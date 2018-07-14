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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1778177917801781
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:04

  Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится.
Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.


Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз.
1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:26

  vladus17 написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится.
Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.


Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз.
1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?

Локальные пики и низы имеют сезонный характер и из года в год чаще всего повторяются. В прошлом году локальный пик пришелся на 3 сентября, в этом году он может опять повториться. Низ пришелся на 3 декабря, так, что Ваш прогноз на ноябрь-декабрь вполне имеет шанс сбыться.
Сейчас цена 1241 дол., а год назад было 1254 дол, почти полное совпадение.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:40

  vladus17 написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится.
Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.


Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз.
1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?


Давно уже повышение ставок не тянет за собой снижение золота, это не всегда работает. Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах . И больше предполагаю все же рост - не большой - или топтание на месте. Падение значительное - ну совсем никак не вижу.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Дядюшка Скрудж написав:Локальные пики и низы имеют сезонный характер и из года в год чаще всего повторяются. В прошлом году локальный пик пришелся на 3 сентября, в этом году он может опять повториться. Низ пришелся на 3 декабря, так, что Ваш прогноз на ноябрь-декабрь вполне имеет шанс сбыться.
Сейчас цена 1241 дол., а год назад было 1254 дол, почти полное совпадение.

В прошлом году был Ким Чен Ин с ядерными боеголовками.
В позапрошлом- Брексит.
В этом году что будет что поднимет цену?
Ваш аргумент что будет 1к1 как в прошлом году- потому-шо гладиолус?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Давно уже повышение ставок не тянет за собой снижение золота, это не всегда работает. Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах . И больше предполагаю все же рост - не большой - или топтание на месте. Падение значительное - ну совсем никак не вижу.

Скорее всего все начнуть тариться как только увидят ниже 1200 итого и всамом деле не дадут цене сильно присесть ниже этого значения. Но на короткий момент 1150-1170 думаю всеже увидим. Тогда можно и прикупиться))
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

дел
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 14 лип, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Дядюшка Скрудж написав:подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке.

Главное потом найти лошка который у вас по такой цене потом купит.

Все так гладко на бумаге да забылы про овраги(с) :mrgreen:
vladus17
 
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  #<1 ... 1778177917801781
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