|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:32
kalinavalera1 написав:
Но у меня за то острый ум. И я вижу суть.
Я в этом абсолютно не уверен. И очень давно.
kalinavalera1 написав:
Я утрирую - но ваш подход к "объективной цене" нелепый - так как учитывает только накладные расходы на добычу руды, а уникальную ценность самой руды не учитывает.
Чудак-человек. Я же вам ясно написал:
"....Специалисты, занимающиеся глобальным трейдингом, все эти составляющие цены золота хорошо знают. Но вам никто, ничего не расскажет..."
kalinavalera1 написав:
Это не потому, что я совсем дурак - а потому - что с темой был не знаком. И буду еще спрашивать.
Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано.
Только та наука вам абсолютно ни к чему...
Вам лучше на ветку анекдотов..
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3095
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:47
Как напомнил наблюдательному про грндепо в 2013-м году и беготню за социальным долларов в 2014-м, сразу пропал весь апломб.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19865
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:14
наблюдательный написав:
Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано. Только та наука вам абсолютно ни к чему...
Ну я же вас к психологу не посылаю ? Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться " об людей" не имея на то никаких оснований. Ваша манера общения называется "пристройка сверху".
Не надо посылать меня в "трейдинг"
, фишка в том, что я в нем не спец, конечно, но зато знаю точно, что и спецы "трейдинга" часто сильно пролетают. Так что ваш "трейдинг" мягко говоря - типа алхимии. И я не стремлюсь его особо познать. Хотя многие понятие из него знать нужно.
Как психолог посоветую стиль общения откорректировать. Вы хотите выставлять себя очень умным - умнее всех. Дело даже не в том, что вы цепляетесь к мелочам и пытаетесь устроить спектакль - какой вы умный. Дело совсем в другом. Люди имеют право быть по вашему мнению "глупыми" . И все. Некоторые могут даже гордиться тем, что они вам не нравятся.
Вы знаете - я всегда рад общению с вами в познавательном ключе, но когда вы изображаете из себя ментора....Тем более пристраиваетесь сверху.... Это воспринимается как бескультурный стиль общения , а не как проявление ума.
Да, все познать не может никто. Поэтому я выбираю главное, что нужно знать. Некоторые детали опускаю.
Вы главного не видите, как сказал спец по мобильной связи - который мне помогал со смартом - на мое заявление что "я в этом не особо спец" - он не стал меня "парафинить" - а ответил " у каждого есть свои плюсы и минусы". Так что не хватайте людей за "слабые места" - это выглядит некрасиво. Тем более как правило - эти места у них не слабые.
Так чтоб коротко - давайте уважать друг друга!
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в П'ят 13 лип, 2018 17:20, всього редагувалось 2 разів.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:15
hxbbgaf написав:
Как напомнил наблюдательному про грндепо в 2013-м году и беготню за социальным долларов в 2014-м, сразу пропал весь апломб.
Если наблюдательный начнёт тут напоминать о лоховских действиях и лоховских заявлениях местной знати, то читать нужно будет минимум сутки....
Так что я скромно промолчу, дабы пожалеть чужое время.
Кстати, моя недавняя рекомендация лично вам продавать по 1350$ оказалась верной.
На сегодня потери уже -110$ на унции.
Так что про апломб не вам говорить...
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3095
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:52
kalinavalera1 написав:
Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться
Калина, я тут не на работе. А в жизни уже давным давно самоутвердился, и в отличии от вас слёзы тут не лью.
Неужели вы думаете что ваше мнение, или мнение местной перепуганной знати, так важно для меня? Вы что, не видите, что я уже 5 лет делаю всё не так как вы, а наоборот? Живу своим умом, а сюда иногда захожу, дабы часы сверить, или знающего человека встретить. Но с этим тут, за редким исключением, явный напряг.
А манера моего общения действительно отличается от вашей.
Она прямая и порой резкая. Без всяких заискиваний и прогибаний.
Как сейчас модно говорить - авторитарная.
Не нравится, сами знаете какую кнопку нажимать....
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3095
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:00
наблюдательный Вы имеете право пытаться быть авторитарным. Не все станут признавать ваш авторитет. Тем более тема тут такая, что ошибаться в прогнозах может любой, хоть авторитарный, хоть авторитетный , хоть даже Джордж Сорос и Демура. Мы все тому свидетели. А такой простачок как я, или Чукча -бывает оказываемся правы. Поэтому тут не та площадка - что б грузить вашу авторитарность. Это все равно как ситуэйшн - приходит ко мне мастер из ЖЭКа с трубами в подвале проблема и- мало того , что это тетка, так вся в бантиках , кудряшках на шпильках ,в блестках и оборках, говорит, что в подвал она не пойдет. Так за чем приперлась тогда в дом ?
Общайтесь как хотите, все имеют право быть и глупыми, и авторитарными наверное тоже. Но авторитарность - это в начальной стадии попытка вторжения в психологическое пространство другого человека. Мы все имеем право быть "глупыми", " не нравиться кому-то" и тп. Но никто не имеет права навязывать свой "ум", себя и свое мнение другим людям. Это типа психологический наезд из серии "психологическое насилие".
Но я готов терпеть.... Как и все остальные, думаю. Так как вы интересно пишете . Но оно воспринимается не к месту и не айс. Впрочем - как хотите....
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:55
kalinavalera1 написав:
...Но никто не имеет права навязывать свой "ум", себя и свое мнение другим людям. Это типа психологический наезд из серии "психологическое насилие".
Я оценил полёт фантазии видного психолога...
Только форум это не тюрьма...Тут никто, никому, ничего не навязывает, равно как и никто, никому, ничего не должен.
Штука сугубо добровольная. Хочешь читай, не хочешь - пройди мимо.
Поэтому пиши лучше о золоте... Если есть что о нём написать....
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3095
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|