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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1777177817791780 Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:32 kalinavalera1 написав: Но у меня за то острый ум. И я вижу суть.

Но у меня за то острый ум. И я вижу суть.

Я в этом абсолютно не уверен. И очень давно.

kalinavalera1 написав: Я утрирую - но ваш подход к "объективной цене" нелепый - так как учитывает только накладные расходы на добычу руды, а уникальную ценность самой руды не учитывает.

Я утрирую - но ваш подход к "объективной цене" нелепый - так как учитывает только накладные расходы на добычу руды, а уникальную ценность самой руды не учитывает.

Чудак-человек. Я же вам ясно написал:

"....Специалисты, занимающиеся глобальным трейдингом, все эти составляющие цены золота хорошо знают. Но вам никто, ничего не расскажет..."

kalinavalera1 написав: Это не потому, что я совсем дурак - а потому - что с темой был не знаком. И буду еще спрашивать. Это не потому, что я совсем дурак - а потому - что с темой был не знаком. И буду еще спрашивать.

Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано.

Только та наука вам абсолютно ни к чему...



Вам лучше на ветку анекдотов.. Я в этом абсолютно не уверен. И очень давно.Чудак-человек. Я же вам ясно написал:"....Специалисты, занимающиеся глобальным трейдингом, все эти составляющие цены золота хорошо знают. Но вам никто, ничего не расскажет..."Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано.Только та наука вам абсолютно ни к чему...Вам лучше на ветку анекдотов.. наблюдательный

Повідомлень: 3095 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:47 Как напомнил наблюдательному про грндепо в 2013-м году и беготню за социальным долларов в 2014-м, сразу пропал весь апломб. hxbbgaf Повідомлень: 19865 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:14 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано. Только та наука вам абсолютно ни к чему... Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано. Только та наука вам абсолютно ни к чему...



Ну я же вас к психологу не посылаю ? Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться " об людей" не имея на то никаких оснований. Ваша манера общения называется "пристройка сверху".



Не надо посылать меня в "трейдинг" , фишка в том, что я в нем не спец, конечно, но зато знаю точно, что и спецы "трейдинга" часто сильно пролетают. Так что ваш "трейдинг" мягко говоря - типа алхимии. И я не стремлюсь его особо познать. Хотя многие понятие из него знать нужно.



Как психолог посоветую стиль общения откорректировать. Вы хотите выставлять себя очень умным - умнее всех. Дело даже не в том, что вы цепляетесь к мелочам и пытаетесь устроить спектакль - какой вы умный. Дело совсем в другом. Люди имеют право быть по вашему мнению "глупыми" . И все. Некоторые могут даже гордиться тем, что они вам не нравятся.



Вы знаете - я всегда рад общению с вами в познавательном ключе, но когда вы изображаете из себя ментора....Тем более пристраиваетесь сверху.... Это воспринимается как бескультурный стиль общения , а не как проявление ума.



Да, все познать не может никто. Поэтому я выбираю главное, что нужно знать. Некоторые детали опускаю.



Вы главного не видите, как сказал спец по мобильной связи - который мне помогал со смартом - на мое заявление что "я в этом не особо спец" - он не стал меня "парафинить" - а ответил " у каждого есть свои плюсы и минусы". Так что не хватайте людей за "слабые места" - это выглядит некрасиво. Тем более как правило - эти места у них не слабые.



Так чтоб коротко - давайте уважать друг друга! Ну я же вас к психологу не посылаю ? Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться " об людей" не имея на то никаких оснований. Ваша манера общения называется "пристройка сверху".Не надо посылать меня в "трейдинг", фишка в том, что я в нем не спец, конечно, но зато знаю точно, что и спецы "трейдинга" часто сильно пролетают. Так что ваш "трейдинг" мягко говоря - типа алхимии. И я не стремлюсь его особо познать. Хотя многие понятие из него знать нужно.Как психолог посоветую стиль общения откорректировать. Вы хотите выставлять себя очень умным - умнее всех. Дело даже не в том, что вы цепляетесь к мелочам и пытаетесь устроить спектакль - какой вы умный. Дело совсем в другом. Люди имеют право быть по вашему мнению "глупыми" . И все. Некоторые могут даже гордиться тем, что они вам не нравятся.Вы знаете - я всегда рад общению с вами в познавательном ключе, но когда вы изображаете из себя ментора....Тем более пристраиваетесь сверху.... Это воспринимается как бескультурный стиль общения , а не как проявление ума.Да, все познать не может никто. Поэтому я выбираю главное, что нужно знать. Некоторые детали опускаю.Вы главного не видите, как сказал спец по мобильной связи - который мне помогал со смартом - на мое заявление что "я в этом не особо спец" - он не стал меня "парафинить" - а ответил " у каждого есть свои плюсы и минусы". Так что не хватайте людей за "слабые места" - это выглядит некрасиво. Тем более как правило - эти места у них не слабые.Так чтоб коротко - давайте уважать друг друга! Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 13 лип, 2018 17:20, всього редагувалось 2 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4519 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:15 hxbbgaf написав: Как напомнил наблюдательному про грндепо в 2013-м году и беготню за социальным долларов в 2014-м, сразу пропал весь апломб. Как напомнил наблюдательному про грндепо в 2013-м году и беготню за социальным долларов в 2014-м, сразу пропал весь апломб.

