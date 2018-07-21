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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 1783178417851786
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:16

  hxbbgaf написав:
  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:... долг Китая 13% ВВП,

Гос. долг уже 47.6%
https://tradingeconomics.com/china/indicators

То какая-то деза. Вот в режиме реального времени:
http://countrymeters.info/ru/China/economy


Я не читаю калмыцкую правду и т.п., которые пишут обо всём....
И вам не советую, иначе вы завтра же, с перепугу, побежите покупать себе серебро по любой цене... Есть официальная статистика. Мне её просто лень искать. Думаю для вас подойдёт и эта...
https://www.statista.com/statistics/270 ... oduct-gdp/
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут.

Почти по Фрейду. Когда мировой фабрике перекрывают кислород, то...
полномасштабная, и тут я бы убрал слово торговая. И старый анекдот, один танк на Киев, а один самолёт на Ленинград к нынешнему Китаю не приемлем. Имхо, Китай имеет по боевой силе армию, ну как минимум в призовую тройку входит. И тратит много денег на содержание, и главное развитие её. И возникает вопрос, а нафига ему это позволили?
Россия слила ВЕСЬ свой запас в бумагах долга некой страны. И вроде как перевела в другие бумаги некой страны(банкноты)- Считаю хрен редьки не слаще. Ерунда это если это так. И резкая встреча рыжего с Вечным правителем северной страны могла и оттого произойти. Результаты встречи какие то не внятные. Ну, не считая резкого всплеска индекса доллара, ну, если Россия в него вложилась. Имхо могла и свои злато-сребло сбросить, дабы баксов набраться... Ну как кто взаимно-резко всё произошло.

Я так понимаю, то, что сбросила Россия это 10% от того долга, что Китай держит. А если Китай, ну после бреда в плане экономики, ну высказываний главы самой демократичной страны свои 20 или 50% долга демократии сбросит? Во что он их переведёт? В какую ликвидность?

Имхо нет рынка финансов. Есть доверие к МВФ и ФРС и манипуляции.
А Китай, что Китай? По сплетням, когда денсяопин в 70-е на коленках ползал перед демократией, отказываясь от Союза.. Тогда и позволили ему стать мировой фабрикой. Всё под контролем. Правда в последнее время мне кажетсЯ контроль какой то шаткий.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

если Китай, ну после бреда в плане экономики, ну высказываний главы самой демократичной страны свои 20 или 50% долга демократии сбросит? Во что он их переведёт? В какую ликвидность?
----

Ну пример купит на все платины она после скандала с дизелем и запретом их в многих городах сильно подешевела.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:46

  Эвген написав: Россия слила ВЕСЬ свой запас в бумагах долга некой страны. И вроде как перевела в другие бумаги некой страны(банкноты)

:shock: Вы сто миллиардов в банкнотах себе представить можете? Я - с трудом. :oops: Или у вас свои какие-то представления о том что называется банкнотами? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:49

  Ukrainian написав:если Китай, ну после бреда в плане экономики, ну высказываний главы самой демократичной страны свои 20 или 50% долга демократии сбросит? Во что он их переведёт? В какую ликвидность?
----

Ну пример купит на все платины она после скандала с дизелем и запретом их в многих городах сильно подешевела.

После такой операции цена платины не удержится на уровне 100 К за унцию. Скорее всего будет под миллион а то и выше. :mrgreen: Это пока покупать будут такое количество.
jabba
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