потребительской корзине.

Ну за 10 лет инфляция в США не превысила 15% так что и 1100 это была бы несколько завышенная цена на сейчас а не то что нынешние абсолютно заоблачные 1255, если вы согласны что 900 справедливая в 2008.
Но 900 это на сейчас справедливая цена а в 2008 справедливая цена была меньше.
Это сейчас она достигла 900 плюс-минус. Справедливая цена она на то и справедливая что когда-то реальная цена с ней встретится. Скорее всего это произойдет лет через 20 за счет того что реальная цена останется такой же или несколько снизится а справдливая к ней подтянется. Это если не прилетит черный лебедь например в виде краха рынка акций - тогда легко (и главное быстро )можно увидеть реальную цену и ниже справедливой процентов на 20. Вот как увидите что золото недоценено - так сразу покупайте. Если будет на что.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:27

  Дядюшка Скрудж написав:
  gleb написав:Волгарь У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана)

С тех пор, как золотая монета прекратила свое хождение в бытовой торговле, золото перестало выполнять функцию денег, то есть уже не является мерилом стоимости. Золото даже вывели из роли обеспечения доллара.
Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь. Мерилом стоимости являются доллар, евро, иена, юань и другие бумажные валюты. Цены в магазинах указаны в бумажных валютах, а не в золоте.


Все (т.е. все все) ЦБ мира учитывают золото в своих резервах. Я не видел там меди или свинной щетины. Первое что сделал новоназначенный министр финансов США - лично провел визуальный аудит Форт Нокс (хотя не меньшая часть золота правительства США находится в Вест Поинт).Не слышал я, чтоб он объезжал алюминиевые меткомбинаты. Цены в магазине указаны в суверенной валюте т.е. по Вашей логике ни доллар, ни евро деньгами не являются тк цены в Украине указаны в гривне. Кстати и в США и в Канаде есть магазины, где вы можете расчитаться золотом или серебром по курсу. А развитие карточных технологий делает счет в золоте таким же удобным как счет в любой бумажной валюте.

Так что Ваши доводы не приняты.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:35

  Hogtown написав:gleb
про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом.

- LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весь gleb до копейки...
"The beatings will continue until morale improves"(c)

Интурист вы наш в 1937-8 гг - годах Большого Террора, человеки погоны не носили, носили петлицы. Погоны появились в 1942г. А по сути " Бог не фраер, он все видит". Не хотели царя Батюшку, умыли страну кровью, потом Иосиф Грозный умыл их. Мало не показалось. Даже вон внуки и правнуки вздрагивают.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:53

  jabba написав:Справедливая цена получилась у меня путем прибавления инфляции к той цене при которой оно еще было деньгами.

А с какого года? Конечно же, вы взяли с 1970-го, а не с 1930-какого-то? К тому же, то была виртуальная цена, золота по ней было купить нельзя, владение запрещено.
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  #<1 ... 1773177417751776
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