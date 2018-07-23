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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1785178617871788 Додано: Нед 22 лип, 2018 23:01 наблюдательный Ну так они же на заемные средства покупали. Причем тут Китай - после слива трешерей который тут пропагандируют две учетки одного аффтора у них этих баксов будет как у дурака махорки. Токо они не дураки шоб скупать всякую бесполезную хрень (киевские хрущевки или железяки) по любой цене. jabba

Повідомлень: 5073 З нами з: 18.12.08 Подякував: 300 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 23:58 Эвген написав: наблюдательный написав: Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200 Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200



Наблюдательный, внимательно. Тест не прошел.



Зачем достояние продавать? Китай его пестует и укрепляет.



А вот Россия 10% бумах от долга Китая слила. Это не просто намёк, это толстый и торчащий факт. И что? Имхо, Россия после встречи с рыжим свои драги слила. Ибо индекс бакса вверх, а злато-сребло с платиноидами вниз. Без всяких причин.

Да, и в какую ликвидность Россия слитый долг перевела?

Наблюдательный, внимательно. Тест не прошел.Зачем достояние продавать? Китай его пестует и укрепляет.А вот Россия 10% бумах от долга Китая слила. Это не просто намёк, это толстый и торчащий факт. И что? Имхо, Россия после встречи с рыжим свои драги слила. Ибо индекс бакса вверх, а злато-сребло с платиноидами вниз. Без всяких причин.Да, и в какую ликвидность Россия слитый долг перевела?

Так вы пишите понятным языком...В моём понятии "пустить в оборот" значит золото продать, а вырученные деньги вложить более эффективно.

И что значит Россия слила? Она просто одни амер.бумаги поменяли на другие амер. бумаги. Которые уже с президентами. Понятно что это не наличные деньги, и что они лежат на счетах каких-то банков. Поменяла очевидно с убытком для себя, так как 10-летки погашаются в срок, а не когда захочешь. Драгметаллы никак не влияют на индекс доллара. Всё как раз наоборот. А индекс доллара взлетел на заявлении Пауэлла о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики в США. Там всё просто. Куда РФ пристроила вырученные баксы узнаем через пол.года. Ихний ЦБ это дело держит в секрете. Но я не думаю что они от этого что-то выиграли в финансовом плане. Там чисто политический момент....



Эвген написав: Китай держит треть долга некой страны. Ибо я не могу осознать, как валюта международного расчета является деньгами некой страны.

И как то странно, что добытая треть золота имхо, за доказанную историю человечества, соответствует бумагам долговым некой страны. По нынешним ценам.

Китай держит треть долга некой страны. Ибо я не могу осознать, как валюта международного расчета является деньгами некой страны.И как то странно, что добытая треть золота имхо, за доказанную историю человечества, соответствует бумагам долговым некой страны. По нынешним ценам.

Доллар США, есть прежде всего денежная единица США. А уже потом мировая резервная. А не наоборот. А золото на сегодня уже давно не деньги, а товар, который банкиры называют актив, в силу его специфики. Оно не отвечает ни за какие долги, так как золотого стандарта уже давно нет...

Эвген написав: Тут за 10% рыжий прилетел на разборки. И это 10% от того, что Китай держит. И это не намёк, факт. И???

Тут за 10% рыжий прилетел на разборки. И это 10% от того, что Китай держит. И это не намёк, факт. И???

Амер.облигации, выброшенные на продажу РФ, рынок трежерис проглотил и почти не поперхнулся. Это не та сумма для США, чтобы из-за неё куда-то там летать....Посмотрите на доходность 10- леток. Там же всё понятно....

Эвген написав: И если китай свои бумаги по долгу бакса сбросит, куда золото просядет? И если китай свои бумаги по долгу бакса сбросит, куда золото просядет?

Китай такую сумму не сбросит, так как много чего потеряет. Очевидно будет сбрасывать частями. Там будет всё зависеть от количества и причин сброса. Если по причине спада экономики, то золото скорее всего просядет в цене ещё. Так как Китай потянет за собой всех. Спрос на американские деньги увеличится и индекс доллара полезет вверх ещё выше. Золото естественно опустится вниз.



