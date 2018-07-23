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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1786178717881789 Додано: Вів 24 лип, 2018 12:22 gleb написав: Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет.

Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет.

Наблюдательный тут об этом писал ещё несколько лет назад....

Алгоритм сбоя финансовой системы уже успешно опробован в 2013г. на Кипре.

В случае глобальной проблемы вклады физ. и юр. лиц замораживаются на определённый период и вводятся финансовые ограничения на любые транзакции. Учитывая то, что наличная денежная масса в мире уже значительно сокращена, вам ничего не останется делать, как ждать свою очередь у банкомата, дабы получить пайку, которую вам кто-то, где-то назначит.

Если, конечно, эта кеш-машина будет заряжена деньгами...



Возвращаясь к вашему: "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"

у меня возникает практический вопрос.



А кто, в тех условиях, купит у вас ваше золото и по какой цене?



gleb написав: Трамп ни с кем не хочет союзничать. Хочет прикопать всех и танцевать на их могилах.

Трамп ни с кем не хочет союзничать. Хочет прикопать всех и танцевать на их могилах.

Я что-то вас не пойму. Вы тут на протяжении нескольких лет упрекали США в их огромном гос.долге. В том что американцы бездельники и живут за счёт других.

А теперь, когда Трамп решил это дело поправить и восстановить честную торговлю, особенно с Китаем, восстановить производство в США, для вас опять всё не так?

Так что вы, собственно, хотите? Наблюдательный тут об этом писал ещё несколько лет назад....Алгоритм сбоя финансовой системы уже успешно опробован в 2013г. на Кипре.В случае глобальной проблемы вклады физ. и юр. лиц замораживаются на определённый период и вводятся финансовые ограничения на любые транзакции. Учитывая то, что наличная денежная масса в мире уже значительно сокращена, вам ничего не останется делать, как ждать свою очередь у банкомата, дабы получить пайку, которую вам кто-то, где-то назначит.Если, конечно, эта кеш-машина будет заряжена деньгами...Возвращаясь к вашему: "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"у меня возникает практический вопрос.А кто, в тех условиях, купит у вас ваше золото и по какой цене?Я что-то вас не пойму. Вы тут на протяжении нескольких лет упрекали США в их огромном гос.долге. В том что американцы бездельники и живут за счёт других.А теперь, когда Трамп решил это дело поправить и восстановить честную торговлю, особенно с Китаем, восстановить производство в США, для вас опять всё не так?Так что вы, собственно, хотите? наблюдательный

Повідомлень: 3120 З нами з: 29.04.09 Подякував: 84 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1786178717881789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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