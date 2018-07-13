Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:57

наблюдательный написав: И вдруг город замело снегом или затопило дождём. Общественный транспорт остановился. Таксисты, рискуя жизнью и своей техникой бросились на выручку пассажирам, взвинтив при этом цены в 3-5 раз. Вы начинаете возмущаться, дескать цена не справедливая, а вам в ответ: Это рынок, кто больше даст, того и повезём. То есть, в этот момент, цена для вас уже не справедливая в вашем понятии, а рыночная(биржевая) И вдруг город замело снегом или затопило дождём. Общественный транспорт остановился. Таксисты, рискуя жизнью и своей техникой бросились на выручку пассажирам, взвинтив при этом цены в 3-5 раз. Вы начинаете возмущаться, дескать цена не справедливая, а вам в ответ: Это рынок, кто больше даст, того и повезём. То есть, в этот момент, цена для вас уже не справедливая в вашем понятии, а рыночная(биржевая)

Осподи! Ну почитайте что вы пишете. "Таксисты, рискуя жизнью и своей техникой бросились на выручку пассажирам" - понятно что в сложных условиях - цена должна быть дороже, и вода портит в авто начинку, если сильно дождем заливает, а заносы тем более - труд совсем другого качества. Конечно и спекулятивная составляющая есть. Это и так ясно.Лучше бы вы меня читали внимательно, и не меня посылали буквари читать. Я всегда готов поглощать новое. Но не всегда оно ценно и нужно. Я вполне могу что-то и не знать по понятным причинам- я мозги инфой не сильно фарширую. Но у меня за то острый ум. И я вижу суть.Кстати - Эйнштейн говорил что он свою память не перегружает цифрами - на это есть справочники. Мозг лучше работает - когда не перегружена память. У меня столько всяких "блох" в головеЯ имею ввиду бытовых забот. Слово - справедливость - смешное. Другое определение "объективная цена" - включает накладные расходы на добычу золота + 15% прибыли допустим - не учитывает цену золота от слова ВООБЩЕ. Я об этом писал.У таксиста авто - "рукотворное" - таких авто можно сделать сколько угодно. Труд таксиста тоже ординарный - и в цене перевозки - только труд людей, того таксиста ( более трудный и сложный труд в особых условиях) и накладные расходы технические. Никакой уникальной составляющей в этой схеме нет - кроме цены труда людей. А в добыче золота - основная ценность не труд людей -а ценность полезного ископаемого - золотой руды - которого есть ограниченное количество на планете.Я утрирую - но ваш подход к "объективной цене" нелепый - так как учитывает только накладные расходы на добычу руды, а уникальную ценность самой руды не учитывает. Я писал об этом уже. Ваша "объективная цена " с таксистом почти верна - а с золотом - не верна. Типа как картину Рафаэля оценить только как сумму цены на холст и краски. Я утрирую, но суть я думаю вы поняли.Я тут много чему учился на ветке и спрашивал. Это не потому, что я совсем дурак - а потому - что с темой был не знаком. И буду еще спрашивать. Вот Жаба сообщил - что Канада - типа принадлежит Англии. Для меня это открытие. И нужно знать. Хотя не слишком что-то меняет по сути. Я считал что и США как-то на Англию завязано.Вы то профессионал - а я нет. В этом есть и преимущество. У меня свежий взгляд - не из учебника - и это хорошо. Именно объективно. Хотя не всегда я прав конечно и это тоже нормально в таких условиях.