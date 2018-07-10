Додано: Сер 11 лип, 2018 12:37

kalinavalera1 написав: Чукча2 написав: Ну в принципе, есть же страны без железяк в резерве, та же Канада например Ну в принципе, есть же страны без железяк в резерве, та же Канада например



А вы сразу так и поверили ? Канада не имеет ? очень характерно и показательно именно для зависимой страны - придатка США. А вликие государства - типа США, Китай, Англия, Германия, Россия имеют золото. И эти страны меряются количеством золота в ЗВР. Крипо послушать - так резаная бумага - это очень ликвидно, а любые товары - которые на нее купить можно - нелквид. Сами по себе деньги вообще бумага - реальную ценность имеют только товары , которые нам нужны и мы можем их за эту бумагу получить. Что характерно - эта бумага - очень не надежна и со временем "портится" тоже, инфляция и тп, вплоть до дефолта.



Золото всегда имеет как мнимум ювелирную ценность, в отличие от других товаров - это идеальный товар - не гниет , не портится, из моды не выходит никогда, много места не занимает, компактный размер,не требует особых холодильников и др.условий хранения. Но в принципе все в мире имеет свои слабые стороны. А вы сразу так и поверили ? Канада не имеет ? очень характерно и показательно именно для зависимой страны - придатка США. А вликие государства - типа США, Китай, Англия, Германия, Россия имеют золото. И эти страны меряются количеством золота в ЗВР. Крипо послушать - так резаная бумага - это очень ликвидно, а любые товары - которые на нее купить можно - нелквид.Сами по себе деньги вообще бумага - реальную ценность имеют только товары , которые нам нужны и мы можем их за эту бумагу получить. Что характерно - эта бумага - очень не надежна и со временем "портится" тоже, инфляция и тп, вплоть до дефолта.Золото всегда имеет как мнимум ювелирную ценность, в отличие от других товаров - это идеальный товар - не гниет , не портится, из моды не выходит никогда, много места не занимает, компактный размер,не требует особых холодильников и др.условий хранения. Но в принципе все в мире имеет свои слабые стороны.

зачем верить? можно проверить -с чего вы взяли что Канада "зависимая" или тем более "придаток США"?! Канада официально упавляется Великобретанией, они Вашингтон сжигали.почему "великие государства"?! вам так хочется? Зпасас золота - пережиток прошлой эпохи, и им "не меряются" а избавляются."так резаная бумага - это очень ликвидно, а любые товары - которые на нее купить можно - нелквид." - да именно так, доллары или даже гривны на карточке вы с собой берете в зарубежную поездку или даже когда на базар-супермаркет идете? или катите бочку нефти? Товар надо хранить, а бало нет. хотелось бы посмотреть на дурика который с собой золото возьмет скажем при поездке в Египет - оно там без акциза, дешевле чем в Украине. А доллары - пожалуйста, везде мгновенно оплатите, если на карточке то и любой вообще "бумагой" это и есть ликвидность."в отличие от других товаров - это идеальный товар"трезвая мысль, объясните тогда почему же Платина сейчас дешевле золота? Вот она еще лучше "не портится" ее меньше, добывать дороже а она дешевле...может вот с этим - "из моды не выходит никогда" ошибочка? цена то менялась?