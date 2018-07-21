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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1784178517861787
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:51

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:А с китайцами уже вряд ли, так как Китай для США уже враг №1.

И армия №2 в миру.
Да пофиг. Почему нам не позволили, ведь были производства, так не, превратили в зерно-рудную колонию. И когда мы оказались в полной ..йопе, воспылали любовью и желанием помощ, не, желанием добить.
А Китаю карт-бланш. А ведь на момент развала у нас и люди образованные были, и промышленность... Заставили "нас имеющих" похерить всё. Так шо не надо валить " Китай довалим подножкой" Знают ведь, что за ответка будет. И люди в администрации считаю умные сидят, а локти для вида кусают.

  наблюдательный написав:В администрации Трампа полагают, что самая большая ошибка, которую когда-либо сделали США — это ввести Китай во ВТО в 2001 году.


Нееее, ввели раньше. И ВТО побоку. Кто более партии-народу люб ВТО или МВФ? Инах МВФ, если оно ВТО держать под контролем в плане стоимости (возможности) валюты
Эвген
 
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