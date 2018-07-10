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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1774177517761777
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Дядюшка Скрудж написав:ы когда обозвали золото неликвидом хорошо подумали? Золото абсолютно ликвидный товар и причем быстро реализуемый. Неликвид в ЗВР не держат в принципе. В золото-валютные резервы от


***** вы пишете, активы это и акции и долги-ОВГЗ всякие и золото тоже и это вот все нелеквид, если большой банк пытается выбросить на рынок резко что-то из этого 3-сорта то рынок просаживается и от номинала получаешь с коофициентом. Сколько дисконт был у наших "трежерей" перед техническим дефолтом - 40%?!
Так вот и золото - попытка его резко начать продавать Россией обвалилa цены в 90х годах на 25%. У мировых банков квоты были на продажу, что бы этот "ценный товар" не упал в цене.

поэтому его и считают с коэффициентом от номинала, так как продать то реально нельзя. А то вон у Россиии были тонны металла а как продать попробовала - оп-па а цены то нет, дефолтeц в 1998 году. :lol:
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:30

  MahaTMA написав:
  Волгарь написав:Со времен изобретения в Италии несколько веков назад БУХГАЛТЕРИИ, использующей двойную запись операций, АКТИВАМИ называется все, находящее в левой части баланса (имущество/денежные средства/товары/дебеторская задолженность покупателей товаров и услуг), а ПАССИВАМИ - в правой, т.е. собственные обязательства разного рода (и поручительства). При исчисление ПРИБЫЛИ происходит сравнение активов и пассивов, и если активы больше пассивов, то это означает прибыль, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ПАССИВАХ. Аналогично, убыток свидетельствует о том, что пассивы на конец некоего периода времени (года/квартала) больше активов, и он записывается в активы.

Уточнение: убыток в АКТИВЫ не вносится, а отражается с минусом в ПАССИВЕ

Совершенно верно - просто за 25 лет практики ни разу не видел баланса с убытком.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:39

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Все (т.е. все все) ЦБ мира учитывают золото в своих резервах.


исторический пережиток, пытаются избавиться, но рынок падает, пришлось картельный договор сотавлять и по квотам распрoдавать этот балласт, а то резкая продажа приводит к переоценке этого товара и вноситься в баланс как убыток.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:44

  Kripo написав:
  gleb написав:Все (т.е. все все) ЦБ мира учитывают золото в своих резервах.


исторический пережиток, пытаются избавиться, но рынок падает, пришлось картельный договор сотавлять и по квотам распрoдавать этот балласт, а то резкая продажа приводит к переоценке этого товара и вноситься в баланс как убыток.



Ну в принципе, есть же страны без железяк в резерве, та же Канада например.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Чукча2 написав:Ну в принципе, есть же страны без железяк в резерве, та же Канада например


А вы сразу так и поверили ? Канада не имеет ? очень характерно и показательно именно для зависимой страны - придатка США. А вликие государства - типа США, Китай, Англия, Германия, Россия имеют золото. И эти страны меряются количеством золота в ЗВР. Крипо послушать - так резаная бумага - это очень ликвидно, а любые товары - которые на нее купить можно - нелквид. :mrgreen: Сами по себе деньги вообще бумага - реальную ценность имеют только товары , которые нам нужны и мы можем их за эту бумагу получить. Что характерно - эта бумага - очень не надежна и со временем "портится" тоже, инфляция и тп, вплоть до дефолта.

Золото всегда имеет как мнимум ювелирную ценность, в отличие от других товаров - это идеальный товар - не гниет , не портится, из моды не выходит никогда, много места не занимает, компактный размер,не требует особых холодильников и др.условий хранения. Но в принципе все в мире имеет свои слабые стороны.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:37

  kalinavalera1 написав:
  Чукча2 написав:Ну в принципе, есть же страны без железяк в резерве, та же Канада например


А вы сразу так и поверили ? Канада не имеет ? очень характерно и показательно именно для зависимой страны - придатка США. А вликие государства - типа США, Китай, Англия, Германия, Россия имеют золото. И эти страны меряются количеством золота в ЗВР. Крипо послушать - так резаная бумага - это очень ликвидно, а любые товары - которые на нее купить можно - нелквид. :mrgreen: Сами по себе деньги вообще бумага - реальную ценность имеют только товары , которые нам нужны и мы можем их за эту бумагу получить. Что характерно - эта бумага - очень не надежна и со временем "портится" тоже, инфляция и тп, вплоть до дефолта.

Золото всегда имеет как мнимум ювелирную ценность, в отличие от других товаров - это идеальный товар - не гниет , не портится, из моды не выходит никогда, много места не занимает, компактный размер,не требует особых холодильников и др.условий хранения. Но в принципе все в мире имеет свои слабые стороны.


зачем верить? можно проверить -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 1%80%D0%B2

с чего вы взяли что Канада "зависимая" или тем более "придаток США"?! Канада официально упавляется Великобретанией, они Вашингтон сжигали.

почему "великие государства"?! вам так хочется? Зпасас золота - пережиток прошлой эпохи, и им "не меряются" а избавляются.

"так резаная бумага - это очень ликвидно, а любые товары - которые на нее купить можно - нелквид." - да именно так, доллары или даже гривны на карточке вы с собой берете в зарубежную поездку или даже когда на базар-супермаркет идете? или катите бочку нефти? Товар надо хранить, а бало нет. хотелось бы посмотреть на дурика который с собой золото возьмет скажем при поездке в Египет - оно там без акциза, дешевле чем в Украине. А доллары - пожалуйста, везде мгновенно оплатите, если на карточке то и любой вообще "бумагой" это и есть ликвидность.

"в отличие от других товаров - это идеальный товар" :wink: трезвая мысль, объясните тогда почему же Платина сейчас дешевле золота? Вот она еще лучше "не портится" ее меньше, добывать дороже а она дешевле...

может вот с этим - "из моды не выходит никогда" ошибочка? цена то менялась? :wink:
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:49

  kalinavalera1 написав: Золото всегда имеет как мнимум ювелирную ценность, в отличие от других товаров - это идеальный товар - не гниет , не портится, из моды не выходит никогда,...

До сих пор носите???

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