Ты только вчера тут ванговал...
Самому не смешно?
Если не смешно, то опиши основания, согласно которым любые форс-мажоры отменяются.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:25
Ты только вчера тут ванговал...
Самому не смешно?
Если не смешно, то опиши основания, согласно которым любые форс-мажоры отменяются.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:16
Очень сомневаюсь, тем более что причин для этого нет никаких на фоне подорожавшей почти вдвое за год нефти (а многолетние графики нефти и золота почти совпажают), разразившихся торговых войн, рекордного взлета американского гос. долга и ужаснейшего торгового баланса.
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:20
Там невозможно ничего прочитать, поддерживать жлобство, когда требуют регистраций и денег, чтоб прочитать статью, я не собираюсь.
Но факт остается фактом, что говорят только о долгах других стран, а долги США - табу. А наши ведутся и еще больше искажают действительность, думая, что в США низкий долг и нет проблем с торговым балансом.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:06
США победят в торговой войне:
Трамп недавно заявил:
When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!
А нефть, благодаря саудитам, уже покатилась вниз. Да и золото особо не смотрит на ту нефть, так как у них разные пути-дороги. Оно больше смотрит на курс доллара и на экономические индикаторы в США. Даже геополитические риски уже игнорирует. Разве что американцы начнут бомбить Иран, тогда оно может проснуться и подскочить с постели....
Так что 1200$ мы можем увидеть очень даже скоро....
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:10
Раньше у них регистрация была бесплатной...
Повторяю, это не гос.долг стран, а степень риска от возможного вывода капиталов...
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