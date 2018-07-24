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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:22
gleb написав:
Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет.
Наблюдательный тут об этом писал ещё несколько лет назад....
Алгоритм сбоя финансовой системы уже успешно опробован в 2013г. на Кипре.
В случае глобальной проблемы вклады физ. и юр. лиц замораживаются на определённый период и вводятся финансовые ограничения на любые транзакции. Учитывая то, что наличная денежная масса в мире уже значительно сокращена, и даже мелкие сделки уже проводятся безналом, вам ничего не останется делать, как ждать свою очередь у банкомата, дабы получить пайку, которую вам кто-то, где-то назначит.
Если, конечно, эта кеш-машина будет заряжена деньгами...
Возвращаясь к вашему: "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"
у меня возникает практический вопрос.
А кто, в таких условиях, купит у вас ваше золото и по какой цене?
gleb написав:
Трамп ни с кем не хочет союзничать. Хочет прикопать всех и танцевать на их могилах.
Я что-то вас не пойму. Вы тут на протяжении нескольких лет упрекали США в их огромном гос.долге. В том что американцы бездельники и живут за счёт других.
А теперь, когда Трамп решил это дело поправить и восстановить честную торговлю, особенно с Китаем, восстановить производство в США, для вас опять всё не так?
Так что вы, собственно, хотите?
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наблюдательный
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:53
gleb написав:
Так что ждем конец дня какой-нибудь пятницы или раннее утро какого-либо понедельника. Но знаете одну мудрость : "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"
Пусть у каждого будет одна попытка. Я почему то ставлю на 30 июля. В Еванглии написано, что, когда и как не дано знать.
В то, система пошла в разнос слабо сказано. Я бы назвал авторезонанс, при котором минимальные воздействия могут вызвать шторм.
И это, я бы поставил на Китай. На злато-сребло. Как будущую ось стабилизации грядущего феодализма, мягко говоря.
Ры.Сы. Почему не ближайшая пятница? Слишком всё не стабильно не понятно. Как пипл за два выходных будет себя вести. А с понедирка, так подконрольные финструктуры работают, можно будет хоть как то "правильно" процесс провести.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:01
Отдел фантастики этажом выше (c).
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jabba
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:57
jabba написав:
Счёт идёт на недели ?(c)
Думаю да. Точный день и час не назовет никто. Гитлер вон начало Барбароссы переносил 3 раза а Цитадели -4, а Морской Лев (высадка в Британию) после 2-3 переносов вообще отменил. Темна вода в облацех и путь наш во мраке
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gleb
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:07
наблюдательный Про госдолг США говорят все. Про "бездельников" не помню такого. Про банкомат Вы правы, но запастись кешем никто не мешает. Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине. Наша бедная страна как паровоз мчится из бедности в нищету, из упадка в разруху, из малолюности в обезлюденье и все это под бодрые лозунги, патриотические песни и парады вышиванок. Продавцы билетов довольны, а пассажиров никто не спрашивает. Да они в основном и не заморачиваются, типа едем и хорошо.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:55
gleb написав:
Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине.
Были ситуации, например в блокадном Ленинграде, типа война, голод- " золото никому не нужно". И стоило оно тогда -за кольцо - 100 г хлеба - очень мало - дешево ? Это было очень много - это была возможность выжить, на мой взгляд это очень много. Актив своеобразный конечно, "многопрофильный и универсальный", не согласен - что оно никому не надо, особенно в ситуации форс-мажора. Золоту рады всегда все.
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