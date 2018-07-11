Додано: Чет 12 лип, 2018 17:30

kalinavalera1 написав: Вы меня озадачили - разве есть такое понятие "справедливая цена" ? Это как ? Тем более справедливая цена у золота ? Понятно что такой цены нет. Верно , есть биржевая цена и она же часто манипулятивная. Вы хоть поясните - что вы имеете ввиду под "справедливой ценой" ? Вы меня озадачили - разве есть такое понятие "справедливая цена" ? Это как ? Тем более справедливая цена у золота ? Понятно что такой цены нет. Верно , есть биржевая цена и она же часто манипулятивная. Вы хоть поясните - что вы имеете ввиду под "справедливой ценой" ?

Лучше пользоваться термином не "справедливая" цена, а "объективная" или "обоснованная"Приведу простой пример. Допустим, проезд в такси стоит условно 5 грн. за 1 км. Цена давно привычная, просчитанная и комфортная как для пассажиров так и для таксистов. И вдруг город замело снегом или затопило дождём. Общественный транспорт остановился. Таксисты, рискуя жизнью и своей техникой бросились на выручку пассажирам, взвинтив при этом цены в 3-5 раз. Вы начинаете возмущаться, дескать цена не справедливая, а вам в ответ: Это рынок, кто больше даст, того и повезём. То есть, в этот момент, цена для вас уже не справедливая в вашем понятии, а рыночная(биржевая) с большой спекулятивной составляющей. А учитывая то, что биржевые цены всегда стремятся к справедливым(обоснованным), то жировать таксистам долго не придётся и цены быстро вернутся вспядь. Вот так было и с золотом. Когда его на панике от QE догнали до 1900$, а потом успешно обвалили. Тогда спекулятивная составляющая зашкаливала. Некоторые тут думали что уже схватили бога за бороду, не понимая того что биржевая цена всегда стремится к обоснованной.Опять таки, всё это довольно относительно, так как ничего постоянного в мире нет. Специалисты, занимающиеся глобальным трейдингом, все эти составляющие цены золота хорошо знают. Но вам никто, ничего не расскажет.Тут нужно уже додумывать самому...