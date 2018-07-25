gleb написав:Это все теория от Наблюдательного а на практике в мире миллионы голодают, кругом засухи и наводнения, а цены на зерновые и масличные уже несколько лет как в загоне. Минимальная зарплата в Португалии около 650 евро а цены на недвигу за пару лет удвоились. Иран грозится перекрыть Ормузский пролив а Штаты ответить ударом, а цены на нефть не реагируют. Суть в том, что финансовый мир стал полностью виртуальным. Большие игроки вертят и крутят мировыми финансами без огладки на реальную экономику. Им поровну, что обезлюдели целые регионы Европы, а уж про Африку и Азию сто раз поровну. Конец у этого театра абсурда будет один: все вернется в равновесие. Когда и как никто точно не скажет.
Наблюдательный тут об этом писал ещё несколько лет назад.... Алгоритм сбоя финансовой системы уже успешно опробован в 2013г. на Кипре. В случае глобальной проблемы вклады физ. и юр. лиц замораживаются на определённый период и вводятся финансовые ограничения на любые транзакции. Учитывая то, что наличная денежная масса в мире уже значительно сокращена, и даже мелкие сделки уже проводятся безналом, вам ничего не останется делать, как ждать свою очередь у банкомата, дабы получить пайку, которую вам кто-то, где-то назначит. Если, конечно, эта кеш-машина будет заряжена деньгами...
Возвращаясь к вашему: "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег" у меня возникает практический вопрос.
А кто, в таких условиях, купит у вас ваше золото и по какой цене?
gleb написав: Трамп ни с кем не хочет союзничать. Хочет прикопать всех и танцевать на их могилах.
Я что-то вас не пойму. Вы тут на протяжении нескольких лет упрекали США в их огромном гос.долге. В том что американцы бездельники и живут за счёт других. А теперь, когда Трамп решил это дело поправить и восстановить честную торговлю, особенно с Китаем, восстановить производство в США, для вас опять всё не так? Так что вы, собственно, хотите?
gleb написав:Так что ждем конец дня какой-нибудь пятницы или раннее утро какого-либо понедельника. Но знаете одну мудрость : "предсказывать дождь могут многие, но не каждый станет строить ковчег"
Пусть у каждого будет одна попытка. Я почему то ставлю на 30 июля. В Еванглии написано, что, когда и как не дано знать. В то, система пошла в разнос слабо сказано. Я бы назвал авторезонанс, при котором минимальные воздействия могут вызвать шторм. И это, я бы поставил на Китай. На злато-сребло. Как будущую ось стабилизации грядущего феодализма, мягко говоря.
Ры.Сы. Почему не ближайшая пятница? Слишком всё не стабильно не понятно. Как пипл за два выходных будет себя вести. А с понедирка, так подконрольные финструктуры работают, можно будет хоть как то "правильно" процесс провести.
Думаю да. Точный день и час не назовет никто. Гитлер вон начало Барбароссы переносил 3 раза а Цитадели -4, а Морской Лев (высадка в Британию) после 2-3 переносов вообще отменил. Темна вода в облацех и путь наш во мраке
наблюдательный Про госдолг США говорят все. Про "бездельников" не помню такого. Про банкомат Вы правы, но запастись кешем никто не мешает. Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине. Наша бедная страна как паровоз мчится из бедности в нищету, из упадка в разруху, из малолюности в обезлюденье и все это под бодрые лозунги, патриотические песни и парады вышиванок. Продавцы билетов довольны, а пассажиров никто не спрашивает. Да они в основном и не заморачиваются, типа едем и хорошо.
gleb написав:Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине.
