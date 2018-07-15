kalinavalera1 написав:Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах .
Если пробьем 1238 (сейчас 1244) то увидим 1200(и возможно даже ниже) уже очень скоро! Запомните этот твит (с)
Очень сомневаюсь, тем более что причин для этого нет никаких на фоне подорожавшей почти вдвое за год нефти (а многолетние графики нефти и золота почти совпажают), разразившихся торговых войн, рекордного взлета американского гос. долга и ужаснейшего торгового баланса.
Там невозможно ничего прочитать, поддерживать жлобство, когда требуют регистраций и денег, чтоб прочитать статью, я не собираюсь. Но факт остается фактом, что говорят только о долгах других стран, а долги США - табу. А наши ведутся и еще больше искажают действительность, думая, что в США низкий долг и нет проблем с торговым балансом.
hxbbgaf написав:Очень сомневаюсь, тем более что причин для этого нет никаких на фоне подорожавшей почти вдвое за год нефти (а многолетние графики нефти и золота почти совпажают), разразившихся торговых войн, рекордного взлета американского гос. долга и ужаснейшего торгового баланса.
США победят в торговой войне: https://www.youtube.com/watch?v=bNSi0wq ... e=youtu.be Трамп недавно заявил: When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!
А нефть, благодаря саудитам, уже покатилась вниз. Да и золото особо не смотрит на ту нефть, так как у них разные пути-дороги. Оно больше смотрит на курс доллара и на экономические индикаторы в США. Даже геополитические риски уже игнорирует. Разве что американцы начнут бомбить Иран, тогда оно может проснуться и подскочить с постели....
Так что 1200$ мы можем увидеть очень даже скоро....
Там невозможно ничего прочитать, поддерживать жлобство, когда требуют регистраций и денег, чтоб прочитать статью, я не собираюсь. Но факт остается фактом, что говорят только о долгах других стран, а долги США - табу. А наши ведутся и еще больше искажают действительность, думая, что в США низкий долг и нет проблем с торговым балансом.
Раньше у них регистрация была бесплатной...
Повторяю, это не гос.долг стран, а степень риска от возможного вывода капиталов...
kalinavalera1 написав:Я считаю что ниже 1200 ( ну 1180) не пойдет ну никак при любых форс- мажорах .
Если пробьем 1238 (сейчас 1244) то увидим 1200(и возможно даже ниже) уже очень скоро! Запомните этот твит (с)
Очень сомневаюсь, тем более что причин для этого нет никаких на фоне подорожавшей почти вдвое за год нефти (а многолетние графики нефти и золота почти совпажают), разразившихся торговых войн, рекордного взлета американского гос. долга и ужаснейшего торгового баланса.
На бирже сейчас не всегда роль играют политические факторы настолько на сколько настроение самих трейдеров. Сейчас больше тех кто хочет продать , и тренд нисходящий, а покупатели крутят носом, ждут 1200 и ниже. Последняя линия обороны 1238- если ето пробьем, тогда полетим вниз хорошенько.