Если наблюдательный начнёт тут напоминать о лоховских действиях и лоховских заявлениях местной знати, то читать нужно будет минимум сутки....

Так что я скромно промолчу, дабы пожалеть чужое время.



Кстати, моя недавняя рекомендация лично вам продавать по 1350$ оказалась верной.

На сегодня потери уже -110$ на унции.



Так что про апломб не вам говорить... Если наблюдательный начнёт тут напоминать о лоховских действиях и лоховских заявлениях местной знати, то читать нужно будет минимум сутки....Так что я скромно промолчу, дабы пожалеть чужое время.Кстати, моя недавняя рекомендация лично вам продавать по 1350$ оказалась верной.На сегодня потери уже -110$ на унции.Так что про апломб не вам говорить... наблюдательный

Повідомлень: 3095 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:52 kalinavalera1 написав: Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться

Калина, я тут не на работе. А в жизни уже давным давно самоутвердился, и в отличии от вас слёзы тут не лью.

Неужели вы думаете что ваше мнение, или мнение местной перепуганной знати, так важно для меня? Вы что, не видите, что я уже 5 лет делаю всё не так как вы, а наоборот? Живу своим умом, а сюда иногда захожу, дабы часы сверить, или знающего человека встретить. Но с этим тут, за редким исключением, явный напряг.



А манера моего общения действительно отличается от вашей.

Она прямая и порой резкая. Без всяких заискиваний и прогибаний.

Как сейчас модно говорить - авторитарная.



Не нравится, сами знаете какую кнопку нажимать.... Калина, я тут не на работе. А в жизни уже давным давно самоутвердился, и в отличии от вас слёзы тут не лью.Неужели вы думаете что ваше мнение, или мнение местной перепуганной знати, так важно для меня? Вы что, не видите, что я уже 5 лет делаю всё не так как вы, а наоборот? Живу своим умом, а сюда иногда захожу, дабы часы сверить, или знающего человека встретить. Но с этим тут, за редким исключением, явный напряг.А манера моего общения действительно отличается от вашей.Она прямая и порой резкая. Без всяких заискиваний и прогибаний.Как сейчас модно говорить - авторитарная.Не нравится, сами знаете какую кнопку нажимать.... наблюдательный

Повідомлень: 3095 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:00 наблюдательный Вы имеете право пытаться быть авторитарным. Не все станут признавать ваш авторитет. Тем более тема тут такая, что ошибаться в прогнозах может любой, хоть авторитарный, хоть авторитетный , хоть даже Джордж Сорос и Демура. Мы все тому свидетели. А такой простачок как я, или Чукча -бывает оказываемся правы. Поэтому тут не та площадка - что б грузить вашу авторитарность. Это все равно как ситуэйшн - приходит ко мне мастер из ЖЭКа с трубами в подвале проблема и- мало того , что это тетка, так вся в бантиках , кудряшках на шпильках ,в блестках и оборках, говорит, что в подвал она не пойдет. Так за чем приперлась тогда в дом ?



Общайтесь как хотите, все имеют право быть и глупыми, и авторитарными наверное тоже. Но авторитарность - это в начальной стадии попытка вторжения в психологическое пространство другого человека. Мы все имеем право быть "глупыми", " не нравиться кому-то" и тп. Но никто не имеет права навязывать свой "ум", себя и свое мнение другим людям. Это типа психологический наезд из серии "психологическое насилие".



Но я готов терпеть.... Как и все остальные, думаю. Так как вы интересно пишете . Но оно воспринимается не к месту и не айс. Впрочем - как хотите.... kalinavalera1

Повідомлень: 4519 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:55 kalinavalera1 написав: ...Но никто не имеет права навязывать свой "ум", себя и свое мнение другим людям. Это типа психологический наезд из серии "психологическое насилие".

...Но никто не имеет права навязывать свой "ум", себя и свое мнение другим людям. Это типа психологический наезд из серии "психологическое насилие".

Я оценил полёт фантазии видного психолога...

Только форум это не тюрьма...Тут никто, никому, ничего не навязывает, равно как и никто, никому, ничего не должен.

Штука сугубо добровольная. Хочешь читай, не хочешь - пройди мимо.



Поэтому пиши лучше о золоте... Если есть что о нём написать.... Я оценил полёт фантазии видного психолога...Только форум это не тюрьма...Тут никто, никому, ничего не навязывает, равно как и никто, никому, ничего не должен.Штука сугубо добровольная. Хочешь читай, не хочешь - пройди мимо.Поэтому пиши лучше о золоте... Если есть что о нём написать.... наблюдательный

Повідомлень: 3095 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1777177817791780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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