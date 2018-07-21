И армия №2 в миру.
Да пофиг. Почему нам не позволили, ведь были производства, так не, превратили в зерно-рудную колонию. И когда мы оказались в полной ..йопе, воспылали любовью и желанием помощ, не, желанием добить.
А Китаю карт-бланш. А ведь на момент развала у нас и люди образованные были, и промышленность... Заставили "нас имеющих" похерить всё. Так шо не надо валить " Китай довалим подножкой" Знают ведь, что за ответка будет. И люди в администрации считаю умные сидят, а локти для вида кусают.
Нееее, ввели раньше. И ВТО побоку. Кто более партии-народу люб ВТО или МВФ? Инах МВФ, если оно ВТО держать под контролем в плане стоимости (возможности) валюты