Додано: Сер 11 лип, 2018 10:36

Hogtown написав: Волгарь

Почти. Для некоторой части населения. В российских городах средний семейный 40-ка летний мужчина, постоянно проживающий в городе, получал к началу 1-ой мировой войны не менее 40-ка рублей БЕЗ НАЛОГОВ - унцию золота по той цене (рубль -0,7742 гр. чистого золота)

При средних ценах:

- фунт ржаного -2 коп.

- ситного (т.е. пшеничного в/с) -5 коп.

- пуд (16,39 кг) муки - 2,5 рубля

- фунт телятины - 12-15 коп.

- фунт сливочного масла (русского, как тогда писали) - 15 коп.

- фунт сахара -15 коп.

- мера (1,5 пуда) овощей -40-60 коп

- LOL!!! Научитесь давать ссылки, ваши "данные" и пояснения к ним, непонятно откуда и не совсем точны.

Русское масло - это то что сегодня называется - топленое масло (цена занижена в три раза). Цена на телятину занижена в два раза...

http://www.protown.ru/information/hide/6627.html

http://abrikosov-sons.ru/nemnogo_o_terminah_-_c

https://dic.academic.ru/dic.nsf/mera/188

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80#%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B) - LOL!!! Научитесь давать ссылки, ваши "данные" и пояснения к ним, непонятно откуда и не совсем точны.Русское масло - это то что сегодня называется - топленое масло (цена занижена в три раза). Цена на телятину занижена в два раза...

Повседневная жизнь Москвы

Дневник москвича

НЕ СУМЛЕВАЙТЕСЬ - ЦЕНЫ АБСОЛЮТНО ВЕРНЫЕ. Взяты они из таких источников как, произведений русских классиков начала века ...и рассказов моей бабушки. Приведу еще одну подробность быта того времени - овощами в сезон заготовок НА ВЕС не торговали - городские обыватели покупали сразу ВОЗ картошки или огурцов (т.е. 6-8 пудов) за рубль с небольшим, в эту же цену входила и доставка товара до дома. А вот относительно золотого эквивалента зерно и мука были заметно дороже теперешних цен. Тонна пшеницы, при цене пуда 80+ копеек, стоила 1 с четвертью унцию золота (сейчас 205 долларов - 1/6 цены унции), а пуд муки - 1/16 (2,5 от 40-ка рублей) против теперешних 500 рублей/8 долларов/1/150-ой цены унции золота. И дело тут не в золоте - просто урожаи в основных экспортерах пшеницы (России/Аргентине/США) с тех пор выросли с уровня сам-3-4 (7-10 ц/га) до сам-20-25.Немного о пассивах/активах. Уважаемые дискутирующие. судя по репликам, считают АКТИВОМ ценности, приносящие прибыль, а ПАССИВОМ - убыток. ЭТО - ЗАБЛУЖДЕНИЕ.Со времен изобретения в Италии несколько веков назад БУХГАЛТЕРИИ, использующей двойную запись операций, АКТИВАМИ называется все, находящее в левой части баланса (имущество/денежные средства/товары/дебеторская задолженность покупателей товаров и услуг), а ПАССИВАМИ - в правой, т.е. собственные обязательства разного рода (и поручительства). При исчисление ПРИБЫЛИ происходит сравнение активов и пассивов, и если активы больше пассивов, то это означает прибыль, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАССИВАХ. Аналогично, убыток свидетельствует о том, что пассивы на конец некоего периода времени (года/квартала) больше активов, и он записывается в активы.