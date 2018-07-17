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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:46
Ксау
Во по золотишку хорошенько вниз полетели. Как я и предсказывал в случае пробития уровня в 1238. Ждем-с 1200
Додано: Сер 18 лип, 2018 08:36
Нет там никакой привязки.
Нефть упала по причине резкого увеличения её добычи в Саудовской Аравии и в США. По данным API запасы нефти в самой Америке тоже увеличились. Плюс США намекнули на ослаблении санкций против Ирана.
А золото упало на вчерашних заявлениях председателя ФРС Д.Пауэлла перед конгрессменами. Он заявил что в экономике США всё неплохо и ФРС намерена и дальше ужесточать денежную политику путём повышения учётной ставки. Курс доллара резко вырос по отношения к остальным валютам, соответственно золото провалилось вниз.... Золотые инвесторы поняли что сейчас деньги лучше держать не в золоте, а в акциях, поэтому и начался его сброс. Повышать ставку пообещал 2 раза в этом году и несколько раз в следующем. Долларовый пылесос продолжает работать, так как доллары нужны всем. Поэтому вывод капиталов из развивающихся стран а США продолжится. А золоту ничего хорошего, в плане роста цены, в ближайшее время пока не светит.
О чём тут раньше не раз писалось и предупреждалось....
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