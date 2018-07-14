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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1779178017811782
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:25

  kalinavalera1 написав:Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах .

Ты только вчера тут ванговал...
  kalinavalera1 написав:У меня редко бывает, что я могу давать прогноз, зная на 98% что он верный. А в основном - нет такой уверенности как правило, так я и не озвучиваю.

Самому не смешно?

Если не смешно, то опиши основания, согласно которым любые форс-мажоры отменяются.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах .

Если пробьем 1238 (сейчас 1244) то увидим 1200(и возможно даже ниже) уже очень скоро!
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