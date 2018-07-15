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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1779178017811782
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:25

  kalinavalera1 написав:Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах .

Ты только вчера тут ванговал...
  kalinavalera1 написав:У меня редко бывает, что я могу давать прогноз, зная на 98% что он верный. А в основном - нет такой уверенности как правило, так я и не озвучиваю.

Самому не смешно?

Если не смешно, то опиши основания, согласно которым любые форс-мажоры отменяются.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах .

Если пробьем 1238 (сейчас 1244) то увидим 1200(и возможно даже ниже) уже очень скоро!
Запомните этот твит (с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:16

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах .

Если пробьем 1238 (сейчас 1244) то увидим 1200(и возможно даже ниже) уже очень скоро!
Запомните этот твит (с)

Очень сомневаюсь, тем более что причин для этого нет никаких на фоне подорожавшей почти вдвое за год нефти (а многолетние графики нефти и золота почти совпажают), разразившихся торговых войн, рекордного взлета американского гос. долга и ужаснейшего торгового баланса.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:20

  наблюдательный написав:Сколько вам повторять. Прежде чем суетится, читайте первоисточники,
https://www.iif.com/publication/global- ... -july-2018

Там невозможно ничего прочитать, поддерживать жлобство, когда требуют регистраций и денег, чтоб прочитать статью, я не собираюсь.
Но факт остается фактом, что говорят только о долгах других стран, а долги США - табу. А наши ведутся и еще больше искажают действительность, думая, что в США низкий долг и нет проблем с торговым балансом.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:06

  hxbbgaf написав:Очень сомневаюсь, тем более что причин для этого нет никаких на фоне подорожавшей почти вдвое за год нефти (а многолетние графики нефти и золота почти совпажают), разразившихся торговых войн, рекордного взлета американского гос. долга и ужаснейшего торгового баланса.

США победят в торговой войне:
https://www.youtube.com/watch?v=bNSi0wq ... e=youtu.be
Трамп недавно заявил:
When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!

А нефть, благодаря саудитам, уже покатилась вниз. Да и золото особо не смотрит на ту нефть, так как у них разные пути-дороги. Оно больше смотрит на курс доллара и на экономические индикаторы в США. Даже геополитические риски уже игнорирует. Разве что американцы начнут бомбить Иран, тогда оно может проснуться и подскочить с постели....

Так что 1200$ мы можем увидеть очень даже скоро....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:10

  hxbbgaf написав:
  наблюдательный написав:Сколько вам повторять. Прежде чем суетится, читайте первоисточники,
https://www.iif.com/publication/global- ... -july-2018

Там невозможно ничего прочитать, поддерживать жлобство, когда требуют регистраций и денег, чтоб прочитать статью, я не собираюсь.
Но факт остается фактом, что говорят только о долгах других стран, а долги США - табу. А наши ведутся и еще больше искажают действительность, думая, что в США низкий долг и нет проблем с торговым балансом.

Раньше у них регистрация была бесплатной...
:?:
Повторяю, это не гос.долг стран, а степень риска от возможного вывода капиталов...
наблюдательный
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