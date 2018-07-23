Додано: Нед 22 лип, 2018 23:58

Эвген написав: наблюдательный написав: Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200 Один только намёк Китая о продаже его золотого достояния, сразу обвалит цену золота долларов на 150-200



Наблюдательный, внимательно. Тест не прошел.



Зачем достояние продавать? Китай его пестует и укрепляет.



А вот Россия 10% бумах от долга Китая слила. Это не просто намёк, это толстый и торчащий факт. И что? Имхо, Россия после встречи с рыжим свои драги слила. Ибо индекс бакса вверх, а злато-сребло с платиноидами вниз. Без всяких причин.

Да, и в какую ликвидность Россия слитый долг перевела?

Наблюдательный, внимательно. Тест не прошел.Зачем достояние продавать? Китай его пестует и укрепляет.А вот Россия 10% бумах от долга Китая слила. Это не просто намёк, это толстый и торчащий факт. И что? Имхо, Россия после встречи с рыжим свои драги слила. Ибо индекс бакса вверх, а злато-сребло с платиноидами вниз. Без всяких причин.Да, и в какую ликвидность Россия слитый долг перевела?

Эвген написав: Китай держит треть долга некой страны. Ибо я не могу осознать, как валюта международного расчета является деньгами некой страны.

И как то странно, что добытая треть золота имхо, за доказанную историю человечества, соответствует бумагам долговым некой страны. По нынешним ценам.

Китай держит треть долга некой страны. Ибо я не могу осознать, как валюта международного расчета является деньгами некой страны.И как то странно, что добытая треть золота имхо, за доказанную историю человечества, соответствует бумагам долговым некой страны. По нынешним ценам.

Эвген написав: Тут за 10% рыжий прилетел на разборки. И это 10% от того, что Китай держит. И это не намёк, факт. И???

Тут за 10% рыжий прилетел на разборки. И это 10% от того, что Китай держит. И это не намёк, факт. И???

Эвген написав: И если китай свои бумаги по долгу бакса сбросит, куда золото просядет? И если китай свои бумаги по долгу бакса сбросит, куда золото просядет?

Так вы пишите понятным языком...В моём понятии "пустить в оборот" значит золото продать, а вырученные деньги вложить более эффективно.И что значит Россия слила? Она просто одни амер.бумаги поменяли на другие амер. бумаги. Которые уже с президентами. Понятно что это не наличные деньги, и что они лежат на счетах каких-то банков. Поменяла очевидно с убытком для себя, так как 10-летки погашаются в срок, а не когда захочешь. Драгметаллы никак не влияют на индекс доллара. Всё как раз наоборот. А индекс доллара взлетел на заявлении Пауэлла о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики в США. Там всё просто. Куда РФ пристроила вырученные баксы узнаем через пол.года. Ихний ЦБ это дело держит в секрете. Но я не думаю что они от этого что-то выиграли в финансовом плане. Там чисто политический момент....Доллар США, есть прежде всего денежная единица США. А уже потом мировая резервная. А не наоборот. А золото на сегодня уже давно не деньги, а товар, который банкиры называют актив, в силу его специфики. Оно не отвечает ни за какие долги, так как золотого стандарта уже давно нет...Амер.облигации, выброшенные на продажу РФ, рынок трежерис проглотил и почти не поперхнулся. Это не та сумма для США, чтобы из-за неё куда-то там летать....Посмотрите на доходность 10- леток. Там же всё понятно....Китай такую сумму не сбросит, так как много чего потеряет. Очевидно будет сбрасывать частями. Там будет всё зависеть от количества и причин сброса. Если по причине спада экономики, то золото скорее всего просядет в цене ещё. Так как Китай потянет за собой всех. Спрос на американские деньги увеличится и индекс доллара полезет вверх ещё выше. Золото естественно опустится вниз.Затем Трамп опять заявит что дорогой доллар штатам не нужен, и золото, с перепугу, опять полезет вверх.Короче говоря, может начаться непредсказуемый пинг-понг по опусканию нац. валют...Пока это не грозит, но в дальнейшем всё может быть...