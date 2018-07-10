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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:09
Дядюшка Скрудж написав:
ы когда обозвали золото неликвидом хорошо подумали? Золото абсолютно ликвидный товар и причем быстро реализуемый. Неликвид в ЗВР не держат в принципе. В золото-валютные резервы от
***** вы пишете, активы это и акции и долги-ОВГЗ всякие и золото тоже и это вот все нелеквид, если большой банк пытается выбросить на рынок резко что-то из этого 3-сорта то рынок просаживается и от номинала получаешь с коофициентом. Сколько дисконт был у наших "трежерей" перед техническим дефолтом - 40%?!
Так вот и золото - попытка его резко начать продавать Россией обвалилa цены в 90х годах на 25%. У мировых банков квоты были на продажу, что бы этот "ценный товар" не упал в цене.
поэтому его и считают с коэффициентом от номинала, так как продать то реально нельзя. А то вон у Россиии были тонны металла а как продать попробовала - оп-па а цены то нет, дефолтeц в 1998 году.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:30
MahaTMA написав: Волгарь написав:
Со времен изобретения в Италии несколько веков назад БУХГАЛТЕРИИ, использующей двойную запись операций, АКТИВАМИ называется все, находящее в левой части баланса (имущество/денежные средства/товары/дебеторская задолженность покупателей товаров и услуг), а ПАССИВАМИ - в правой, т.е. собственные обязательства разного рода (и поручительства). При исчисление ПРИБЫЛИ происходит сравнение активов и пассивов, и если активы больше пассивов, то это означает прибыль, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАССИВАХ. Аналогично, убыток свидетельствует о том, что пассивы на конец некоего периода времени (года/квартала) больше активов, и он записывается в активы.
Уточнение: убыток в АКТИВЫ не вносится, а отражается с минусом в ПАССИВЕ
Совершенно верно - просто за 25 лет практики ни разу не видел баланса с убытком.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:39
gleb написав:
Все (т.е. все все) ЦБ мира учитывают золото в своих резервах.
исторический пережиток, пытаются избавиться, но рынок падает, пришлось картельный договор сотавлять и по квотам распрoдавать этот балласт, а то резкая продажа приводит к переоценке этого товара и вноситься в баланс как убыток.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:44
Kripo написав: gleb написав:
Все (т.е. все все) ЦБ мира учитывают золото в своих резервах.
исторический пережиток, пытаются избавиться, но рынок падает, пришлось картельный договор сотавлять и по квотам распрoдавать этот балласт, а то резкая продажа приводит к переоценке этого товара и вноситься в баланс как убыток.
Ну в принципе, есть же страны без железяк в резерве, та же Канада например.
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