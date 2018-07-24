Додано: Сер 25 лип, 2018 12:56

Эвген написав: Доживем до понедельника (С). Доживем до понедельника (С).

Вы наверно про великое лунное затмение?Знаковое событие, многое может измениться...дай Бог в лучшую сторону.Кровавая Луна. Все, что нужно знать о полном лунном затмении 27 июля.Как утверждают астрологи, грядущее затмение на долгое время сделает людей агрессивнее, причем проявляться это может как в межличностных отношениях, так и в росте международной напряженности. В этой связи самопровозглашенные специалисты по влиянию на человечество небесных светил призывают людей остерегаться каких бы то ни было конфликтов.Стоит отметить, что грядущее астрономическое событие может оказаться любопытным и для тех, кто не верит в мистику или слова астрологов. Даже если в действительности положение светил не слишком влияет на судьбы людей, лунное затмение будет представлять собой любопытное явление по объективным причинам. Во-первых, оно станет самым продолжительным за сто лет — продолжительность его полной фазы составит 1 час 44 минуты, с 22:30 до 00:14 по московскому времени. Более того, лунное затмение выпадет на одну ночь с так называемым полномарсием — событием, при котором Марс вступит в противостояние с Солнцем (то есть окажется примерно на той же линии, что Солнце и Земля), а также приблизится к Земле на минимальное расстояние, став третьей по яркости точкой в ночном небе после Луны и Венеры. На один день лунное затмение и «полномарсие» выпадут впервые с 1830 года.