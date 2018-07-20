Да... Интересное...
Наблюдательный ещё вчера, до сегодняшнего заявления Трампа, эту ситуацию тут пронаблюдал:
...Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США...
В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...
Начинается глобальная финансовая заварушка. Забудьте о правилах ВТО, которые Трамп поставил под сомнение, и о любимом тут юане, который упал уже до 6,8 и будет падавть ещё ниже...
Китай на грани инфляционной раскрутки. Плюс огромный внутренний долг, который уже перевалил за 300%. А с учётом теневого сектора он превысил уже планку в 600% ВВП.
Так что затягивайте пояса...
В настоящий момент все финансовые дороги ведут в Рим, то есть в США...
Хотя американцы этому как бы и не рады...