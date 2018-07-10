Додано: Сер 11 лип, 2018 11:09

Дядюшка Скрудж написав: ы когда обозвали золото неликвидом хорошо подумали? Золото абсолютно ликвидный товар и причем быстро реализуемый. Неликвид в ЗВР не держат в принципе. В золото-валютные резервы от ы когда обозвали золото неликвидом хорошо подумали? Золото абсолютно ликвидный товар и причем быстро реализуемый. Неликвид в ЗВР не держат в принципе. В золото-валютные резервы от

***** вы пишете, активы это и акции и долги-ОВГЗ всякие и золото тоже и это вот все нелеквид, если большой банк пытается выбросить на рынок резко что-то из этого 3-сорта то рынок просаживается и от номинала получаешь с коофициентом. Сколько дисконт был у наших "трежерей" перед техническим дефолтом - 40%?!Так вот и золото - попытка его резко начать продавать Россией обвалилa цены в 90х годах на 25%. У мировых банков квоты были на продажу, что бы этот "ценный товар" не упал в цене.поэтому его и считают с коэффициентом от номинала, так как продать то реально нельзя. А то вон у Россиии были тонны металла а как продать попробовала - оп-па а цены то нет, дефолтeц в 1998 году.