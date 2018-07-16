Додано: Пон 16 лип, 2018 22:12

наблюдательный написав: В любом случае на ваш гений я не претендую.... В любом случае на ваш гений я не претендую....

Ок! Гений почему без кавычек ? Люди еще подумают что и правда.А то, что вы с абвгд писали - то оба вы в чем-то правы. Вы описали фактор " рынки сбыта". Он принципиально важный. И вы правы - что из-за рынков сбыта на многое идут, в том числе даже воюют. Но наверное - все же Китай - останется с товарами , и это не так страшно, как остаться с "зеленой бумагой". Радует , что наша страна - очень гордая, считает себя выше законов экономики - не дорожит рынками сбыта так как вообще не дорожит национальным производством и не развивает его. Возможно берем пример с США.Очень вероятно что с золотом будет застой. И не ловите меня за буквы.... Будут форс-мажоры- или не будет ? Так форс-мажоров ( наводнения, пожары, войны, международные конфликты и тп) хватает их и сегодня, не всякий форс- мажор сработает.... А нечто форс-мажорное ужасное потрясение для всей планеты - такое не вижу на пару месяцев, но такое потрясение все же могло бы повлиять. Форс-мажоры разных масштабов имел ввиду. На цену сейчас влияют манипуляции, а не форс-мажоры среднего уровня. Так всем и так понятно.Ничего не жду пока - жду новостей- которые могут изменить ситуацию Такая ж фраза - "не жду" и сразу же наоборот -"жду" - не цепляйтесь , плиз. Такая у меня риторика. Понятно же - по смыслу ....Может разница в том, что меня сиюминутные колебания цены не особо волнуют. Я выжидаю определенный момент.