Додано: Сер 18 лип, 2018 08:36

Дядюшка Скрудж написав: ...Налицо привязка золота к нефти, падение синхронное. ...Налицо привязка золота к нефти, падение синхронное.

Нет там никакой привязки.Нефть упала по причине резкого увеличения её добычи в Саудовской Аравии и в США. По данным API запасы нефти в самой Америке тоже увеличились. Плюс США намекнули на ослаблении санкций против Ирана.А золото упало на вчерашних заявлениях председателя ФРС Д.Пауэлла перед конгрессменами. Он заявил что в экономике США всё сейчас неплохо и ФРС намерена и дальше ужесточать кредитно-денежную политику, путём повышения учётной ставки. Курс доллара резко вырос по отношения к остальным валютам, соответственно золото провалилось вниз.... Золотые инвесторы быстро сообразили что сейчас деньги лучше держать не в золоте, а в акциях, где будет больший доход, поэтому и начался его сброс. Повышать ставку Пауэлл пообещал ещё 2 раза в этом году и несколько раз в следующем. Долларовый пылесос продолжает работать, так как доллары нужны всем. На момент все основные валюты падают против доллара. Поэтому вывод капиталов из развивающихся стран в США продолжится и дальше. А золоту ничего хорошего, в плане роста цены, в ближайшее время пока не светит.О чём тут раньше не раз писалось и предупреждалось....