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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 лип, 2018 10:33
Ксау
Золото, нефть стремительно вниз. Все из за санкций Трампона?
Додано: Чет 12 лип, 2018 10:42
Абсолютно точно. Ни инвестор, ни спекулянт дела с налоговой не имеют вообще, хотя кругом ходит с калькулятором и подсчитывает прибыль, убыток, проценты. В этом огромное преимущество инвестиций перед бизнесом. Когда-то сталкивался с налоговой, то теперь зарекся приближаться к налоговой на расстояние пушечного выстрела, уйти от них удалось с огромным трудом, хотя всего-то была общественная организация, которую надо было закрыть.
Есть еще арендный бизнес, тоже, как бы инвестиция, но туда я не лезу из-за необходимости регистрироваться в налоговой.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:02
Это, скорее, характеризует уровень развития финансовых услуг в стране и уровень администрирования в ней налогов. Тут все впереди - у нас, например, при нахождении денег на инвестиционном счету в течении года можно подать в налоговую декларацию на налоговый вычет. Возвращают (физически) до 52 тыс. в год из уплаченного за предыдущий год подоходного налога. Правда, для этого надо платить подоходный налог...
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:37
наблюдательный Я за модой не гоняюсь , пусть она за мной гонится.
А вообще-то для зубов золото куда лучше , чем другие материалы во рту носить. Оно не окисляется , не выделяет вредные вещества , которые круглосуточно попадают в ЖКТ и тп. Это не эстетично , конечно "золотые зубы", хотя сейчас в зубы даже брюлики вставляют, и все тело в цветные тату разукрашивают. Белые зубы - понятно эстетически куда приятнее, но для здоровья не очень хорошо.
Браслет - цепочка - из золота мне очень нравится- но не ношу, так как не хочу привлекать к себе внимание. Вы будете смеяться - ношу серебро - скромно и прилично. Не на зубах ношу, конечно, - а на шее, и браслет- из плоских пластин. Люблю простоту, в меру , конечно.
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:58
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну так формально считается, что Канада - экономический придаток США - не с Англией же они имеют одно экономическое пространство ? Если копнуть глубже - то про Англию могу и согласиться - но в другом смысле. Формально разве Канада связана с Англией ? А не формально - так и хозяева США держат
основной капитал в Англии. Я имею ввиду владельцев банков ФРС.
Великие государства - это государства - сумевшие и построившие мощную экономику, пусть в разные периоды истории , объединившие огромное количество людей в одно целое, и создавшие свою самобытную культуру и язык.
Додано: Чет 12 лип, 2018 14:08
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Я в хорошем смысле слова - человек с юмором. Люблю , когда другие тоже жизнь воспринимают с юмором и интересом, а не со злобой и руганью. Юморю целенаправленно, да я так все и воспринимаю с юмором по жизни. Так легче и комфортнее жить. Рад что вы не ругаетесь....
Вы меня озадачили - разве есть такое понятие "справедливая цена" ? Это как ? Тем более справедливая цена у золота ? Понятно что такой цены нет. Верно , есть биржевая цена и она же часто манипулятивная. Вы хоть поясните - что вы имеете ввиду под "справедливой ценой" ?
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:30
Лучше пользоваться термином не "справедливая" цена, а "объективная" или "обоснованная"
Приведу простой пример. Допустим, проезд в такси стоит условно 5 грн. за 1 км. Цена давно привычная, просчитанная и комфортная как для пассажиров так и для таксистов. И вдруг город замело снегом или затопило дождём. Общественный транспорт остановился. Таксисты, рискуя жизнью и своей техникой бросились на выручку пассажирам, взвинтив при этом цены в 3-5 раз. Вы начинаете возмущаться, дескать цена не справедливая, а вам в ответ: Это рынок, кто больше даст, того и повезём. То есть, в этот момент, цена для вас уже не справедливая в вашем понятии, а рыночная(биржевая) с большой спекулятивной составляющей. А учитывая то, что биржевые цены всегда стремятся к справедливым(обоснованным), то жировать таксистам долго не придётся и цены быстро вернутся вспядь. Вот так было и с золотом. Когда его на панике от QE догнали до 1900$, а потом успешно обвалили. Тогда спекулятивная составляющая зашкаливала. Некоторые тут думали что уже схватили бога за бороду, не понимая того что биржевая цена всегда стремится к обоснованной.
Опять таки, всё это довольно относительно, так как ничего постоянного в мире нет. Специалисты, занимающиеся глобальным трейдингом, все эти составляющие цены золота хорошо знают. Но вам никто, ничего не расскажет.
Тут нужно уже додумывать самому...
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