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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 лип, 2018 23:01
наблюдательный Ну так они же на заемные средства покупали. Причем тут Китай - после слива трешерей который тут пропагандируют две учетки одного аффтора у них этих баксов будет как у дурака махорки. Токо они не дураки шоб скупать всякую бесполезную хрень (киевские хрущевки или железяки) по любой цене.
Додано: Нед 22 лип, 2018 23:58
Так вы пишите понятным языком...В моём понятии "пустить в оборот" значит золото продать, а вырученные деньги вложить более эффективно.
И что значит Россия слила? Она просто одни амер.бумаги поменяли на другие амер. бумаги. Которые уже с президентами. Понятно что это не наличные деньги, и что они лежат на счетах каких-то банков. Поменяла очевидно с убытком для себя, так как 10-летки погашаются в срок, а не когда захочешь. Драгметаллы никак не влияют на индекс доллара. Всё как раз наоборот. А индекс доллара взлетел на заявлении Пауэлла о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики в США. Там всё просто. Куда РФ пристроила вырученные баксы узнаем через пол.года. Ихний ЦБ это дело держит в секрете. Но я не думаю что они от этого что-то выиграли в финансовом плане. Там чисто политический момент....
Доллар США, есть прежде всего денежная единица США. А уже потом мировая резервная. А не наоборот. А золото на сегодня уже давно не деньги, а товар, который банкиры называют актив, в силу его специфики. Оно не отвечает ни за какие долги, так как золотого стандарта уже давно нет...
Амер.облигации, выброшенные на продажу РФ, рынок трежерис проглотил и почти не поперхнулся. Это не та сумма для США, чтобы из-за неё куда-то там летать....Посмотрите на доходность 10- леток. Там же всё понятно....
Китай такую сумму не сбросит, так как много чего потеряет. Очевидно будет сбрасывать частями. Там будет всё зависеть от количества и причин сброса. Если по причине спада экономики, то золото скорее всего просядет в цене ещё. Так как Китай потянет за собой всех. Спрос на американские деньги увеличится и индекс доллара полезет вверх ещё выше. Золото естественно опустится вниз.
Затем Трамп опять заявит что дорогой доллар штатам не нужен, и золото, с перепугу, опять полезет вверх.
Короче говоря, может начаться непредсказуемый пинг-понг по опусканию нац. валют...
Пока это не грозит, но в дальнейшем всё может быть...
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:31
Вы что-то путаете. РФ нарастила ЗР на 1/7 до 1944 т золота, а КНР владеет менее 5% госдолга США.
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