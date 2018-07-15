Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1780178117821783 Додано: Пон 16 лип, 2018 09:56 hxbbgaf написав: Обычный троллинг. В торговой войне нельзя победить, разве что победит тот, у кого не ужасный торговый баланс и кто пашет, а не занимается только грумерством, брокерством и риелторством, остальных захлестнет стагфляция в лучшем случае.

Обычный троллинг. В торговой войне нельзя победить, разве что победит тот, у кого не ужасный торговый баланс и кто пашет, а не занимается только грумерством, брокерством и риелторством, остальных захлестнет стагфляция в лучшем случае.

Пашущим нужно кому-то продавать свою продукцию. Иначе их предприятия тупо остановятся. Американцы китайскому барахлу замену найдут быстро. (Юж.Корея, Индия и прочие Индонезии с Сингапурами) А вот куда деваться китайцам? В Европу? Так там будет тоже самое.

Или вы будете выручать китайцев, покупая по 10 ихних штанов каждый месяц?

Я тут ещё 5 лет назад писал, что за американский базар китайцам придётся платить. Рано или поздно...

И будут платить. Никуда не денутся.

По последним данным Китай показывает довольно бурный рост экономики.

А знаете почему? Потому что там многие предприятия спешат отгрузиться в США до введения новых пошлин.

Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США.

В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...

Цена нефти обвалится, а золото, наверняка, обвалится вслед за ней.... Пашущим нужно кому-то продавать свою продукцию. Иначе их предприятия тупо остановятся. Американцы китайскому барахлу замену найдут быстро. (Юж.Корея, Индия и прочие Индонезии с Сингапурами) А вот куда деваться китайцам? В Европу? Так там будет тоже самое.Или вы будете выручать китайцев, покупая по 10 ихних штанов каждый месяц?Я тут ещё 5 лет назад писал, что за американский базар китайцам придётся платить. Рано или поздно... Горячие новости по драгоценным металлам 2013 И будут платить. Никуда не денутся.По последним данным Китай показывает довольно бурный рост экономики.А знаете почему? Потому что там многие предприятия спешат отгрузиться в США до введения новых пошлин.Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США.В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...Цена нефти обвалится, а золото, наверняка, обвалится вслед за ней.... наблюдательный

Повідомлень: 3101 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лип, 2018 13:55 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Обычный троллинг. В торговой войне нельзя победить, разве что победит тот, у кого не ужасный торговый баланс и кто пашет, а не занимается только грумерством, брокерством и риелторством, остальных захлестнет стагфляция в лучшем случае.

Обычный троллинг. В торговой войне нельзя победить, разве что победит тот, у кого не ужасный торговый баланс и кто пашет, а не занимается только грумерством, брокерством и риелторством, остальных захлестнет стагфляция в лучшем случае.

Пашущим нужно кому-то продавать свою продукцию. Иначе их предприятия тупо остановятся. Американцы китайскому барахлу замену найдут быстро. (Юж.Корея, Индия и прочие Индонезии с Сингапурами) А вот куда деваться китайцам? В Европу? Так там будет тоже самое.

Или вы будете выручать китайцев, покупая по 10 ихних штанов каждый месяц?

Я тут ещё 5 лет назад писал, что за американский базар китайцам придётся платить. Рано или поздно...

И будут платить. Никуда не денутся.

По последним данным Китай показывает довольно бурный рост экономики.

А знаете почему? Потому что там многие предприятия спешат отгрузиться в США до введения новых пошлин.

Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США.

В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...

