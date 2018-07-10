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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1774177517761777>
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 02:09

  kalinavalera1 написав:

Какая это справедливая цена ? Золота мало - доллара много. А раз его много - то стоит он мало. А раз он стоит мало .... то золото должно вырасти в разы. Но такого я не жду понятно. Однако и 900 $ - в долларах 2000 годов - согласен. А в 2018 сомневаюсь , доллар дешевеет к их потребительской корзине.

Ну за 10 лет инфляция в США не превысила 15% так что и 1100 это была бы несколько завышенная цена на сейчас а не то что нынешние абсолютно заоблачные 1255, если вы согласны что 900 справедливая в 2008.
Но 900 это на сейчас справедливая цена а в 2008 справедливая цена была меньше.
Это сейчас она достигла 900 плюс-минус. Справедливая цена она на то и справедливая что когда-то реальная цена с ней встретится. Скорее всего это произойдет лет через 20 за счет того что реальная цена останется такой же или несколько снизится а справдливая к ней подтянется. Это если не прилетит черный лебедь например в виде краха рынка акций - тогда легко (и главное быстро )можно увидеть реальную цену и ниже справедливой процентов на 20. Вот как увидите что золото недоценено - так сразу покупайте. Если будет на что.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:27

  Дядюшка Скрудж написав:
  gleb написав:Волгарь У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана)

С тех пор, как золотая монета прекратила свое хождение в бытовой торговле, золото перестало выполнять функцию денег, то есть уже не является мерилом стоимости. Золото даже вывели из роли обеспечения доллара.
Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь. Мерилом стоимости являются доллар, евро, иена, юань и другие бумажные валюты. Цены в магазинах указаны в бумажных валютах, а не в золоте.


Все (т.е. все все) ЦБ мира учитывают золото в своих резервах. Я не видел там меди или свинной щетины. Первое что сделал новоназначенный министр финансов США - лично провел визуальный аудит Форт Нокс (хотя не меньшая часть золота правительства США находится в Вест Поинт).Не слышал я, чтоб он объезжал алюминиевые меткомбинаты. Цены в магазине указаны в суверенной валюте т.е. по Вашей логике ни доллар, ни евро деньгами не являются тк цены в Украине указаны в гривне. Кстати и в США и в Канаде есть магазины, где вы можете расчитаться золотом или серебром по курсу. А развитие карточных технологий делает счет в золоте таким же удобным как счет в любой бумажной валюте.

Так что Ваши доводы не приняты.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:35

  Hogtown написав:gleb
про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом.

- LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весь gleb до копейки...
"The beatings will continue until morale improves"(c)

Интурист вы наш в 1937-8 гг - годах Большого Террора, человеки погоны не носили, носили петлицы. Погоны появились в 1942г. А по сути " Бог не фраер, он все видит". Не хотели царя Батюшку, умыли страну кровью, потом Иосиф Грозный умыл их. Мало не показалось. Даже вон внуки и правнуки вздрагивают.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:53

  jabba написав:Справедливая цена получилась у меня путем прибавления инфляции к той цене при которой оно еще было деньгами.

А с какого года? Конечно же, вы взяли с 1970-го, а не с 1930-какого-то? К тому же, то была виртуальная цена, золота по ней было купить нельзя, владение запрещено.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ну вот дядька говорит, что ПА1300 уже всё нашли...
При $1300 за унцию все уже всё нашли.
https://goldenfront.ru/articles/view/pr ... yo-nashli/

Нефть 5-10 $ и запасы есть, а цена под 80$.

Просто спроса нет на железяки.
На прошлой неделе менял лом золота 585 на цепку с крестиком потяжелее в "Золотом Стандарте" ...продавщица говорит, что спрос упал сильно...

Спрос и предложение рулит рынком...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:36

  Hogtown написав:Волгарь
Почти. Для некоторой части населения. В российских городах средний семейный 40-ка летний мужчина, постоянно проживающий в городе, получал к началу 1-ой мировой войны не менее 40-ка рублей БЕЗ НАЛОГОВ - унцию золота по той цене (рубль -0,7742 гр. чистого золота)
При средних ценах:
- фунт ржаного -2 коп.
- ситного (т.е. пшеничного в/с) -5 коп.
- пуд (16,39 кг) муки - 2,5 рубля
- фунт телятины - 12-15 коп.
- фунт сливочного масла (русского, как тогда писали) - 15 коп.
- фунт сахара -15 коп.
- мера (1,5 пуда) овощей -40-60 коп

