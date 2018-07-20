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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1782178317841785
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09

  Чукча2 написав:Кстати, интересное время наступает, поглядим...

Да... Интересное...
Наблюдательный ещё вчера, до сегодняшнего заявления Трампа, эту ситуацию тут пронаблюдал:

...Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США...
В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...

Начинается глобальная финансовая заварушка. Забудьте о правилах ВТО, которые Трамп поставил под сомнение, и о любимом тут юане, который упал уже до 6,8 и будет падавть ещё ниже...
Китай на грани инфляционной раскрутки. Плюс огромный внутренний долг, который уже перевалил за 300%. А с учётом теневого сектора он превысил уже планку в 600% ВВП.

Так что затягивайте пояса...

В настоящий момент все финансовые дороги ведут в Рим, то есть в США...
Хотя американцы этому как бы и не рады...
https://www.wsj.com/articles/trump-says ... 1532085168
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:29

  hxbbgaf написав:Да, рашкованов уже нет среди основных держателей.
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов.
Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу.
Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.

У облигаций есть сроки погашения. Если сроки не устраивают, или ситуация требует живых денег, то их продают на вторичном рынке. Как правило, дешевле номинальной цены - Second Hand. То есть, себе в убыток
Поэтому любой ДОСРОЧНЫЙ сброс облигаций не есть хорошо для их держателей. Если Китай вздумает повторить действия РФ, то он потеряет большие деньги,
так как объём ихних трежерис будет в разы больше чем у РФ, а желающих купить будет в разы меньше.

И если китайцы не дураки, а они, конечно же, не дураки, то будут продавать амер.облигации очень малыми долями, что растянется по времени на несколько лет.
А за это время ФРС найдёт достойное решение этой проблемы.

Кстати, не думаю что РФ что-то выиграла от этой сделки с продажей трежерей в финансовом плане.
Скорее всего она проиграла, так как пристроить такую сумму денег и на таких условиях ей вряд ли получится.

Но с перепугу чего только не натворишь...
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