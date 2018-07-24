Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене.
Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.