Додано: Суб 14 лип, 2018 18:31

jabba написав: kalinavalera1 написав: А такой простачок как я, или Чукча -бывает оказываемся правы. А такой простачок как я, или Чукча -бывает оказываемся правы.

Ну Чукча не писатель а копипастер с зомбосайтов, но помнится проболтался как-то что до сих пор сидит в чушках.

А вот случаи когда бы бывало что вы оказались правы с своими прогнозами по золоту не напомните? Ну Чукча не писатель а копипастер с зомбосайтов, но помнится проболтался как-то что до сих пор сидит в чушках.А вот случаи когда бы бывало что вы оказались правы с своими прогнозами по золоту не напомните?

Да это было один раз. Поэтому напоминать как-то неприлично, дело прошлое. Мы с Чукчей тогда оба в точку попали. Я уж не помню, в конце декабря - накануне 2017 ( или 2016) Опытный над народом тогда глумился- какой он умный и тп, он летит отдыхать на Новый год ( не помню куда) - что золото пойдет вниз, и он его сбыл - и будет над нами потешаться , так 100% ЗНАЕТ ( намек на инсайд) , что золото пойдет вниз. ФРС тогда весь год обещало поднять ставку 2-3 раза - но не поднимало. Мы ждали рост ставки ФРС - так стоял вопрос, что пообещав 2-3 повышения ставки - за весь год ни разу так и не подняли, это было уже не прилично - и по ситуации хотя бы символически должны были таки ставку поднять. Так считали и зомбосайты тоже, слишком ситуация была не приличная для ФРС.И я, и Чукча ( кажется) тогда пошли против мнения Авторитарного, и всех мнений вообще - каждый из нас сам по себе. И наше мнение было , что ставку так и не поднимут и золото подрастет после Нового года. Хотя по всему это было очень маловероятно на тот момент. Тогда я был почти уверен в прогнозе. Так и случилось. Последний раз какое-то видение темы было накануне Брекзита. После этого просто ничего не вижу и не чувствую.Искать тот эпизод лень. Дело прошлое. И там исправления потом были , кстати, даже посты добавили. Сейчас к сожалению ничего не вижу давно уже по теме - так что ж вспоминать ?У меня редко бывает, что я могу давать прогноз, зная на 98% что он верный. А в основном - нет такой уверенности как правило, так я и не озвучиваю. Cейчас по золоту вообще ничего не вижу. Ни вниз , ни вверх - совсем ничего.Вы считаете золото на долгосрок - глупо держать ? Чукча сидит, допустим и что ? Представьте - что купил он не по 1800, а по 1070 или по 920 - и копит на бетон себе. Что не так ?