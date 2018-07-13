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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1777177817791780
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:32

  kalinavalera1 написав: Но у меня за то острый ум. И я вижу суть.

Я в этом абсолютно не уверен. И очень давно.
  kalinavalera1 написав: Я утрирую - но ваш подход к "объективной цене" нелепый - так как учитывает только накладные расходы на добычу руды, а уникальную ценность самой руды не учитывает.

Чудак-человек. Я же вам ясно написал:
"....Специалисты, занимающиеся глобальным трейдингом, все эти составляющие цены золота хорошо знают. Но вам никто, ничего не расскажет..."
  kalinavalera1 написав: Это не потому, что я совсем дурак - а потому - что с темой был не знаком. И буду еще спрашивать.

Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано.
Только та наука вам абсолютно ни к чему...

Вам лучше на ветку анекдотов.. :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:47

Как напомнил наблюдательному про грндепо в 2013-м году и беготню за социальным долларов в 2014-м, сразу пропал весь апломб.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Лучше не спрашивайте и не парьте мозги... Если у вас острый ум, то читайте спец.литературу по трейдингу. Там всё описано. Только та наука вам абсолютно ни к чему...


Ну я же вас к психологу не посылаю ? Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться " об людей" не имея на то никаких оснований. Ваша манера общения называется "пристройка сверху".

Не надо посылать меня в "трейдинг" :mrgreen: , фишка в том, что я в нем не спец, конечно, но зато знаю точно, что и спецы "трейдинга" часто сильно пролетают. Так что ваш "трейдинг" мягко говоря - типа алхимии. И я не стремлюсь его особо познать. Хотя многие понятие из него знать нужно.

Как психолог посоветую стиль общения откорректировать. Вы хотите выставлять себя очень умным - умнее всех. Дело даже не в том, что вы цепляетесь к мелочам и пытаетесь устроить спектакль - какой вы умный. Дело совсем в другом. Люди имеют право быть по вашему мнению "глупыми" . И все. Некоторые могут даже гордиться тем, что они вам не нравятся. :lol:

Вы знаете - я всегда рад общению с вами в познавательном ключе, но когда вы изображаете из себя ментора....Тем более пристраиваетесь сверху.... Это воспринимается как бескультурный стиль общения , а не как проявление ума.

Да, все познать не может никто. Поэтому я выбираю главное, что нужно знать. Некоторые детали опускаю.

Вы главного не видите, как сказал спец по мобильной связи - который мне помогал со смартом - на мое заявление что "я в этом не особо спец" - он не стал меня "парафинить" - а ответил " у каждого есть свои плюсы и минусы". Так что не хватайте людей за "слабые места" - это выглядит некрасиво. Тем более как правило - эти места у них не слабые.

Так чтоб коротко - давайте уважать друг друга!
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 13 лип, 2018 17:20, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:15

  hxbbgaf написав:Как напомнил наблюдательному про грндепо в 2013-м году и беготню за социальным долларов в 2014-м, сразу пропал весь апломб.

Если наблюдательный начнёт тут напоминать о лоховских действиях и лоховских заявлениях местной знати, то читать нужно будет минимум сутки....
Так что я скромно промолчу, дабы пожалеть чужое время.

Кстати, моя недавняя рекомендация лично вам продавать по 1350$ оказалась верной.
На сегодня потери уже -110$ на унции.

Так что про апломб не вам говорить...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:52

  kalinavalera1 написав: Вы до смешного, любой ценой , пытаетесь самоутверждаться

Калина, я тут не на работе. А в жизни уже давным давно самоутвердился, и в отличии от вас слёзы тут не лью.
Неужели вы думаете что ваше мнение, или мнение местной перепуганной знати, так важно для меня? Вы что, не видите, что я уже 5 лет делаю всё не так как вы, а наоборот? Живу своим умом, а сюда иногда захожу, дабы часы сверить, или знающего человека встретить. Но с этим тут, за редким исключением, явный напряг.

А манера моего общения действительно отличается от вашей.
Она прямая и порой резкая. Без всяких заискиваний и прогибаний.
Как сейчас модно говорить - авторитарная.