Цена нефти обвалится, а золото, наверняка, обвалится вслед за ней.... Пашущим нужно кому-то продавать свою продукцию. Иначе их предприятия тупо остановятся. Американцы китайскому барахлу замену найдут быстро. (Юж.Корея, Индия и прочие Индонезии с Сингапурами) А вот куда деваться китайцам? В Европу? Так там будет тоже самое.Или вы будете выручать китайцев, покупая по 10 ихних штанов каждый месяц?Я тут ещё 5 лет назад писал, что за американский базар китайцам придётся платить. Рано или поздно... Горячие новости по драгоценным металлам 2013 И будут платить. Никуда не денутся.По последним данным Китай показывает довольно бурный рост экономики.А знаете почему? Потому что там многие предприятия спешат отгрузиться в США до введения новых пошлин.Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США.В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...Цена нефти обвалится, а золото, наверняка, обвалится вслед за ней....

Пашущие могут и меньше пахать, им всего хватит и так, и долг огромный гасить не надо, и с торговым балансом проблем нет. А вот что делать дармоедам. Только ждать стагфляции.

И американцы начнут сами шить себе штаны? Боюсь, эти штаны будут "золотые". Это фантастика, сынок.

Ага, как нефть выросла вдвое, золото к этому не имеет никакого отношения, а если упадет, золото обвалится? Что за двойные стандарты? Пашущие могут и меньше пахать, им всего хватит и так, и долг огромный гасить не надо, и с торговым балансом проблем нет. А вот что делать дармоедам. Только ждать стагфляции.И американцы начнут сами шить себе штаны? Боюсь, эти штаны будут "золотые". Это фантастика, сынок.Ага, как нефть выросла вдвое, золото к этому не имеет никакого отношения, а если упадет, золото обвалится? Что за двойные стандарты? hxbbgaf Повідомлень: 19880 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41 hxbbgaf написав: И американцы начнут сами шить себе штаны? Боюсь, эти штаны будут "золотые". Это фантастика, сынок.

И американцы начнут сами шить себе штаны? Боюсь, эти штаны будут "золотые". Это фантастика, сынок.

Я же вам ясно написал. Для этого есть индусы, корейцы и прочие вьетнамцы. На худой конец африканцы...

hxbbgaf написав: Ага, как нефть выросла вдвое, золото к этому не имеет никакого отношения, а если упадет, золото обвалится? Что за двойные стандарты? Ага, как нефть выросла вдвое, золото к этому не имеет никакого отношения, а если упадет, золото обвалится? Что за двойные стандарты?

Это у вас какие-то свои стандарты. С какого бодуна цена золота зависит от цены на нефть и наоборот? Потому что вам так хочется? Пора бы уже понять что не золото и нефть управляют экономикой, а наоборот. А у вас всё время хвост виляет собакой...



Вы уже десять лет носитесь с тем гос.долгом США.

Забудьте о нём на ближайшие годы, ибо долги сейчас есть практически у всех.

Пока в США есть рост экономики, а он есть, золоту никакой космос не светит.



P.S.

Я наперёд знаю что вы будете писать дальше. Дутый американский ВВП, подставные конторы скупающие трежерис, отрицательный торг. баланс и вообще крах всего... Я это слышал от вас уже десятки, если не сотни раз.

Поэтому не тратьте зря время. Расслабтесь. Хотя бы до очередного вашего дефолта США.... Я же вам ясно написал. Для этого есть индусы, корейцы и прочие вьетнамцы. На худой конец африканцы...Это у вас какие-то свои стандарты. С какого бодуна цена золота зависит от цены на нефть и наоборот? Потому что вам так хочется? Пора бы уже понять что не золото и нефть управляют экономикой, а наоборот. А у вас всё время хвост виляет собакой...Вы уже десять лет носитесь с тем гос.долгом США.Забудьте о нём на ближайшие годы, ибо долги сейчас есть практически у всех.Пока в США есть рост экономики, а он есть, золоту никакой космос не светит.P.S.Я наперёд знаю что вы будете писать дальше. Дутый американский ВВП, подставные конторы скупающие трежерис, отрицательный торг. баланс и вообще крах всего... Я это слышал от вас уже десятки, если не сотни раз.Поэтому не тратьте зря время. Расслабтесь. Хотя бы до очередного вашего дефолта США.... наблюдательный

Повідомлень: 3101 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1780178117821783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_