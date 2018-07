Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1782178317841785 Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09 Чукча2 написав: Кстати, интересное время наступает, поглядим...

Кстати, интересное время наступает, поглядим...

Да... Интересное...

Наблюдательный ещё вчера, до сегодняшнего заявления Трампа, эту ситуацию тут пронаблюдал:



...Если торговая война пойдёт глаз за глаз, а к этому всё идёт, то китайцы потеряют в разы больше чем американцы. Так как у них огромный профицит торговли с США...

В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. Наоборот, многие оттуда начнут уходить...



Начинается глобальная финансовая заварушка. Забудьте о правилах ВТО, которые Трамп поставил под сомнение, и о любимом тут юане, который упал уже до 6,8 и будет падавть ещё ниже...

Китай на грани инфляционной раскрутки. Плюс огромный внутренний долг, который уже перевалил за 300%. А с учётом теневого сектора он превысил уже планку в 600% ВВП.



Так что затягивайте пояса...



В настоящий момент все финансовые дороги ведут в Рим, то есть в США...

Хотя американцы этому как бы и не рады...

https://www.wsj.com/articles/trump-says ... 1532085168

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов.

Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу.

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов.

Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу.

Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.

У облигаций есть сроки погашения. Если сроки не устраивают, или ситуация требует живых денег, то их продают на вторичном рынке. Как правило, дешевле номинальной цены - Second Hand. То есть, себе в убыток

Поэтому любой ДОСРОЧНЫЙ сброс облигаций не есть хорошо для их держателей. Если Китай вздумает повторить действия РФ, то он потеряет большие деньги,

так как объём ихних трежерис будет в разы больше чем у РФ, а желающих купить будет в разы меньше.



И если китайцы не дураки, а они, конечно же, не дураки, то будут продавать амер.облигации очень малыми долями, что растянется по времени на несколько лет.

А за это время ФРС найдёт достойное решение этой проблемы.



Кстати, не думаю что РФ что-то выиграла от этой сделки с продажей трежерей в финансовом плане.

Скорее всего она проиграла, так как пристроить такую сумму денег и на таких условиях ей вряд ли получится.



Кстати, не думаю что РФ что-то выиграла от этой сделки с продажей трежерей в финансовом плане.
Скорее всего она проиграла, так как пристроить такую сумму денег и на таких условиях ей вряд ли получится.

Но с перепугу чего только не натворишь...

Трамп - это пустое место, все решают голдманы с морганами. Если они начинают такую заварушку, значит, доллару грозит опасность. Но они опоздали, торговый баланс уже не исправить аж до обесценивания доллара в разы. Юань упал с 8 лет 15 назад до 6.8.

Да, ладно вам, китайцы вас не читают, чтоб их предостерегать. Решения этой проблемы не найти, пока что они смогли изнасиловать большинство стран на покупку долга, но их аппетиты уже такие, что мир их не потянет. Единственным решением вопроса финансовой пирамиды может быть ее обвал, то есть дефолт. Ну, или обесценивание фантиков в разы. Или и то, и другое.

Трамп - это пустое место, все решают голдманы с морганами. Если они начинают такую заварушку, значит, доллару грозит опасность.

Ну так всё правильно... Доллар - ихнее всё.

Поэтому затягивайте пояса. Мало не покажется....

hxbbgaf написав: ... долг Китая 13% ВВП,

... долг Китая 13% ВВП,

Гос. долг уже 47.6%

https://tradingeconomics.com/china/indicators

hxbbgaf написав: Да и корпоративный у них почти 400%, но вы этого не видете, выдумывая какой-то теневой сектор в Китае, за который там расстрел. Да и корпоративный у них почти 400%, но вы этого не видете, выдумывая какой-то теневой сектор в Китае, за который там расстрел.

В экономике, построенной на воровстве, не может быть точной статистики.



Гос. долг уже 47.6%
https://tradingeconomics.com/china/indicators

В экономике, построенной на воровстве, не может быть точной статистики.

...Из доклада компании McKinsey, с учётом кредитов развитого в Китае теневого банкинга, совокупный долг в китайской экономике превышает 600% ВВП....

Что-то ваш задор ослаб...



Раньше вы конкретные сроки дефолтов назначали.

А сейчас какие-то общие слова.

Скучно....



Что-то ваш задор ослаб...

Раньше вы конкретные сроки дефолтов назначали.
А сейчас какие-то общие слова.
Скучно....

Кстати, обвал и дефолт не одно и тоже....

А весь остальной мир - яловые коровы? Есть одно "но" - ни ФРСники, ни голдманы с морганами - не боги.

То какая-то деза. Вот в режиме реального времени:

http://countrymeters.info/ru/China/economy

Трамп любит никсона, а тот киданул весь мир 15 августа 1971-го. И Трамп любит даты... Правда, это было на 3-м году президентства, так что непонятно, в этом году оно будет (так как своего друга путлера он уже предупредил и тот уже слил все трежеря), или в следующем.

Обвал финансовой пирамиды гос. долга - это и есть дефолт.