Затем Трамп опять заявит что дорогой доллар штатам не нужен, и золото, с перепугу, опять полезет вверх.

Короче говоря, может начаться непредсказуемый пинг-понг по опусканию нац. валют...

Пока это не грозит, но в дальнейшем всё может быть... Так вы пишите понятным языком...В моём понятии "пустить в оборот" значит золото продать, а вырученные деньги вложить более эффективно.И что значит Россия слила? Она просто одни амер.бумаги поменяли на другие амер. бумаги. Которые уже с президентами. Понятно что это не наличные деньги, и что они лежат на счетах каких-то банков. Поменяла очевидно с убытком для себя, так как 10-летки погашаются в срок, а не когда захочешь. Драгметаллы никак не влияют на индекс доллара. Всё как раз наоборот. А индекс доллара взлетел на заявлении Пауэлла о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики в США. Там всё просто. Куда РФ пристроила вырученные баксы узнаем через пол.года. Ихний ЦБ это дело держит в секрете. Но я не думаю что они от этого что-то выиграли в финансовом плане. Там чисто политический момент....Доллар США, есть прежде всего денежная единица США. А уже потом мировая резервная. А не наоборот. А золото на сегодня уже давно не деньги, а товар, который банкиры называют актив, в силу его специфики. Оно не отвечает ни за какие долги, так как золотого стандарта уже давно нет...Амер.облигации, выброшенные на продажу РФ, рынок трежерис проглотил и почти не поперхнулся. Это не та сумма для США, чтобы из-за неё куда-то там летать....Посмотрите на доходность 10- леток. Там же всё понятно....Китай такую сумму не сбросит, так как много чего потеряет. Очевидно будет сбрасывать частями. Там будет всё зависеть от количества и причин сброса. Если по причине спада экономики, то золото скорее всего просядет в цене ещё. Так как Китай потянет за собой всех. Спрос на американские деньги увеличится и индекс доллара полезет вверх ещё выше. Золото естественно опустится вниз.Затем Трамп опять заявит что дорогой доллар штатам не нужен, и золото, с перепугу, опять полезет вверх.Короче говоря, может начаться непредсказуемый пинг-понг по опусканию нац. валют...Пока это не грозит, но в дальнейшем всё может быть... наблюдательный

Повідомлень: 3119 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 13:31 Эвген написав: наблюдательный написав: Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200 Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200



Наблюдательный, внимательно. Тест не прошел.



Зачем достояние продавать? Китай его пестует и укрепляет.



А вот Россия 10% бумах от долга Китая слила. Это не просто намёк, это толстый и торчащий факт. И что? Имхо, Россия после встречи с рыжим свои драги слила. Ибо индекс бакса вверх, а злато-сребло с платиноидами вниз. Без всяких причин.

Да, и в какую ликвидность Россия слитый долг перевела?



Китай держит треть долга некой страны. Ибо я не могу осознать, как валюта международного расчета является деньгами некой страны.

И как то странно, что добытая треть золота имхо, за доказанную историю человечества, соответствует бумагам долговым некой страны. По нынешним ценам.



И ЕСЛИ ВДРУГ Китай не 3% долговых бумаг, а всю свою треть сбросит? Куда всунет то, что получил, чем ликвидность докажет полученным?

Тут за 10% рыжий прилетел на разборки. И это 10% от того, что Китай держит. И это не намёк, факт. И???



Так скока добыто золота и как это коллерилуется с долгом США?