- LOL!!! Научитесь давать ссылки, ваши "данные" и пояснения к ним, непонятно откуда и не совсем точны.
Русское масло - это то что сегодня называется - топленое масло (цена занижена в три раза). Цена на телятину занижена в два раза...
http://www.protown.ru/information/hide/6627.html
http://abrikosov-sons.ru/nemnogo_o_terminah_-_c
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mera/188
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80#%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B)

НЕ СУМЛЕВАЙТЕСЬ - ЦЕНЫ АБСОЛЮТНО ВЕРНЫЕ. Взяты они из таких источников как Повседневная жизнь Москвы, Дневник москвича, произведений русских классиков начала века ...и рассказов моей бабушки. Приведу еще одну подробность быта того времени - овощами в сезон заготовок НА ВЕС не торговали - городские обыватели покупали сразу ВОЗ картошки или огурцов (т.е. 6-8 пудов) за рубль с небольшим, в эту же цену входила и доставка товара до дома. А вот относительно золотого эквивалента зерно и мука были заметно дороже теперешних цен. Тонна пшеницы, при цене пуда 80+ копеек, стоила 1 с четвертью унцию золота (сейчас 205 долларов - 1/6 цены унции), а пуд муки - 1/16 (2,5 от 40-ка рублей) против теперешних 500 рублей/8 долларов/1/150-ой цены унции золота. И дело тут не в золоте - просто урожаи в основных экспортерах пшеницы (России/Аргентине/США) с тех пор выросли с уровня сам-3-4 (7-10 ц/га) до сам-20-25.
Немного о пассивах/активах. Уважаемые дискутирующие. судя по репликам, считают АКТИВОМ ценности, приносящие прибыль, а ПАССИВОМ - убыток. ЭТО - ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Со времен изобретения в Италии несколько веков назад БУХГАЛТЕРИИ, использующей двойную запись операций, АКТИВАМИ называется все, находящее в левой части баланса (имущество/денежные средства/товары/дебеторская задолженность покупателей товаров и услуг), а ПАССИВАМИ - в правой, т.е. собственные обязательства разного рода (и поручительства). При исчисление ПРИБЫЛИ происходит сравнение активов и пассивов, и если активы больше пассивов, то это означает прибыль, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАССИВАХ. Аналогично, убыток свидетельствует о том, что пассивы на конец некоего периода времени (года/квартала) больше активов, и он записывается в активы.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:47

  Чукча2 написав:Ну вот дядька говорит, что ПА1300 уже всё нашли...
При $1300 за унцию все уже всё нашли.
https://goldenfront.ru/articles/view/pr ... yo-nashli/

Нефть 5-10 $ и запасы есть, а цена под 80$.

Просто спроса нет на железяки.
На прошлой неделе менял лом золота 585 на цепку с крестиком потяжелее в "Золотом Стандарте" ...продавщица говорит, что спрос упал сильно...

Спрос и предложение рулит рынком...


Слушать какие то прогнози про ,,рист,, от золотодобывателей - это всеравно что слушать Путлера о справедливой цене на Брент в 150долл за барель.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Со времен изобретения в Италии несколько веков назад БУХГАЛТЕРИИ, использующей двойную запись операций, АКТИВАМИ называется все, находящее в левой части баланса (имущество/денежные средства/товары/дебеторская задолженность покупателей товаров и услуг), а ПАССИВАМИ - в правой, т.е. собственные обязательства разного рода (и поручительства). При исчисление ПРИБЫЛИ происходит сравнение активов и пассивов, и если активы больше пассивов, то это означает прибыль, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАССИВАХ. Аналогично, убыток свидетельствует о том, что пассивы на конец некоего периода времени (года/квартала) больше активов, и он записывается в активы.

Уточнение: убыток в АКТИВЫ не вносится, а отражается с минусом в ПАССИВЕ
MahaTMA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Слушать какие то прогнози


Слушать какие то прогнози

Иан Телфер создал Goldcorp, одну из крупнейших в мире золотодобывающих компаний, но это не единственное его достижение в горнодобывающей промышленности.

Ну тогда слушайте местных экспертов))

Я не за Путина, если что...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:09

  Чукча2 написав:
  vladus17 написав:Слушать какие то прогнози


Слушать какие то прогнози

Иан Телфер создал Goldcorp, одну из крупнейших в мире золотодобывающих компаний, но это не единственное его достижение в горнодобывающей промышленности.

Ну тогда слушайте местных экспертов))

Я не за Путина, если что...


Рист на золото, для вашего Иоана- прямая прибыль. Итого слушать от него какие то прогнозы - как минимум не разумно.
vladus17
 
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