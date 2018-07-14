Додано: Нед 15 лип, 2018 12:51

vladus17 написав: Дядюшка Скрудж написав: Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится.

Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет. Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится.Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.



Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз.

1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему? Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз.1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?

А на каких новостях год назад был рост с 1200 до 1360? Северная корея была в апреле, летом рост был не на этом. Так же как и не было причин для падения.Повышение ставки - это к ожиданию взлета инфляции, да и покроет все печатный станок.Поэтому парадокс Гибсона никто не отменял и в декабре 2015-го был минимум цены на золото, а как только начали повышать ставку, она пошла вверх. Если б повышение ставки, действительно, означало ужесточение монетарной политики, уже лопнул бы пузырь на фондовом рынке.З.Ы. Опять американцы гонят ложь."Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили."Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?