И если китай свои бумаги по долгу бакса сбросит, куда золото просядет? Наблюдательный, внимательно. Тест не прошел.Зачем достояние продавать? Китай его пестует и укрепляет.А вот Россия 10% бумах от долга Китая слила. Это не просто намёк, это толстый и торчащий факт. И что? Имхо, Россия после встречи с рыжим свои драги слила. Ибо индекс бакса вверх, а злато-сребло с платиноидами вниз. Без всяких причин.Да, и в какую ликвидность Россия слитый долг перевела?Китай держит треть долга некой страны. Ибо я не могу осознать, как валюта международного расчета является деньгами некой страны.И как то странно, что добытая треть золота имхо, за доказанную историю человечества, соответствует бумагам долговым некой страны. По нынешним ценам.И ЕСЛИ ВДРУГ Китай не 3% долговых бумаг, а всю свою треть сбросит? Куда всунет то, что получил, чем ликвидность докажет полученным?Тут за 10% рыжий прилетел на разборки. И это 10% от того, что Китай держит. И это не намёк, факт. И???Так скока добыто золота и как это коллерилуется с долгом США?И если китай свои бумаги по долгу бакса сбросит, куда золото просядет?

Вы что-то путаете. РФ нарастила ЗР на 1/7 до 1944 т золота, а КНР владеет менее 5% госдолга США. Вы что-то путаете. РФ нарастила ЗР на 1/7 до 1944 т золота, а КНР владеет менее 5% госдолга США. Волгарь Заблокований Повідомлень: 5069 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 16:50 наблюдательный написав: jabba В своё время братья Хант тоже захотели иметь под собой всё серебро мира и накопили 15% всех мировых запасов. На бирже цену догнали до 52$ за унцию.

Ну а потом попали под раздачу биржи Comex с ихними маржинальными требованиями залога. Для выполнения обязательств братьям пришлось продавать серебро уже 10$ за унцию.

На этом ихняя серебряная авантюра успешно закончилась...

Будучи изначально миллиардерами, потеряли весь семейный бизнес и объявили себя банкротами... В своё время братья Хант тоже захотели иметь под собой всё серебро мира и накопили 15% всех мировых запасов. На бирже цену догнали до 52$ за унцию.Ну а потом попали под раздачу биржи Comex с ихними маржинальными требованиями залога. Для выполнения обязательств братьям пришлось продавать серебро уже 10$ за унцию.На этом ихняя серебряная авантюра успешно закончилась...Будучи изначально миллиардерами, потеряли весь семейный бизнес и объявили себя банкротами...

Только вы забываете, что происходила вся эта история 38 лет назад и даже официальная инфляция в США за это время более чем втрое! А все товары подорожали в разы, а фонда - в десятки раз. То есть серебро явно недооценено. Только вы забываете, что происходила вся эта история 38 лет назад и даже официальная инфляция в США за это время более чем втрое! А все товары подорожали в разы, а фонда - в десятки раз. То есть серебро явно недооценено. hxbbgaf Повідомлень: 19902 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 19:00 hxbbgaf написав: Только вы забываете, что происходила вся эта история 38 лет назад и даже официальная инфляция в США за это время более чем втрое! А все товары подорожали в разы, а фонда - в десятки раз. То есть серебро явно недооценено. Только вы забываете, что происходила вся эта история 38 лет назад и даже официальная инфляция в США за это время более чем втрое! А все товары подорожали в разы, а фонда - в десятки раз. То есть серебро явно недооценено.

Это всё теория...

На практике любой товар стоит ровно столько, сколько за него дают. Общий спрос на серебро по итогам 2017 года сократился на 2%. А на монеты и слитки на -27%. Ну не хотят инвесторы его сейчас скирдовать...

А для промышленного применения вполне достаточно того серебра что сейчас добывают. Это всё теория...На практике любой товар стоит ровно столько, сколько за него дают. Общий спрос на серебро по итогам 2017 года сократился на 2%. А на монеты и слитки на -27%. Ну не хотят инвесторы его сейчас скирдовать...А для промышленного применения вполне достаточно того серебра что сейчас добывают. наблюдательный

Повідомлень: 3119 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 19:20 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: , а КНР владеет менее 5% госдолга США. , а КНР владеет менее 5% госдолга США.



брехня і маніпуляція



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майже 1/5 усіх боргів штатів тримає китай брехня і маніпуляціяфакти -майже 1/5 усіх боргів штатів тримає китай +50грн !

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Повідомлень: 2460 З нами з: 01.06.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 70 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 19:39 greenozon

Он очевидно имел ввиду золотое покрытие. наблюдательный

Повідомлень: 3119 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1785178617871788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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