gleb написав:Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет.
Наблюдательный тут об этом писал ещё несколько лет назад....
Алгоритм сбоя финансовой системы уже успешно опробован в 2013г. на Кипре.
В случае глобальной проблемы вклады физ. и юр. лиц замораживаются на определённый период и вводятся финансовые ограничения на любые транзакции. Учитывая то, что наличная денежная масса в мире уже значительно сокращена, вам ничего не останется делать, как ждать свою очередь у банкомата, дабы получить пайку, которую вам кто-то, где-то назначит.
Если, конечно, эта кеш-машина будет заряжена деньгами...
Возвращаясь к вашему: "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"
у меня возникает практический вопрос.
А кто, в тех условиях, купит у вас ваше золото и по какой цене?
Я что-то вас не пойму. Вы тут на протяжении нескольких лет упрекали США в их огромном гос.долге. В том что американцы бездельники и живут за счёт других.
А теперь, когда Трамп решил это дело поправить и восстановить честную торговлю, особенно с Китаем, восстановить производство в США, для вас опять всё не так?
Так что вы, собственно, хотите?