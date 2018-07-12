Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится. Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.
Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз. 1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?
Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится. Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.
Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз. 1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?
Локальные пики и низы имеют сезонный характер и из года в год чаще всего повторяются. В прошлом году локальный пик пришелся на 3 сентября, в этом году он может опять повториться. Низ пришелся на 3 декабря, так, что Ваш прогноз на ноябрь-декабрь вполне имеет шанс сбыться. Сейчас цена 1241 дол., а год назад было 1254 дол, почти полное совпадение.
Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится. Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.
Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз. 1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?
Давно уже повышение ставок не тянет за собой снижение золота, это не всегда работает. Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах . И больше предполагаю все же рост - не большой - или топтание на месте. Падение значительное - ну совсем никак не вижу.
Дядюшка Скрудж написав:Локальные пики и низы имеют сезонный характер и из года в год чаще всего повторяются. В прошлом году локальный пик пришелся на 3 сентября, в этом году он может опять повториться. Низ пришелся на 3 декабря, так, что Ваш прогноз на ноябрь-декабрь вполне имеет шанс сбыться. Сейчас цена 1241 дол., а год назад было 1254 дол, почти полное совпадение.
В прошлом году был Ким Чен Ин с ядерными боеголовками. В позапрошлом- Брексит. В этом году что будет что поднимет цену? Ваш аргумент что будет 1к1 как в прошлом году- потому-шо гладиолус?
kalinavalera1 написав:Давно уже повышение ставок не тянет за собой снижение золота, это не всегда работает. Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах . И больше предполагаю все же рост - не большой - или топтание на месте. Падение значительное - ну совсем никак не вижу.
Скорее всего все начнуть тариться как только увидят ниже 1200 итого и всамом деле не дадут цене сильно присесть ниже этого значения. Но на короткий момент 1150-1170 думаю всеже увидим. Тогда можно и прикупиться))
Дядюшка Скрудж написав:Золото сейчас 1241 дол./унц. Судя по графику, в начале сентября подымется в район 1340 дол./унц. Рост за полтора месяца в районе 8%. Можно попробовать сыграть на качельке. Только на рынке антикварного золота такой подъем слабо отразится, жаль, так, что сыграть не получится. Запомню для себя свой прогноз, интересно оправдается он или нет.
Ставку будут подымать еще несколько раз в этом году. Итого вероятно увидим $1150 в ноябре-декабре. Это мой прогноз. 1340 в сентябре - мало вероятно ИМХО. На каких новостях такой взлет произойдет по вашему?
А на каких новостях год назад был рост с 1200 до 1360? Северная корея была в апреле, летом рост был не на этом. Так же как и не было причин для падения. Повышение ставки - это к ожиданию взлета инфляции, да и покроет все печатный станок.Поэтому парадокс Гибсона никто не отменял и в декабре 2015-го был минимум цены на золото, а как только начали повышать ставку, она пошла вверх. Если б повышение ставки, действительно, означало ужесточение монетарной политики, уже лопнул бы пузырь на фондовом рынке. З.Ы. Опять американцы гонят ложь. https://news.finance.ua/ru/news/-/43016 ... -na-8-trln "Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили." Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?
Прогноз: мировой финансовый кризис неминуем 12.07.2018 Зелинский 1433 Цей матеріал ви можете прочитати українською мовою
Мир ожидает невиданный ранее финансовый кризис, и руководство США это прекрасно понимает. Такое мнение выразил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.
СИТУАЦИЯ. По словам экономиста, ценность доллара не подкреплена ни золотом, ни товарными запасами, что рано или поздно обвалит эту валюту.
«Нормой является, когда товарная и денежная массы составляют хотя бы один к двум, а сейчас этот показатель один к десяти. Это по официальной статистике. То есть количество долларов в десять раз превышает количество мировой товарной массы», – заявил Пешко в эфире канала InterVizor.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. Как отметил экономист, такая ситуация приближает наступление мирового финансового кризиса, что осознают в Белом доме.
«Чтобы его (кризиса) избежать, предпринимается масса разных шагов. Вплоть до того, что появились так называемые криптовалюты, что является таким же мыльным пузырем, как и доллар США», – заявил Пешко.