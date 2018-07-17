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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1781178217831784 Додано: Вів 17 лип, 2018 22:46 Ксау Во по золотишку хорошенько вниз полетели. Как я и предсказывал в случае пробития уровня в 1238. Ждем-с 1200 vladus17 Повідомлень: 481 З нами з: 21.03.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 08:36 Дядюшка Скрудж написав: Нефть за неделю упала почти на 7.5 долларов- до 72 долларов

Золото за неделю упало на 31 доллар- до 1228 долларов

Налицо привязка золота к нефти, падение синхронное. Нефть за неделю упала почти на 7.5 долларов- до 72 долларовЗолото за неделю упало на 31 доллар- до 1228 долларовНалицо привязка золота к нефти, падение синхронное.

Нет там никакой привязки.

Нефть упала по причине резкого увеличения её добычи в Саудовской Аравии и в США. По данным API запасы нефти в самой Америке тоже увеличились. Плюс США намекнули на ослаблении санкций против Ирана.

А золото упало на вчерашних заявлениях председателя ФРС Д.Пауэлла перед конгрессменами. Он заявил что в экономике США всё неплохо и ФРС намерена и дальше ужесточать денежную политику путём повышения учётной ставки. Курс доллара резко вырос по отношения к остальным валютам, соответственно золото провалилось вниз.... Золотые инвесторы поняли что сейчас деньги лучше держать не в золоте, а в акциях, поэтому и начался его сброс. Повышать ставку пообещал 2 раза в этом году и несколько раз в следующем. Долларовый пылесос продолжает работать, так как доллары нужны всем. Поэтому вывод капиталов из развивающихся стран а США продолжится. А золоту ничего хорошего, в плане роста цены, в ближайшее время пока не светит.

О чём тут раньше не раз писалось и предупреждалось.... Нет там никакой привязки.Нефть упала по причине резкого увеличения её добычи в Саудовской Аравии и в США. По данным API запасы нефти в самой Америке тоже увеличились. Плюс США намекнули на ослаблении санкций против Ирана.А золото упало на вчерашних заявлениях председателя ФРС Д.Пауэлла перед конгрессменами. Он заявил что в экономике США всё неплохо и ФРС намерена и дальше ужесточать денежную политику путём повышения учётной ставки. Курс доллара резко вырос по отношения к остальным валютам, соответственно золото провалилось вниз.... Золотые инвесторы поняли что сейчас деньги лучше держать не в золоте, а в акциях, поэтому и начался его сброс. Повышать ставку пообещал 2 раза в этом году и несколько раз в следующем. Долларовый пылесос продолжает работать, так как доллары нужны всем. Поэтому вывод капиталов из развивающихся стран а США продолжится. А золоту ничего хорошего, в плане роста цены, в ближайшее время пока не светит.О чём тут раньше не раз писалось и предупреждалось.... наблюдательный

Повідомлень: 3104 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1781178217831784 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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