Не нравится, сами знаете какую кнопку нажимать....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:00

наблюдательный Вы имеете право пытаться быть авторитарным. Не все станут признавать ваш авторитет. Тем более тема тут такая, что ошибаться в прогнозах может любой, хоть авторитарный, хоть авторитетный , хоть даже Джордж Сорос и Демура. Мы все тому свидетели. А такой простачок как я, или Чукча -бывает оказываемся правы. Поэтому тут не та площадка - что б грузить вашу авторитарность. Это все равно как ситуэйшн - приходит ко мне мастер из ЖЭКа с трубами в подвале проблема и- мало того , что это тетка, так вся в бантиках , кудряшках на шпильках ,в блестках и оборках, говорит, что в подвал она не пойдет. Так за чем приперлась тогда в дом ?

Общайтесь как хотите, все имеют право быть и глупыми, и авторитарными наверное тоже. Но авторитарность - это в начальной стадии попытка вторжения в психологическое пространство другого человека. Мы все имеем право быть "глупыми", " не нравиться кому-то" и тп. Но никто не имеет права навязывать свой "ум", себя и свое мнение другим людям. Это типа психологический наезд из серии "психологическое насилие".

Но я готов терпеть.... Как и все остальные, думаю. Так как вы интересно пишете . Но оно воспринимается не к месту и не айс. Впрочем - как хотите....
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:55

  kalinavalera1 написав: ...Но никто не имеет права навязывать свой "ум", себя и свое мнение другим людям. Это типа психологический наезд из серии "психологическое насилие".

Я оценил полёт фантазии видного психолога...
Только форум это не тюрьма...Тут никто, никому, ничего не навязывает, равно как и никто, никому, ничего не должен.
Штука сугубо добровольная. Хочешь читай, не хочешь - пройди мимо.

Поэтому пиши лучше о золоте... Если есть что о нём написать....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:36

  kalinavalera1 написав: А такой простачок как я, или Чукча -бывает оказываемся правы.

Ну Чукча не писатель а копипастер с зомбосайтов, но помнится проболтался как-то что до сих пор сидит в чушках.
А вот случаи когда бы бывало что вы оказались правы с своими прогнозами по золоту не напомните?
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится.
Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:31

  jabba написав:
  kalinavalera1 написав: А такой простачок как я, или Чукча -бывает оказываемся правы.

Ну Чукча не писатель а копипастер с зомбосайтов, но помнится проболтался как-то что до сих пор сидит в чушках.
А вот случаи когда бы бывало что вы оказались правы с своими прогнозами по золоту не напомните?


Да это было один раз. Поэтому напоминать как-то неприлично, дело прошлое. Мы с Чукчей тогда оба в точку попали. Я уж не помню, в конце декабря - накануне 2017 ( или 2016) Опытный над народом тогда глумился- какой он умный и тп, он летит отдыхать на Новый год ( не помню куда) - что золото пойдет вниз, и он его сбыл - и будет над нами потешаться , так 100% ЗНАЕТ ( намек на инсайд) , что золото пойдет вниз. ФРС тогда весь год обещало поднять ставку 2-3 раза - но не поднимало. Мы ждали рост ставки ФРС - так стоял вопрос, что пообещав 2-3 повышения ставки - за весь год ни разу так и не подняли, это было уже не прилично - и по ситуации хотя бы символически должны были таки ставку поднять. Так считали и зомбосайты тоже, слишком ситуация была не приличная для ФРС.

И я, и Чукча ( кажется) тогда пошли против мнения Авторитарного, и всех мнений вообще - каждый из нас сам по себе. И наше мнение было , что ставку так и не поднимут и золото подрастет после Нового года. Хотя по всему это было очень маловероятно на тот момент. Тогда я был почти уверен в прогнозе. Так и случилось. Последний раз какое-то видение темы было накануне Брекзита. После этого просто ничего не вижу и не чувствую.

Искать тот эпизод лень. Дело прошлое. И там исправления потом были , кстати :mrgreen: , даже посты добавили. Сейчас к сожалению ничего не вижу давно уже по теме - так что ж вспоминать ?

У меня редко бывает, что я могу давать прогноз, зная на 98% что он верный. А в основном - нет такой уверенности как правило, так я и не озвучиваю. Cейчас по золоту вообще ничего не вижу. Ни вниз , ни вверх - совсем ничего.

Вы считаете золото на долгосрок - глупо держать ? Чукча сидит, допустим и что ? Представьте - что купил он не по 1800, а по 1070 или по 920 - и копит на бетон себе. Что не так ?
kalinavalera1
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