Додано: Вів 24 лип, 2018 12:22

gleb написав: Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет.

Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет.

gleb написав: Трамп ни с кем не хочет союзничать. Хочет прикопать всех и танцевать на их могилах.

Трамп ни с кем не хочет союзничать. Хочет прикопать всех и танцевать на их могилах.

Наблюдательный тут об этом писал ещё несколько лет назад....Алгоритм сбоя финансовой системы уже успешно опробован в 2013г. на Кипре.В случае глобальной проблемы вклады физ. и юр. лиц замораживаются на определённый период и вводятся финансовые ограничения на любые транзакции. Учитывая то, что наличная денежная масса в мире уже значительно сокращена, и даже мелкие сделки уже проводятся безналом, вам ничего не останется делать, как ждать свою очередь у банкомата, дабы получить пайку, которую вам кто-то, где-то назначит.Если, конечно, эта кеш-машина будет заряжена деньгами...Возвращаясь к вашему: "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"у меня возникает практический вопрос.А кто, в таких условиях, купит у вас ваше золото и по какой цене?Я что-то вас не пойму. Вы тут на протяжении нескольких лет упрекали США в их огромном гос.долге. В том что американцы бездельники и живут за счёт других.А теперь, когда Трамп решил это дело поправить и восстановить честную торговлю, особенно с Китаем, восстановить производство в США, для вас опять всё не так?Так что вы, собственно, хотите?