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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:56
hxbbgaf написав:
Обычный троллинг. В торговой войне нельзя победить, разве что победит тот, у кого не ужасный торговый баланс и кто пашет, а не занимается только грумерством, брокерством и риелторством, остальных захлестнет стагфляция в лучшем случае.
Пашущим нужно кому-то продавать свою продукцию. Иначе их предприятия тупо остановятся. Американцы китайскому барахлу замену найдут быстро. (Юж.Корея, Индия и прочие Индонезии с Сингапурами) А вот куда деваться китайцам? В Европу? Так там будет тоже самое.
Или вы будете выручать китайцев, покупая по 10 ихних штанов каждый месяц?
Я тут ещё 5 лет назад писал, что за американский базар китайцам придётся платить. Рано или поздно... Горячие новости по драгоценным металлам 2013
И будут платить. Никуда не денутся.
По последним данным Китай показывает довольно бурный рост экономики.
А знаете почему? Потому что там многие предприятия спешат отгрузиться в США до введения новых пошлин.
Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США.
В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...
Цена нефти обвалится, а золото, наверняка, обвалится вслед за ней....
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:55
наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
Обычный троллинг. В торговой войне нельзя победить, разве что победит тот, у кого не ужасный торговый баланс и кто пашет, а не занимается только грумерством, брокерством и риелторством, остальных захлестнет стагфляция в лучшем случае.
Пашущим нужно кому-то продавать свою продукцию. Иначе их предприятия тупо остановятся. Американцы китайскому барахлу замену найдут быстро. (Юж.Корея, Индия и прочие Индонезии с Сингапурами) А вот куда деваться китайцам? В Европу? Так там будет тоже самое.
Или вы будете выручать китайцев, покупая по 10 ихних штанов каждый месяц?
Я тут ещё 5 лет назад писал, что за американский базар китайцам придётся платить. Рано или поздно... Горячие новости по драгоценным металлам 2013
И будут платить. Никуда не денутся.
По последним данным Китай показывает довольно бурный рост экономики.
А знаете почему? Потому что там многие предприятия спешат отгрузиться в США до введения новых пошлин.
Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США.
В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...
Цена нефти обвалится, а золото, наверняка, обвалится вслед за ней....
Пашущие могут и меньше пахать, им всего хватит и так, и долг огромный гасить не надо, и с торговым балансом проблем нет. А вот что делать дармоедам. Только ждать стагфляции.
И американцы начнут сами шить себе штаны? Боюсь, эти штаны будут "золотые". Это фантастика, сынок.
Ага, как нефть выросла вдвое, золото к этому не имеет никакого отношения, а если упадет, золото обвалится? Что за двойные стандарты?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41
hxbbgaf написав:
И американцы начнут сами шить себе штаны? Боюсь, эти штаны будут "золотые". Это фантастика, сынок.
Я же вам ясно написал. Для этого есть индусы, корейцы и прочие вьетнамцы. На худой конец африканцы...
hxbbgaf написав:
Ага, как нефть выросла вдвое, золото к этому не имеет никакого отношения, а если упадет, золото обвалится? Что за двойные стандарты?
Это у вас какие-то свои стандарты. С какого бодуна цена золота зависит от цены на нефть и наоборот? Потому что вам так хочется? Пора бы уже понять что не золото и нефть управляют экономикой, а наоборот. А у вас всё время хвост виляет собакой...
Вы уже десять лет носитесь с тем гос.долгом США.
Забудьте о нём на ближайшие годы, ибо долги сейчас есть практически у всех.
Пока в США есть рост экономики, а он есть, золоту никакой космос не светит.
P.S.
Я наперёд знаю что вы будете писать дальше. Дутый американский ВВП, подставные конторы скупающие трежерис, отрицательный торг. баланс и вообще крах всего... Я это слышал от вас уже десятки, если не сотни раз.
Поэтому не тратьте зря время. Расслабтесь. Хотя бы до очередного вашего дефолта США....
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