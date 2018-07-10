Какая это справедливая цена ? Золота мало - доллара много. А раз его много - то стоит он мало. А раз он стоит мало .... то золото должно вырасти в разы. Но такого я не жду понятно. Однако и 900 $ - в долларах 2000 годов - согласен. А в 2018 сомневаюсь , доллар дешевеет к их потребительской корзине.
Ну за 10 лет инфляция в США не превысила 15% так что и 1100 это была бы несколько завышенная цена на сейчас а не то что нынешние абсолютно заоблачные 1255, если вы согласны что 900 справедливая в 2008. Но 900 это на сейчас справедливая цена а в 2008 справедливая цена была меньше. Это сейчас она достигла 900 плюс-минус. Справедливая цена она на то и справедливая что когда-то реальная цена с ней встретится. Скорее всего это произойдет лет через 20 за счет того что реальная цена останется такой же или несколько снизится а справдливая к ней подтянется. Это если не прилетит черный лебедь например в виде краха рынка акций - тогда легко (и главное быстро )можно увидеть реальную цену и ниже справедливой процентов на 20. Вот как увидите что золото недоценено - так сразу покупайте. Если будет на что.
gleb написав:Волгарь У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана)
С тех пор, как золотая монета прекратила свое хождение в бытовой торговле, золото перестало выполнять функцию денег, то есть уже не является мерилом стоимости. Золото даже вывели из роли обеспечения доллара. Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь. Мерилом стоимости являются доллар, евро, иена, юань и другие бумажные валюты. Цены в магазинах указаны в бумажных валютах, а не в золоте.
Все (т.е. все все) ЦБ мира учитывают золото в своих резервах. Я не видел там меди или свинной щетины. Первое что сделал новоназначенный министр финансов США - лично провел визуальный аудит Форт Нокс (хотя не меньшая часть золота правительства США находится в Вест Поинт).Не слышал я, чтоб он объезжал алюминиевые меткомбинаты. Цены в магазине указаны в суверенной валюте т.е. по Вашей логике ни доллар, ни евро деньгами не являются тк цены в Украине указаны в гривне. Кстати и в США и в Канаде есть магазины, где вы можете расчитаться золотом или серебром по курсу. А развитие карточных технологий делает счет в золоте таким же удобным как счет в любой бумажной валюте.
про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом.
- LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весь gleb до копейки... "The beatings will continue until morale improves"(c)
Интурист вы наш в 1937-8 гг - годах Большого Террора, человеки погоны не носили, носили петлицы. Погоны появились в 1942г. А по сути " Бог не фраер, он все видит". Не хотели царя Батюшку, умыли страну кровью, потом Иосиф Грозный умыл их. Мало не показалось. Даже вон внуки и правнуки вздрагивают.
Почти. Для некоторой части населения. В российских городах средний семейный 40-ка летний мужчина, постоянно проживающий в городе, получал к началу 1-ой мировой войны не менее 40-ка рублей БЕЗ НАЛОГОВ - унцию золота по той цене (рубль -0,7742 гр. чистого золота) При средних ценах: - фунт ржаного -2 коп. - ситного (т.е. пшеничного в/с) -5 коп. - пуд (16,39 кг) муки - 2,5 рубля - фунт телятины - 12-15 коп. - фунт сливочного масла (русского, как тогда писали) - 15 коп. - фунт сахара -15 коп. - мера (1,5 пуда) овощей -40-60 коп
НЕ СУМЛЕВАЙТЕСЬ - ЦЕНЫ АБСОЛЮТНО ВЕРНЫЕ. Взяты они из таких источников как Повседневная жизнь Москвы, Дневник москвича, произведений русских классиков начала века ...и рассказов моей бабушки. Приведу еще одну подробность быта того времени - овощами в сезон заготовок НА ВЕС не торговали - городские обыватели покупали сразу ВОЗ картошки или огурцов (т.е. 6-8 пудов) за рубль с небольшим, в эту же цену входила и доставка товара до дома. А вот относительно золотого эквивалента зерно и мука были заметно дороже теперешних цен. Тонна пшеницы, при цене пуда 80+ копеек, стоила 1 с четвертью унцию золота (сейчас 205 долларов - 1/6 цены унции), а пуд муки - 1/16 (2,5 от 40-ка рублей) против теперешних 500 рублей/8 долларов/1/150-ой цены унции золота. И дело тут не в золоте - просто урожаи в основных экспортерах пшеницы (России/Аргентине/США) с тех пор выросли с уровня сам-3-4 (7-10 ц/га) до сам-20-25. Немного о пассивах/активах. Уважаемые дискутирующие. судя по репликам, считают АКТИВОМ ценности, приносящие прибыль, а ПАССИВОМ - убыток. ЭТО - ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Со времен изобретения в Италии несколько веков назад БУХГАЛТЕРИИ, использующей двойную запись операций, АКТИВАМИ называется все, находящее в левой части баланса (имущество/денежные средства/товары/дебеторская задолженность покупателей товаров и услуг), а ПАССИВАМИ - в правой, т.е. собственные обязательства разного рода (и поручительства). При исчисление ПРИБЫЛИ происходит сравнение активов и пассивов, и если активы больше пассивов, то это означает прибыль, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАССИВАХ. Аналогично, убыток свидетельствует о том, что пассивы на конец некоего периода времени (года/квартала) больше активов, и он записывается в активы.
Волгарь написав:Со времен изобретения в Италии несколько веков назад БУХГАЛТЕРИИ, использующей двойную запись операций, АКТИВАМИ называется все, находящее в левой части баланса (имущество/денежные средства/товары/дебеторская задолженность покупателей товаров и услуг), а ПАССИВАМИ - в правой, т.е. собственные обязательства разного рода (и поручительства). При исчисление ПРИБЫЛИ происходит сравнение активов и пассивов, и если активы больше пассивов, то это означает прибыль, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАССИВАХ. Аналогично, убыток свидетельствует о том, что пассивы на конец некоего периода времени (года/квартала) больше активов, и он записывается в активы.
Уточнение: убыток в АКТИВЫ не вносится, а отражается с минусом в ПАССИВЕ