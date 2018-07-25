наблюдательный написав:

gleb написав: наблюдательный Про госдолг США говорят все. Про "бездельников" не помню такого. Про банкомат Вы правы, но запастись кешем никто не мешает. Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине. Наша бедная страна как паровоз мчится из бедности в нищету, из упадка в разруху, из малолюности в обезлюденье и все это под бодрые лозунги, патриотические песни и парады вышиванок. Продавцы билетов довольны, а пассажиров никто не спрашивает. Да они в основном и не заморачиваются, типа едем и хорошо. Про госдолг США говорят все. Про "бездельников" не помню такого. Про банкомат Вы правы, но запастись кешем никто не мешает. Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине. Наша бедная страна как паровоз мчится из бедности в нищету, из упадка в разруху, из малолюности в обезлюденье и все это под бодрые лозунги, патриотические песни и парады вышиванок. Продавцы билетов довольны, а пассажиров никто не спрашивает. Да они в основном и не заморачиваются, типа едем и хорошо.

Говорильня о вышиванках, разрухе и т.п. уже изрядно надоела. Политический форум кажись на другой ветке...Давайте по делу...Я же вам задал конкретный вопрос. По какой цене(приблизительно) у вас купят, или вы продадите ваше золото в случае финансового армагедона?Напомню, во время финансового кризиса на Кипре выдача наличных в банкоматах - 300 евро на нос. Потом и этого не стало. Банкоматы умерли. Оплата по кипрским картам за бугром - лимит: 5000 евро в месяц. Затем все банки остановили работу. 7 дней никаких платежей вообще. Депозиты свыше 100.000 евро пошли под нож. АЗС остались почти без бензина. Продуктов в магазинах на 2-3 дня. Начались уличные протесты...И так, по вашей логике, может быть везде.Повторяю вопрос...Кто будет у вас покупать ваше золото в те смутные времена, когда денег будет только на пирожок, да и то не свежий? Куда конкретно вы с ним пойдёте?И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...