Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:14

наблюдательный написав: Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано. Только та наука вам абсолютно ни к чему... Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано. Только та наука вам абсолютно ни к чему...

Ну я же вас к психологу не посылаю ? Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться " об людей" не имея на то никаких оснований. Ваша манера общения называется "пристройка сверху".Не надо посылать меня в "трейдинг", фишка в том, что я в нем не спец, конечно, но зато знаю точно, что и спецы "трейдинга" часто сильно пролетают. Так что ваш "трейдинг" мягко говоря - типа алхимии. И я не стремлюсь его особо познать. Хотя многие понятие из него знать нужно.Как психолог посоветую стиль общения откорректировать. Вы хотите выставлять себя очень умным - умнее всех. Дело даже не в том, что вы цепляетесь к мелочам и пытаетесь устроить спектакль - какой вы умный. Дело совсем в другом. Люди имеют право быть по вашему мнению "глупыми" . И все. Некоторые могут даже гордиться тем, что они вам не нравятся.Вы знаете - я всегда рад общению с вами в познавательном ключе, но когда вы изображаете из себя ментора....Тем более пристраиваетесь сверху.... Это воспринимается как бескультурный стиль общения , а не как проявление ума.Да, все познать не может никто. Поэтому я выбираю главное, что нужно знать. Некоторые детали опускаю.Вы главного не видите, как сказал спец по мобильной связи - который мне помогал со смартом - на мое заявление что "я в этом не особо спец" - он не стал меня "парафинить" - а ответил " у каждого есть свои плюсы и минусы". Так что не хватайте людей за "слабые места" - это выглядит некрасиво. Тем более как правило - эти места у них не слабые.Так чтоб коротко - давайте уважать друг друга!