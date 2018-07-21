Додано: Суб 21 лип, 2018 22:37

наблюдательный написав: В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут. В Китае полуоткрытая экономика, где правит КПК, и в случае полномасштабной торговой войны с США, инвесторы туда уже не пойдут.

Почти по Фрейду. Когда мировой фабрике перекрывают кислород, то...полномасштабная, и тут я бы убрал слово торговая. И старый анекдот, один танк на Киев, а один самолёт на Ленинград к нынешнему Китаю не приемлем. Имхо, Китай имеет по боевой силе армию, ну как минимум в призовую тройку входит. И тратит много денег на содержание, и главное развитие её. И возникает вопрос, а нафига ему это позволили?Россия слила ВЕСЬ свой запас в бумагах долга некой страны. И вроде как перевела в другие бумаги некой страны(банкноты)- Считаю хрен редьки не слаще. Ерунда это если это так. И резкая встреча рыжего с Вечным правителем северной страны могла и оттого произойти. Результаты встречи какие то не внятные. Ну, не считая резкого всплеска индекса доллара, ну, если Россия в него вложилась. Имхо могла и свои злато-сребло сбросить, дабы баксов набраться... Ну как кто взаимно-резко всё произошло.Я так понимаю, то, что сбросила Россия это 10% от того долга, что Китай держит. А если Китай, ну после бреда в плане экономики, ну высказываний главы самой демократичной страны свои 20 или 50% долга демократии сбросит? Во что он их переведёт? В какую ликвидность?Имхо нет рынка финансов. Есть доверие к МВФ и ФРС и манипуляции.А Китай, что Китай? По сплетням, когда денсяопин в 70-е на коленках ползал перед демократией, отказываясь от Союза.. Тогда и позволили ему стать мировой фабрикой. Всё под контролем. Правда в последнее время мне кажетсЯ контроль какой то шаткий.