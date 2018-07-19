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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1781178217831784
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:46

Ксау

Во по золотишку хорошенько вниз полетели. Как я и предсказывал в случае пробития уровня в 1238. Ждем-с 1200 :D
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:36

  Дядюшка Скрудж написав:...Налицо привязка золота к нефти, падение синхронное.

Нет там никакой привязки.
Нефть упала по причине резкого увеличения её добычи в Саудовской Аравии и в США. По данным API запасы нефти в самой Америке тоже увеличились. Плюс США намекнули на ослаблении санкций против Ирана.
А золото упало на вчерашних заявлениях председателя ФРС Д.Пауэлла перед конгрессменами. Он заявил что в экономике США всё сейчас неплохо и ФРС намерена и дальше ужесточать кредитно-денежную политику, путём повышения учётной ставки. Курс доллара резко вырос по отношения к остальным валютам, соответственно золото провалилось вниз.... Золотые инвесторы быстро сообразили что сейчас деньги лучше держать не в золоте, а в акциях, где будет больший доход, поэтому и начался его сброс. Повышать ставку Пауэлл пообещал ещё 2 раза в этом году и несколько раз в следующем. Долларовый пылесос продолжает работать, так как доллары нужны всем. На момент все основные валюты падают против доллара. Поэтому вывод капиталов из развивающихся стран в США продолжится и дальше. А золоту ничего хорошего, в плане роста цены, в ближайшее время пока не светит.
О чём тут раньше не раз писалось и предупреждалось....
Востаннє редагувалось наблюдательный в Сер 18 лип, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:29

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Ukrainian написав:Предполагается, что на борту судна может находиться груз из золотых слитков и монет общей стоимостью 133,4 млрд долларов, пишет The Korea Times.

Тут какая-то ошибка в цифрах - это около 105 млн. унций (более 3100 т). Весь ЗР Российской империи никогда не превышал 2200 млн. рублей, т.е 1700 т.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:37

  наблюдательный написав:Нет там никакой привязки.
Нефть упала по причине резкого увеличения её добычи в Саудовской Аравии и в США. По данным API запасы нефти в самой Америке тоже увеличились. Плюс США намекнули на ослаблении санкций против Ирана.
А золото упало на вчерашних заявлениях председателя ФРС Д.Пауэлла перед конгрессменами. Он заявил что в экономике США всё сейчас неплохо и ФРС намерена и дальше ужесточать кредитно-денежную политику, путём повышения учётной ставки.

А выросла почти вдвое за год на чем?
Яснопонятно, очередная болтовня. Думате, он - агнец, который хочет всех озолотить или одолларить, и рассказывать, куда надо вкладываться, чтоб выиграть?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:38

  Ukrainian написав:Южнокорейская компания Shinil Group начала подъем со дна Японского моря остова затонувшего в 1905 году российского крейсера «Дмитрий Донской».
Предполагается, что на борту судна может находиться груз из золотых слитков и монет общей стоимостью 133,4 млрд долларов, пишет The Korea Times.

Подобная лажа вроде польского поезда или российского крейсера появляется во время минимума цены. Еще один сигнал.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:28

Да, рашкованов уже нет среди основных держателей.
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов.
Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу.
Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:53

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Хебебеба, хорош посты дублировать на разных ветках!
adamsmittttt
 
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