Были ситуации, например в блокадном Ленинграде, типа война, голод- " золото никому не нужно". И стоило оно тогда -за кольцо - 100 г хлеба - очень мало - дешево ? Это было очень много - это была возможность выжить, на мой взгляд это очень много. Актив своеобразный конечно, "многопрофильный и универсальный", не согласен - что оно никому не надо, особенно в ситуации форс-мажора. Золоту рады всегда все.
gleb написав:наблюдательный Про госдолг США говорят все. Про "бездельников" не помню такого. Про банкомат Вы правы, но запастись кешем никто не мешает. Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине. Наша бедная страна как паровоз мчится из бедности в нищету, из упадка в разруху, из малолюности в обезлюденье и все это под бодрые лозунги, патриотические песни и парады вышиванок. Продавцы билетов довольны, а пассажиров никто не спрашивает. Да они в основном и не заморачиваются, типа едем и хорошо.
Говорильня о вышиванках, разрухе и т.п. уже изрядно надоела. Политический форум кажись на другой ветке...Давайте по делу... Я же вам задал конкретный вопрос. По какой цене(приблизительно) у вас купят, или вы продадите ваше золото в случае финансового армагедона? Напомню, во время финансового кризиса на Кипре выдача наличных в банкоматах - 300 евро на нос. Потом и этого не стало. Банкоматы умерли. Оплата по кипрским картам за бугром - лимит: 5000 евро в месяц. Затем все банки остановили работу. 7 дней никаких платежей вообще. Депозиты свыше 100.000 евро пошли под нож. АЗС остались почти без бензина. Продуктов в магазинах на 2-3 дня. Начались уличные протесты...
И так, по вашей логике, может быть везде. Повторяю вопрос...Кто будет у вас покупать ваше золото в те смутные времена, когда денег будет только на пирожок, да и то не свежий? Куда конкретно вы с ним пойдёте? И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...
Как утверждают астрологи, грядущее затмение на долгое время сделает людей агрессивнее, причем проявляться это может как в межличностных отношениях, так и в росте международной напряженности. В этой связи самопровозглашенные специалисты по влиянию на человечество небесных светил призывают людей остерегаться каких бы то ни было конфликтов.
Стоит отметить, что грядущее астрономическое событие может оказаться любопытным и для тех, кто не верит в мистику или слова астрологов. Даже если в действительности положение светил не слишком влияет на судьбы людей, лунное затмение будет представлять собой любопытное явление по объективным причинам. Во-первых, оно станет самым продолжительным за сто лет — продолжительность его полной фазы составит 1 час 44 минуты, с 22:30 до 00:14 по московскому времени. Более того, лунное затмение выпадет на одну ночь с так называемым полномарсием — событием, при котором Марс вступит в противостояние с Солнцем (то есть окажется примерно на той же линии, что Солнце и Земля), а также приблизится к Земле на минимальное расстояние, став третьей по яркости точкой в ночном небе после Луны и Венеры. На один день лунное затмение и «полномарсие» выпадут впервые с 1830 года.
Востаннє редагувалось Чукча2 в Сер 25 лип, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный написав:И так, по вашей логике, может быть везде. Повторяю вопрос...Кто будет у вас покупать ваше золото в те смутные времена, когда денег будет только на пирожок, да и то не свежий? Куда конкретно вы с ним пойдёте? И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...
Начали за армагедон кончили на кризисе. Финансы наука точная, и там это две разные вещи. Кризис мы не один пережили, армагедон грядущий подуразумевает другие понятия.
наблюдательный написав:.Кто будет у вас покупать ваше золото в те смутные времена, когда денег будет только на пирожок,
А что будет деньга, когда всеобщий ...пец. Счас, я так понимаю, МВФ каждой стране под ВВП подгоняет. Верней требует под себя бюджет с оглядкой на ВВП. возьмём нас. Ну будет, дай Бог месяца на 2-4 общий ...дец. Ну станут суда на это время. На чём зерно вывозить будем? А хавка, пипифакс и тд из за бугра? И под вопросом чья валюта 1-й катгории кому нужна будет. Ну уйдёт наш )под вопросом) резерв чего то там. Дальше чего наша деньга стоить будет? За пирожок?