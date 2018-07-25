Додано: Сер 25 лип, 2018 16:18

Не устаю прикалываться от местной публикиОдин десятки раз повторяет, что за золото в блокаду можно было выменять хлеб...Как будто тут этого никто не знает. Другой о гривне гутарит, как будто эта гривна чудным образом влияет на мировую цену золота. Третьи доказывают какие они мудрецы, влупашив в него кучу денег па 1550+ и нифига об этом не жалеют...Четвёртый уже 10 лет страху нагоняет очередным дефолтом устояшегося государства..Да вы успокойтесь... Наблюдательный не против золота и любит его даже побольше васНо:Прежде чем покупать себе жильё, нужно ещё соседей изучить, перед тем как отдавать деньги. А то вдруг по соседству окажутся одни идиоты. Что тогда делать будете? Продавать хату? А вы подумали кто у вас её потом купит и по какой цене?Вот так и в золоте. Купить легко. А как потом из него выйти, дабы ничего не потерять? Или пофиг? В забугорный банк понесёте? Так укажите хотя бы один банк устояшегося института, который в трудную минуту купит у вас золото без всяких проблем. Я сомневаюсь что этот банк купит ваше золото даже сейчас. Так как солидные забугорные банки этой чепухой не страдают. Не царское это дело.А обменять золото на ишака, как тут предлагают, может и выгорит, только слишком дорогой ишак в итоге получится.