Додано: Нед 22 лип, 2018 18:10

Эвген написав: наблюдательный написав: А с китайцами уже вряд ли, так как Китай для США уже враг №1. А с китайцами уже вряд ли, так как Китай для США уже враг №1.

Да пофиг. Почему нам не позволили, ведь были производства, так не, превратили в зерно-рудную колонию. И когда мы оказались в полной ..йопе, воспылали любовью и желанием помощ, не, желанием добить.

А Китаю карт-бланш. А ведь на момент развала у нас и люди образованные были, и промышленность... Заставили "нас имеющих" похерить всё. Так шо не надо валить " Китай довалим подножкой" Знают ведь, что за ответка будет. И люди в администрации считаю умные сидят, а локти для вида кусают.

Да пофиг. Почему нам не позволили, ведь были производства, так не, превратили в зерно-рудную колонию. И когда мы оказались в полной ..йопе, воспылали любовью и желанием помощ, не, желанием добить.А Китаю карт-бланш. А ведь на момент развала у нас и люди образованные были, и промышленность... Заставили "нас имеющих" похерить всё. Так шо не надо валить " Китай довалим подножкой" Знают ведь, что за ответка будет. И люди в администрации считаю умные сидят, а локти для вида кусают.

В ВТО брали тех, кто туда просился и что-то для этого делал....А куда просился академик и член ЦК КПУ, Делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС, бывший парторг "Южмаш"а Л.Кучма, который в те времена занимал высшие гос.посты? Хотели быть поближе к РФ? А вы им вообще то были нужны? У них своя свадьба, свой дерибан, и свои бизнес интересы, которые для Украины уже вылезли боком. 10 лет просидел на 2-х стульях, умудрившись при этом раздербанить и раздать нужным людям пол.страны. Некоторые его видные руководители, типа доктора экономических наук П.Лазаренко до сих пор с мешками народных денег в США сидят....В итоге Украина осталась ни там ни сям....А Китай, как Польша, Чехия и др. пошли своей дорогой и думаю об этом не жалеют.Так что пеняйте в первую очередь на себя, а не на кого-то.Что хотели, то и получили.И никакие США, МВФ и прочие ЕС не обязаны вам помогать. Повторяю. НЕ ОБЯЗАНЫ!Вы ведь не туземцы. Все такие умные и образованные. Зачем вам помогать?Работайте....Потейте...Покажите, наконец, тем тупым китайцам где раки зимуют.Что на форумах зазря слёзы лить. Кому они тут нужны?