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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1778177917801781
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:04

  Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится.
Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.


Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз.
1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?
vladus17
 
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  #<1 ... 1778177917801781
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