Чукча2 написав:Кстати, интересное время наступает, поглядим...
Да... Интересное... Наблюдательный ещё вчера, до сегодняшнего заявления Трампа, эту ситуацию тут пронаблюдал:
...Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США... В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...
Начинается глобальная финансовая заварушка. Забудьте о правилах ВТО, которые Трамп поставил под сомнение, и о любимом тут юане, который упал уже до 6,8 и будет падавть ещё ниже... Китай на грани инфляционной раскрутки. Плюс огромный внутренний долг, который уже перевалил за 300%. А с учётом теневого сектора он превысил уже планку в 600% ВВП.
hxbbgaf написав:Да, рашкованов уже нет среди основных держателей. http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов. Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу. Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.
У облигаций есть сроки погашения. Если сроки не устраивают, или ситуация требует живых денег, то их продают на вторичном рынке. Как правило, дешевле номинальной цены - Second Hand. То есть, себе в убыток Поэтому любой ДОСРОЧНЫЙ сброс облигаций не есть хорошо для их держателей. Если Китай вздумает повторить действия РФ, то он потеряет большие деньги, так как объём ихних трежерис будет в разы больше чем у РФ, а желающих купить будет в разы меньше.
И если китайцы не дураки, а они, конечно же, не дураки, то будут продавать амер.облигации очень малыми долями, что растянется по времени на несколько лет. А за это время ФРС найдёт достойное решение этой проблемы.
Кстати, не думаю что РФ что-то выиграла от этой сделки с продажей трежерей в финансовом плане. Скорее всего она проиграла, так как пристроить такую сумму денег и на таких условиях ей вряд ли получится.
Чукча2 написав:Кстати, интересное время наступает, поглядим...
Да... Интересное... Наблюдательный ещё вчера, до сегодняшнего заявления Трампа, эту ситуацию тут пронаблюдал:
...Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США... В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...
Начинается глобальная финансовая заварушка. Забудьте о правилах ВТО, которые Трамп поставил под сомнение, и о любимом тут юане, который упал уже до 6,8 и будет падавть ещё ниже... Китай на грани инфляционной раскрутки. Плюс огромный внутренний долг, который уже перевалил за 300%. А с учётом теневого сектора он превысил уже планку в 600% ВВП.
Трамп - это пустое место, все решают голдманы с морганами. Если они начинают такую заварушку, значит, доллару грозит опасность. Но они опоздали, торговый баланс уже не исправить аж до обесценивания доллара в разы. Юань упал с 8 лет 15 назад до 6.8. Также "упало" и все остальное, кроме валют тех стран, где американцы рассадили своих глав центробанков, долг Китая 13% ВВП, остальное - долги частных корпораций, которые часто еще и не китайские. Долг США 113% и вырос вдвое за последние 10 лет. Да и корпоративный у них почти 400%, но вы этого не видете, выдумывая какой-то теневой сектор в Китае, за который там расстрел.
hxbbgaf написав:Да, рашкованов уже нет среди основных держателей. http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов. Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу. Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.
У облигаций есть сроки погашения. Если сроки не устраивают, или ситуация требует живых денег, то их продают на вторичном рынке. Как правило, дешевле номинальной цены - Second Hand. То есть, себе в убыток Поэтому любой ДОСРОЧНЫЙ сброс облигаций не есть хорошо для их держателей. Если Китай вздумает повторить действия РФ, то он потеряет большие деньги, так как объём ихних трежерис будет в разы больше чем у РФ, а желающих купить будет в разы меньше.
И если китайцы не дураки, а они, конечно же, не дураки, то будут продавать амер.облигации очень малыми долями, что растянется по времени на несколько лет. А за это время ФРС найдёт достойное решение этой проблемы.
Кстати, не думаю что РФ что-то выиграла от этой сделки с продажей трежерей в финансовом плане. Скорее всего она проиграла, так как пристроить такую сумму денег и на таких условиях ей вряд ли получится.
Но с перепугу чего только не натворишь...
Да, ладно вам, китайцы вас не читают, чтоб их предостерегать. Решения этой проблемы не найти, пока что они смогли изнасиловать большинство стран на покупку долга, но их аппетиты уже такие, что мир их не потянет. Единственным решением вопроса финансовой пирамиды может быть ее обвал, то есть дефолт. Ну, или обесценивание фантиков в разы. Или и то, и другое. Куда они дели эти деньги, мы не знаем, но, я не думаю, что они это затеяли, чтоб проиграть. Наверное, основная цель - завести внутрь рашки, чтоб никто не забрал санкциями, значит, готовятся к войне. Ну, или же 2-й вариант.