Я не читаю калмыцкую правду и т.п., которые пишут обо всём.... И вам не советую, иначе вы завтра же, с перепугу, побежите покупать себе серебро по любой цене... Есть официальная статистика. Мне её просто лень искать. Думаю для вас подойдёт и эта... https://www.statista.com/statistics/270 ... oduct-gdp/
наблюдательный написав:В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут.
Почти по Фрейду. Когда мировой фабрике перекрывают кислород, то... полномасштабная, и тут я бы убрал слово торговая. И старый анекдот, один танк на Киев, а один самолёт на Ленинград к нынешнему Китаю не приемлем. Имхо, Китай имеет по боевой силе армию, ну как минимум в призовую тройку входит. И тратит много денег на содержание, и главное развитие её. И возникает вопрос, а нафига ему это позволили? Россия слила ВЕСЬ свой запас в бумагах долга некой страны. И вроде как перевела в другие бумаги некой страны(банкноты)- Считаю хрен редьки не слаще. Ерунда это если это так. И резкая встреча рыжего с Вечным правителем северной страны могла и оттого произойти. Результаты встречи какие то не внятные. Ну, не считая резкого всплеска индекса доллара, ну, если Россия в него вложилась. Имхо могла и свои злато-сребло сбросить, дабы баксов набраться... Ну как кто взаимно-резко всё произошло.
Я так понимаю, то, что сбросила Россия это 10% от того долга, что Китай держит. А если Китай, ну после бреда в плане экономики, ну высказываний главы самой демократичной страны свои 20 или 50% долга демократии сбросит? Во что он их переведёт? В какую ликвидность?
Имхо нет рынка финансов. Есть доверие к МВФ и ФРС и манипуляции. А Китай, что Китай? По сплетням, когда денсяопин в 70-е на коленках ползал перед демократией, отказываясь от Союза.. Тогда и позволили ему стать мировой фабрикой. Всё под контролем. Правда в последнее время мне кажетсЯ контроль какой то шаткий.
Ukrainian написав:если Китай, ну после бреда в плане экономики, ну высказываний главы самой демократичной страны свои 20 или 50% долга демократии сбросит? Во что он их переведёт? В какую ликвидность? ----
Ну пример купит на все платины она после скандала с дизелем и запретом их в многих городах сильно подешевела.
После такой операции цена платины не удержится на уровне 100 К за унцию. Скорее всего будет под миллион а то и выше. Это пока покупать будут такое количество.
Ukrainian написав:если Китай, ну после бреда в плане экономики, ну высказываний главы самой демократичной страны свои 20 или 50% долга демократии сбросит? Во что он их переведёт? В какую ликвидность? ----
Ну пример купит на все платины она после скандала с дизелем и запретом их в многих городах сильно подешевела.
После такой операции цена платины не удержится на уровне 100 К за унцию. Скорее всего будет под миллион а то и выше. Это пока покупать будут такое количество.
Об том и речь. Шаг влево-вправо: попытка к бегству, прыжок на месте-провокация. Стрелять может и не будут сразу. Но игра купи-продай медвежонка окончательно развалит финансовую систему. Ибо кто знает, что из себя представляет медвежонок. Платина, нефть или медь? Россия подпрыгнула. И получила встречу с рыжим-ковёрным. Рыжий сразу забыл и про аннексию Крыма, и про выборы свои, и про новичек- то что своими(?) санкциями определил Россию как страну ахрессор, террорист и вообще... А это, демократы вроде с террористами переговоры не ведут? Но прилетел. Пенделя вставить. И качели получил индекс доллара-золото.
Грубо играют. "Нам такой хоОКЕЙ" не треба. Ну трамп, ну поручкаться любит, дочку с собой возит. Да так и Брежнев взасос говорят целоваться любил. Ну и что? Шоу клоунов. А вы думаете танцор-дережёр был в трезвой памяти и в ясном уме, когда конфетку-власть серой мышке самовольно передал? Или у Кучмы не было другого кандидата, кроме дважды освящённого? Шоу с рябым треба было.
Я к чему. Задача рыжего, имхо, раскачать мир, в том числе финансовый. До срыва с АС. И дай Бог, что бы процесс был под контролем. АТО...
Да, и это, что "долг" что "банкноты" всё виртуальность. У Клавы с волшебным словом del.