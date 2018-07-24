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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1787178817891790
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:06

  наблюдательный написав:И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...

Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене.
Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:29

  Дядюшка Скрудж написав: Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.

Золото не смотрит на нефть...У него свои ориентиры. В первую очередь оно смотрит на цену доллара, а потом на спрос-предложение. Нефть может резко подняться в цене, по причине Ирана, а золото может тут-же упасть, по причине продажи золотых запасов МВФ для помощи детям сирийских беженцев...
А могут одновременно, как падать, так и расти.
У каждой этой ценности своя свадьба....
наблюдательный
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