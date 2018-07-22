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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:51
наблюдательный написав:
А с китайцами уже вряд ли, так как Китай для США уже враг №1.
И армия №2 в миру.
Да пофиг. Почему нам не позволили, ведь были производства, так не, превратили в зерно-рудную колонию. И когда мы оказались в полной ..йопе, воспылали любовью и желанием помощ, не, желанием добить.
А Китаю карт-бланш. А ведь на момент развала у нас и люди образованные были, и промышленность... Заставили "нас имеющих" похерить всё. Так шо не надо валить " Китай довалим подножкой" Знают ведь, что за ответка будет. И люди в администрации считаю умные сидят, а локти для вида кусают.
наблюдательный написав:
В администрации Трампа полагают, что самая большая ошибка, которую когда-либо сделали США — это ввести Китай во ВТО в 2001 году.
Нееее, ввели раньше. И ВТО побоку. Кто более партии-народу люб ВТО или МВФ? Инах МВФ, если оно ВТО держать под контролем в плане стоимости (возможности) валюты
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Эвген
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Додано: Нед 22 лип, 2018 18:10
Эвген написав: наблюдательный написав:
А с китайцами уже вряд ли, так как Китай для США уже враг №1.
Да пофиг. Почему нам не позволили, ведь были производства, так не, превратили в зерно-рудную колонию. И когда мы оказались в полной ..йопе, воспылали любовью и желанием помощ, не, желанием добить.
А Китаю карт-бланш. А ведь на момент развала у нас и люди образованные были, и промышленность... Заставили "нас имеющих" похерить всё. Так шо не надо валить " Китай довалим подножкой" Знают ведь, что за ответка будет. И люди в администрации считаю умные сидят, а локти для вида кусают.
В ВТО брали тех, кто туда просился и что-то для этого делал....
А куда просился академик и член ЦК КПУ, Делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС, бывший парторг "Южмаш"а Л.Кучма, который в те времена занимал высшие гос.посты? Хотели быть поближе к РФ? А вы им вообще то были нужны? У них своя свадьба, свой дерибан, и свои бизнес интересы, которые для Украины уже вылезли боком. 10 лет просидел на 2-х стульях, умудрившись при этом раздербанить и раздать нужным людям пол.страны. Некоторые его видные руководители, типа доктора экономических наук П.Лазаренко до сих пор с мешками народных денег в США сидят....
В итоге Украина осталась ни там ни сям....
А Китай, как Польша, Чехия и др. пошли своей дорогой и думаю об этом не жалеют.
Так что пеняйте в первую очередь на себя, а не на кого-то.
Что хотели, то и получили.
И никакие США, МВФ и прочие ЕС не обязаны вам помогать. Повторяю. НЕ ОБЯЗАНЫ!
Вы ведь не туземцы. Все такие умные и образованные. Зачем вам помогать?
Работайте....Потейте...Покажите, наконец, тем тупым китайцам где раки зимуют.
Что на форумах зазря слёзы лить. Кому они тут нужны?
Востаннє редагувалось наблюдательный
в Нед 22 лип, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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наблюдательный
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Додано: Нед 22 лип, 2018 18:12
n
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Нед 22 лип, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 22 лип, 2018 18:41
наблюдательный написав:
Что хотели, то и получили.
Оглянись, незнакомый прохожий...
Ты внятно объясни, долги своего своим врагам вы таки слили? И куда вложили?
наблюдательный написав:
Так что пеняйте в первую очередь на себя, а не на кого-то.
А я и не пеняю. Я пока живу. Не танцую. Не тот баблос у меня. Но помню танцы Вовы, когда смотрящий от Дании забыл имитатор вынуть. Тогда на травму спины свалили.
Ну а по теме, с понедирка ювелирметаллы в рост пойдут. Ждём очередного ляпа от рыжего. А он будет, ибо время вышло. Верней пришло отрабатывать.
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Эвген
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Додано: Нед 22 лип, 2018 19:05
Эвген написав:
А я и не пеняю. Я пока живу. Не танцую. Не тот баблос у меня.
Количество вашего баблоса никак не влияет на причинно-следственную связь состояния экономики Украины.
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наблюдательный
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Додано: Нед 22 лип, 2018 19:15
Ukrainian написав:
Покупать по немногу
Я думаю покупают, и запасы свои засекретили.
Ukrainian написав:
Покупать другие металлы
На память?
Ukrainian написав:
Покупать акции компаний с реальными активами
На память?
Тут меня банкнотами подтёрли. А ежели весь долг демократии на рынок.Китай сбросит. Скока-скока тысяч тонн? И это по нынешней цене??? А добыли скока за опписаную историю человечества? Не, Китай рулит. Как такой бешеный капитал морозить. А ежели в оборот? Ась, кто-хто не позволяет? Так он сам в ... Вот вам и ответ.
РыСы. я про сегодняшнюю стоимость золота и скока можно его купить по долгу китая.
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Эвген
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:54
Эвген написав:
Тут меня банкнотами подтёрли. А ежели весь долг демократии на рынок.Китай сбросит. Скока-скока тысяч тонн? И это по нынешней цене??? А добыли скока за опписаную историю человечества? Не, Китай рулит. Как такой бешеный капитал морозить. А ежели в оборот? Ась, кто-хто не позволяет? Так он сам в ... Вот вам и ответ.
Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200.
Даже если Китай просто прекратит его сейчас покупать на внешних рынках, то золоту можно будет только посочувствовать, так как он есть основной покупатель..
А если Китай начнёт его ещё и продавать, то большинство золотых рудников закроются уже на след. день, а цена золота будет по цене абрикос в урожайный год на украинском базаре.
И ещё. Допустим, Китай начал распродажу своего золотого достояния. Что он получит взамен? Доллары США, потому что на бирже COMEX расчёты идут в долларах. А зачем они ему, когда у него заначка более 3 трлн?
Да и кто купит такое количество? Пару "деловых" покупателей из этой ветки, которые покупают всегда и по любой цене, в расчёт брать не будем, так как они ещё шибко мелковаты.
Поэтому все эти разговоры о сбросе золота Китаем, не более чем разговоры...
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наблюдательный
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:11
наблюдательныйЯ думаю Ukrainian со своим клоном имели ввиду наоборот - Китай скупит себе в убыток все золото мира, задрав цену в космос.
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jabba
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:46
наблюдательный написав:
Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200
Наблюдательный, внимательно. Тест не прошел.
Зачем достояние продавать? Китай его пестует и укрепляет.
А вот Россия 10% бумах от долга Китая слила. Это не просто намёк, это толстый и торчащий факт. И что? Имхо, Россия после встречи с рыжим свои драги слила. Ибо индекс бакса вверх, а злато-сребло с платиноидами вниз. Без всяких причин.
Да, и в какую ликвидность Россия слитый долг перевела?
Китай держит треть долга некой страны. Ибо я не могу осознать, как валюта международного расчета является деньгами некой страны.
И как то странно, что добытая треть золота имхо, за доказанную историю человечества, соответствует бумагам долговым некой страны. По нынешним ценам.
И ЕСЛИ ВДРУГ Китай не 3% долговых бумаг, а всю свою треть сбросит? Куда всунет то, что получил, чем ликвидность докажет полученным?
Тут за 10% рыжий прилетел на разборки. И это 10% от того, что Китай держит. И это не намёк, факт. И???
Так скока добыто золота и как это коллерилуется с долгом США?
И если китай свои бумаги по долгу бакса сбросит, куда золото просядет?
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Эвген
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