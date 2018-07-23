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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 лип, 2018 23:01
наблюдательный Ну так они же на заемные средства покупали. Причем тут Китай - после слива трешерей который тут пропагандируют две учетки одного аффтора у них этих баксов будет как у дурака махорки. Токо они не дураки шоб скупать всякую бесполезную хрень (киевские хрущевки или железяки) по любой цене.
Додано: Нед 22 лип, 2018 23:58
Так вы пишите понятным языком...В моём понятии "пустить в оборот" значит золото продать, а вырученные деньги вложить более эффективно.
И что значит Россия слила? Она просто одни амер.бумаги поменяли на другие амер. бумаги. Которые уже с президентами. Понятно что это не наличные деньги, и что они лежат на счетах каких-то банков. Поменяла очевидно с убытком для себя, так как 10-летки погашаются в срок, а не когда захочешь. Драгметаллы никак не влияют на индекс доллара. Всё как раз наоборот. А индекс доллара взлетел на заявлении Пауэлла о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики в США. Там всё просто. Куда РФ пристроила вырученные баксы узнаем через пол.года. Ихний ЦБ это дело держит в секрете. Но я не думаю что они от этого что-то выиграли в финансовом плане. Там чисто политический момент....
Доллар США, есть прежде всего денежная единица США. А уже потом мировая резервная. А не наоборот. А золото на сегодня уже давно не деньги, а товар, который банкиры называют актив, в силу его специфики. Оно не отвечает ни за какие долги, так как золотого стандарта уже давно нет...
Амер.облигации, выброшенные на продажу РФ, рынок трежерис проглотил и почти не поперхнулся. Это не та сумма для США, чтобы из-за неё куда-то там летать....Посмотрите на доходность 10- леток. Там же всё понятно....
Китай такую сумму не сбросит, так как много чего потеряет. Очевидно будет сбрасывать частями. Там будет всё зависеть от количества и причин сброса. Если по причине спада экономики, то золото скорее всего просядет в цене ещё. Так как Китай потянет за собой всех. Спрос на американские деньги увеличится и индекс доллара полезет вверх ещё выше. Золото естественно опустится вниз.
Затем Трамп опять заявит что дорогой доллар штатам не нужен, и золото, с перепугу, опять полезет вверх.
Короче говоря, может начаться непредсказуемый пинг-понг по опусканию нац. валют...
Пока это не грозит, но в дальнейшем всё может быть...
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:31
Вы что-то путаете. РФ нарастила ЗР на 1/7 до 1944 т золота, а КНР владеет менее 5% госдолга США.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:50
Только вы забываете, что происходила вся эта история 38 лет назад и даже официальная инфляция в США за это время более чем втрое! А все товары подорожали в разы, а фонда - в десятки раз. То есть серебро явно недооценено.
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:00
Это всё теория...
На практике любой товар стоит ровно столько, сколько за него дают. Общий спрос на серебро по итогам 2017 года сократился на 2%. А на монеты и слитки на -27%. Ну не хотят инвесторы его сейчас скирдовать...
А для промышленного применения вполне достаточно того серебра что сейчас добывают.
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:20
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
брехня і маніпуляція
факти -
майже 1/5 усіх боргів штатів тримає китай
+50грн !
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:17
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1000000% – МВФ
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:09
Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет. Чарльз Неннер (известный аналитик циклов) называет октябрь- ноябрь этого года. Другие говорят о конце 2019. Дату не знает никто. Как это будет? Система настолько велика, что за один раз все не рухнет. Будут исчезать отдельные сектора финансового рынка и будет сегментация по валютным кластерам. Раньше все думали, что США и ЕС создадут валютный союз и золотой миллиард не пострадает. Но видно фигушки. Трамп ни с кем не хочет союзничать. Хочет прикопать всех и танцевать на их могилах. А по факту могут прикопать Трампа. Это я к тому, что нет одного центра притяжения. Каждый сам за себя. Броуновское движение или куча пауков в банке. А раз так вся система в разнос а там кто выживет, тот и прав. Судя по постоянным и неясным сбоям в работе платежных систем и глобальных коммуникационных платформ, с них все и начнется. Кто-то выключает отдельные сегменты и тестирует эффект на смежные сектора. Выключили Визу, посмотрели а как с Мастеркардом, выключили Телеграм, посмотрели а что с Твиттером. Протестируют. Создадут оптимальный для себя алгоритм и по команде запустят. Но другие группы злодеев (или патриотов) тоже тестируют. Так что ждем конец дня какой-нибудь пятницы или раннее утро какого-либо понедельника. Но знаете одну мудрость : "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"
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